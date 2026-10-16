Bức ảnh chụp 2 người đàn ông SN 1972 tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐH Bách khoa Hà Nội: Sự giỏi tràn màn hình!

Nhắc đến Đại học Bách khoa Hà Nội là nhắc đến cái nôi đào tạo nhân lực khoa học, kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, những người tiếp tục đóng góp trong các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến kinh doanh, tạo nên dấu ấn của người Bách khoa trên nhiều lĩnh vực.

Sáng 15/10 vừa qua, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường 7 thập kỷ đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho đất nước, mà còn là dịp để các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên gặp gỡ, cùng nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ dưới mái trường Bách khoa.

Trong số những hình ảnh được chia sẻ sau buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân bức ảnh chụp cùng ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MISA. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người gặp gỡ tại sự kiện, với phông nền kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội phía sau.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chụp cùng ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MISA tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐH Bách khoa Hà Nội

Trong bài đăng, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp tìm hiểu hành trình phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông chia sẻ: “Hôm nay được dự lễ kỷ niệm hoành tráng của Đại học Bách Khoa, được gặp lại những người bạn lâu năm và quan trọng nhất được mắt thấy tai nghe về con đường 70 năm hình thành và phát triển của một thương hiệu quốc gia mà không phải chỉ người dân Việt Nam thân thuộc”.

Đặc biệt, bức ảnh đính kèm bài đăng là sự kết nối thú vị giữa hai nhân vật hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau. PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu là chuyên gia tim mạch, hiện giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong khi đó, ông Lữ Thành Long là doanh nhân công nghệ được biết đến rộng rãi, gắn với quá trình xây dựng và phát triển MISA thành doanh nghiệp phần mềm lớn tại Việt Nam, ông cũng là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa 34.

Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở đào tạo nhân lực khoa học, kỹ thuật hàng đầu Việt Nam

Trong bài đăng, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu không chỉ chia sẻ niềm vui khi được tham dự lễ kỷ niệm mà còn nhắc đến sự ngưỡng mộ ông dành cho sinh viên Bách khoa từ thời còn học Y. Ông viết: “Hồi học Y rất ngưỡng mộ với các bạn sinh viên Bách Khoa. Đến nay đi làm, những giảng viên và cựu sinh viên Bách Khoa luôn là chỗ tôi tìm đến mỗi khi khó khăn”.

Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu còn nhắc đến một phẩm chất mà ông đánh giá cao khi làm việc và tiếp xúc với các cựu sinh viên của trường. Ông viết rằng ngoài đời, chơi với họ rất “đàng hoàng”, đồng thời liên hệ điều này với chữ “Chính trực” trong slogan mà ông đọc được tại sự kiện.

Ông Lữ Thành Long là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa 34, thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Về phần ông Lữ Thành Long, được biết, ông Lữ Thành Long là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa K34, thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông. Ông là người đồng hành trong quá trình xây dựng MISA từ một nhóm nghiên cứu phần mềm thành doanh nghiệp công nghệ có quy mô lớn, cung cấp các giải pháp phần mềm phục vụ hoạt động quản trị và vận hành của tổ chức, doanh nghiệp.

Hành trình của ông Lữ Thành Long là một ví dụ về con đường mà nhiều cựu sinh viên kỹ thuật lựa chọn sau khi tốt nghiệp khi không chỉ làm việc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn đưa kiến thức công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển sản phẩm. Từ nền tảng được đào tạo tại giảng đường, các cựu sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp hoặc tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội.