Vì sao giới tinh hoa TP. HCM chọn sống ở Beachtro Tower của Blanca City?

‏"Đánh trúng" nhu cầu thị trường‏

‏Theo Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), đơn vị phát triển dự án, sự quan tâm đến Blanca City ngày càng rộng ở các trung tâm kinh tế lớn. Trong quý III/2026, với các sản phẩm căn hộ biển sở hữu lâu dài, Blanca City thu hút hơn 70% khách hàng đến từ TP.HCM (cũ), 17% từ Vũng Tàu (cũ), 4% từ Đồng Nai, 4% từ Hà Nội và 5% từ các địa phương khác.‏

‏Lý giải sức hút từ thị trường TP.HCM (cũ), ông Công Thành, Giám đốc dự án Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partners, cho rằng, nhu cầu sở hữu bất động sản biển của khách hàng TP.HCM vốn có từ lâu, nhưng quan niệm và tiêu chuẩn về loại hình tài sản này đang thay đổi và ngày càng khắt khe. ‏ ‏"Trước đây, khách hàng có thể xem bất động sản gần biển chủ yếu là tài sản phục vụ cho thuê kỳ nghỉ hoặc khai thác chia sẻ lợi nhuận. Nhưng khi các chủ đầu tư lớn phát triển những khu đô thị tích hợp nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí, nhu cầu mở rộng hướng đến giá trị sử dụng và tích lũy dài hạn".‏

‏Beachtro Tower vì vậy nhanh chóng tạo khác biệt. Dự án đem đến quỹ căn hộ sở hữu lâu dài hiếm có, với không gian sống nằm trong hệ sinh thái đô thị biển Blanca City, thay vì là một điểm lưu trú ven biển riêng lẻ. ‏

‏Trên quy mô 96,6 ha, đô thị biển Blanca City kiến tạo một tọa độ hội tụ đồng thời giá trị sống và đầu tư với gần 1 km mặt biển riêng, Sun World Vung Tau, hệ thống công viên cảnh quan, công viên chủ đề, không gian giải trí – nghỉ dưỡng, thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích phục vụ đời sống. ‏

‏Blanca City đem đến chuỗi tiện ích, dịch vụ giải trí hiện đại. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Xu hướng này đang ngày càng được củng cố sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, khi Vũng Tàu trở thành một phần của TP HCM. Theo bà La Kim Mỹ Duyên, Phó tổng giám đốc IQI Việt Nam, sáp nhập đóng vai trò như chất xúc tác, góp phần thay đổi tâm lý về khoảng cách và thúc đẩy quyết định đầu tư.‏

‏"Trong định hướng phát triển TP HCM thành đô thị đa cực, nhà đầu tư có thể sinh sống, làm việc tại trung tâm kinh tế, tài chính, đồng thời phân bổ tài sản vào khu vực có thế mạnh về nghỉ dưỡng, du lịch, logistics và kinh tế ven biển. Điều này giúp bất động sản Vũng Tàu (cũ) trở nên gần gũi hơn trong tầm nhìn đầu tư của người dân thành phố",‏ ‏ bà Duyên chia sẻ.‏

‏Vị trí đắc địa mặt tiền đường 3 tháng 2. Ảnh: Sun Property‏

‏Sở hữu vị trí đón đầu làn sóng tăng trưởng hạ tầng: mặt tiền đại lộ 3 tháng 2, Beachtro Tower nằm trong cấu trúc phát triển của một đô thị biển được kết nối với các trục giao thông huyết mạch. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận trung tâm TP.HCM, Đồng Nai qua mạng lưới đường bộ đang được hoàn thiện, đồng thời hưởng lợi từ những cửa ngõ quốc tế như sân bay Long Thành và hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Với cư dân TP.HCM, giá trị "kép" của căn hộ chính là khả năng mở rộng không gian sống, nhưng không phải từ bỏ nhịp kết nối quen thuộc.‏

‏Bác sĩ Trần Vũ Đức, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, một khách hàng lựa chọn căn hộ tại Blanca City, chia sẻ: ‏"Căn hộ ở đây vừa mang lại sự thư thái của biển cả, vừa giữ trọn nét tiện nghi, đẳng cấp của đô thị trung tâm. Đây là lý do khiến tôi hoàn toàn an tâm khi xuống tiền".‏

‏Ở góc độ tích lũy, căn hộ biển trong một đô thị được quy hoạch đồng bộ có thể trở thành điểm neo tài sản dài hạn, kết hợp nhu cầu tận hưởng cuộc sống với mục tiêu nắm giữ tài sản qua thời gian.‏

‏Sống giữa biển, sống theo cách riêng‏

‏Không gian sống được quy hoạch đồng bộ đến từng tòa tháp cũng là yếu tố giúp Beachtro Tower chinh phục nhóm khách tinh hoa, đề cao chất lượng sống.‏ ‏ ‏ ‏Bốn mặt Beachtro Tower tiếp giáp công viên Whale Park, Central Park, Sport Park, Sea Soul Park tạo nên những lớp trải nghiệm ngoài trời liên hoàn, từ khoảng xanh cho tản bộ, thư giãn đến các không gian thể thao và vui chơi dành cho trẻ nhỏ. ‏

‏Hệ tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống của cư dân thế hệ mới. Ảnh: Sun Property‏

‏Bên trong, bộ sưu tập tiện ích độc quyền "Tro-Collection" phát triển bởi Kume Design Asia (KDA) - thành viên của Kume Sekkei (Nhật Bản), tạo nên nhiều không gian phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và kết nối. Từ tầng 1 đến tầng 40, cư dân có muôn vàn góc chill, làm việc, gặp gỡ bạn bè hay khám phá thế giới đại dương ngay nơi mình sống: bể bơi Tro Oasis Pool; tổ hợp vườn chủ đề Tro Play, The 20 Tro Nest; Tro Signature – đài vọng cảnh, không gian Co-Working, Gym, Fitness,…‏

‏Chất sống "Resort - Living" hòa quyện cùng nhịp "Festival - Living" sôi động 365 ngày tại Blanca City, đưa trải nghiệm sống bên biển vượt ra ngoài khuôn khổ một căn hộ, trở thành phong cách sống giàu trải nghiệm và kết nối.‏

‏Cá tính riêng của ‏Beachtro Tower‏ ‏còn thể hiện ở dòng căn hộ DyHome, được bàn giao theo gói "không gian sáng tạo". Thay vì một khuôn mẫu nội thất cố định, căn hộ là nền tảng để chủ nhân tùy chọn vật liệu, ánh sáng, màu sắc và cách bài trí theo nhu cầu, gu thẩm mỹ. Nhờ đó, mỗi không gian có thể phản ánh lối sống và dấu ấn riêng của người sở hữu.‏

‏Công trường dự án Blanca City bên biển thay đổi choáng ngợp sau một năm. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Tại những đô thị biển như Barcelona (Tây Ban Nha) hay San Diego (Mỹ), các khu dân cư ven biển từ lâu đã là lựa chọn an cư của nhiều cư dân thành đạt, nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, công viên, tiện ích công cộng và các dịch vụ phục vụ đời sống thường nhật. Những hình mẫu này chứng minh sức hấp dẫn của cuộc sống ven biển không chỉ nằm ở tầm nhìn mà còn ở một môi trường sống thuận tiện, giàu tiện ích, có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.‏