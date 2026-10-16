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Thứ mà cây lan ý "rất thích", chẳng mất tiền mua, công dụng tuyệt vời

| | Sống

Chuyên gia khuyên dùng loại nước này tưới cây lan ý để cây phát triển khỏe mạnh, lá bóng đẹp và ra nhiều hoa hơn.

Lan ý là loại cây cảnh tương đối dễ chăm sóc, nhưng tưới nước không đúng cách có thể khiến cây suy yếu. Thay vì dùng nước máy trực tiếp, một chuyên gia làm vườn khuyên nên sử dụng một nguồn nước tự nhiên dễ tìm để giúp cây phát triển khỏe mạnh hơn.

Lan ý vốn nổi tiếng là loại cây không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khiến loại cây cảnh tuyệt đẹp này chết vì tưới nước sai cách. Khi bị căng thẳng, lan ý thường xuất hiện đầu lá màu nâu hoặc hơi rũ xuống. Đây cũng là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy cây có thể không được cung cấp đủ nước.

Dù vậy, đừng vội đi lấy nước ở vòi. Một trong những sai lầm lớn nhất khi chăm sóc lan ý là tưới cây bằng nước máy. Nghe có vẻ lạ, nhưng các chuyên gia làm vườn tại Prickle Plants (nhà bán lẻ cây cảnh tại Anh) cảnh báo rằng nước máy có thể gây hại cho lan ý, thậm chí khiến đất trồng bị tích tụ khoáng chất thay vì giúp cây hấp thụ nước hiệu quả.

Một chuyên gia cho biết: “Florua trong nước máy có thể gây hại cho lan ý, và cây sẽ thích nước mưa hơn nhiều. Cách tốt nhất là đặt một chiếc bình tưới nhỏ ở ngoài trời để hứng nước mưa, sau đó dùng lượng nước này để tưới cây”.

Thứ mà cây lan ý "rất thích", chẳng mất tiền mua, công dụng tuyệt vời- Ảnh 1.

Chuyên gia cho biết cây lan ý "rất thích" được tưới nước mưa. (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia, nước máy tại một số khu vực ở Anh có thể chứa hàm lượng muối, khoáng chất hoặc các hợp chất như florua cao hơn. Florua được bổ sung vào nước uống nhằm bảo vệ răng khỏi sâu răng.

Trong tự nhiên, lan ý sinh trưởng ở những vùng nhiệt đới, nơi nước mưa không chứa nhiều khoáng chất hòa tan. Vì vậy, loài cây này không phát triển khả năng chịu đựng các chất nói trên tốt như một số loại cây khác.

Nếu tưới lan ý bằng nước máy, florua hoặc các khoáng chất khác có thể tích tụ trong đất, khiến cây không thể đào thải chúng khỏi hệ thống rễ.

Tình trạng này có thể khiến đất tích tụ quá nhiều muối, làm rễ lan ý ngày càng khó hấp thụ nước và khiến cây bị mất nước. Ban đầu, bạn sẽ nhận thấy đầu lá chuyển sang màu nâu. Sau đó, lá có thể chuyển vàng, cây bắt đầu héo rũ và cuối cùng chết đi.

Nước mưa phù hợp với lan ý hơn vì thường chứa ít florua hơn. Nhờ đó, khoáng chất ít tích tụ trong đất trồng, giúp bộ rễ của cây duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Cách tưới nước cho lan ý đúng cách

Trước tiên, hãy kiểm tra dự báo thời tiết và đặt một chiếc bình hoặc vật chứa sạch ở ngoài trời để hứng nước mưa mỗi khi lan ý cần được tưới.

Tốt nhất nên đặt vật chứa trong vườn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đặt ở ban công hoặc bậu cửa sổ nếu bảo đảm vật chứa được cố định chắc chắn. Tránh đặt ở những vị trí khiến vật chứa dễ rơi từ trên cao xuống.

Tiếp theo, đặt chậu lan ý vào bồn rửa, phòng tắm, bồn tắm hoặc một nơi có hệ thống thoát nước để nước thừa có thể chảy ra ngoài. Sau đó, đổ nước mưa trực tiếp vào đất trồng.

Hãy để nước thoát hết khỏi chậu, không để nước đọng lâu trong đất vì điều này có thể khiến rễ bị thối. Khi chắc chắn nước thừa đã chảy hết, bạn có thể đưa chậu lan ý trở lại vị trí quen thuộc.

Sử dụng nước mưa thay cho nước máy có thể giúp lan ý phát triển khỏe mạnh hơn, với những bông hoa tươi tắn và lá bóng đẹp hơn, đồng thời hạn chế tình trạng khoáng chất tích tụ trong đất trồng.

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Theo Trà My (Theo Express)

Sức khỏe 24h

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