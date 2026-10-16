1 năm chăm chỉ "bồi bổ" sức khỏe, người phụ nữ nhận kết quả xét nghiệm gây bất ngờ

Đau đầu kéo dài, chi tiền triệu mua vi chất bồi bổ

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết trong quá trình khám và tầm soát đột quỵ cho bệnh nhân, bác sĩ đã tiếp nhận trường hợp một phụ nữ 42 tuổi có thói quen tự bổ sung vi chất kéo dài sau khi xem các video chia sẻ về sức khỏe trên mạng xã hội.

Theo khai thác tiền sử, người phụ nữ thường xuyên theo dõi TikTok và nghe theo lời khuyên rằng đau đầu có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu vi chất, cần bổ sung để cải thiện sức khỏe. Tin vào những thông tin này, chị tự mua các sản phẩm vi chất về sử dụng trong khoảng một năm mà không có chỉ định phù hợp từ bác sĩ.

Xét nghiệm vitamin B12 cao bất thường của bệnh nhân (ảnh: BSCC)

Tuy nhiên, tình trạng đau đầu không những không cải thiện mà còn có xu hướng nặng hơn, kèm theo chóng mặt. Dù vậy, người phụ nữ vẫn tiếp tục mua thêm sản phẩm với hy vọng bồi bổ cơ thể, cải thiện các triệu chứng đang gặp phải.

Kết quả kiểm tra não và tim không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, xét nghiệm máu cho thấy nồng độ vitamin B12 của bệnh nhân tăng cao, hơn gấp đôi mức bình thường.

Điều đáng chú ý, ngay trước buổi khám, người phụ nữ còn chi thêm 4 triệu đồng để mua vi chất. Điều này cho thấy chị vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào việc bổ sung sản phẩm, dù những triệu chứng ban đầu chưa được giải quyết.

Theo bác sĩ Mạnh, việc tự ý sử dụng vitamin, vi chất và thực phẩm chức năng theo lời khuyên trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không phải cứ đau đầu, mệt mỏi hay chóng mặt là cơ thể đang thiếu chất và cần bổ sung vitamin.

Đặc biệt, nồng độ vitamin B12 tăng cao cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể của từng người bệnh. Không thể chỉ dựa vào một chỉ số xét nghiệm để kết luận người bệnh bị ngộ độc vitamin hoặc khẳng định đây là nguyên nhân gây ra các triệu chứng.

Với trường hợp trên, bác sĩ Mạnh yêu cầu bệnh nhân dừng các sản phẩm đang tự sử dụng để đánh giá lại tình trạng sức khỏe, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt và vận động phù hợp.

Từ trường hợp này, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân không nên tự mua vitamin, vi chất hay thực phẩm chức năng chỉ vì nghe người khác chia sẻ trên mạng xã hội. Việc bổ sung cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn, thay vì mặc định cơ thể có triệu chứng bất thường là do thiếu chất.

Người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo về công dụng bồi bổ, tăng cường sức khỏe hay phòng ngừa bệnh tật trên mạng xã hội. Thông tin được chia sẻ rộng rãi không đồng nghĩa với việc đã được kiểm chứng về hiệu quả và độ an toàn.

“Khi đau đầu kéo dài, chóng mặt hoặc xuất hiện những triệu chứng bất thường, người dân nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự chẩn đoán thiếu chất và mua sản phẩm về sử dụng. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, người bệnh cần được cấp cứu ngay, không chờ đợi vitamin hay thực phẩm chức năng phát huy tác dụng”, bác sĩ Mạnh lưu ý.

Bổ sung vi chất chỉ có ý nghĩa khi phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe. Thay vì chạy theo các lời khuyên bồi bổ trên mạng, người dân nên ưu tiên thăm khám, sử dụng thuốc đúng chỉ định và trao đổi với nhân viên y tế trước khi thêm hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm nào trong quá trình chăm sóc sức khỏe.