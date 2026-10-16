Lý do Nón Sơn đặt 195 cửa hàng "mặt tiền đắt như vàng"

Nếu có một “truyền thuyết đô thị” về chuỗi cửa hàng bán mũ nón thường nằm ở vị trí trung tâm, cứ đi qua ngã ba, ngã tư là dễ dàng bắt gặp, thì Nón Sơn hẳn là cái tên được nhiều người nghĩ đến đầu tiên.

Theo thông tin trên website, Nón Sơn hiện có 195 cửa hàng trên toàn quốc. Phần lớn các cửa hàng gây chú ý bởi vị trí đắc địa, mặt tiền nổi bật cùng màu hồng đặc trưng. Cách bố trí này đã gắn với thương hiệu suốt 30 năm hoạt động và phát triển, khiến không ít người tò mò: Vì sao một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh mũ nón lại ưu tiên những mặt bằng được xem là đắc địa?

Các cửa hàng nón sơn hầu hết tọa lạc ở vị trí đắc địa. Ảnh: Fanpage Facebook Nón Sơn.

Dĩ nhiên, với hoạt động bán lẻ, mặt bằng đẹp luôn có lợi thế về khả năng tiếp cận khách hàng. Nhưng với Nón Sơn, nhiều người còn tò mò lý do thương hiệu này luôn chọn và đặt được cửa hàng ở các vị trí được xem là “đất vàng” trong 30 năm qua, dù không phải cửa hàng nào cũng luôn tấp nập khách ra vào?

Hay, việc đặt cửa hàng tại các góc ngã ba, ngã tư có mục đích gì ngoài bán hàng? Đặc biệt, toàn bộ hệ thống hiện do Nón Sơn tự vận hành, không nhượng quyền, khiến câu chuyện về cách thương hiệu duy trì hoạt động càng đáng chú ý.

Lý giải về chiến lược này, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành (CEO) Nón Sơn, từng chia sẻ với VTC News rằng các cửa hàng của thương hiệu thường có diện tích khá nhỏ, nên giá thuê không quá đắt đỏ, chỉ dao động từ 10 triệu đồng/tháng đến vài chục triệu đồng/tháng. Do đó, việc đảm bảo doanh thu để duy trì những mặt bằng này không quá khó khăn.

Được biết, các cửa hàng Nón Sơn trung bình thường có diện tích chỉ từ 10-30m2, dùng để trưng bày hàng hóa và phục vụ cho mục đích quảng cáo là chủ yếu.

Một góc bê trong cửa hàng Nón Sơn. Ảnh: Fanpage Facebook Nón Sơn.

Cửa hàng Nón Sơn không chỉ là nơi trưng bày và bán sản phẩm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu. Màu hồng nổi bật, cách nhận diện đồng nhất và vị trí tại các góc ngã ba, ngã tư hoặc trục đường đông người qua lại giúp cửa hàng dễ được chú ý khi người đi đường ngang qua.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, doanh nghiệp tận dụng chính sự hiện diện của hệ thống cửa hàng để tăng độ nhận diện. Nói cách khác, chi phí thuê mặt bằng không chỉ phục vụ hoạt động bán hàng mà còn được xem như một khoản đầu tư cho quảng bá thương hiệu tại chỗ.

Tuy nhiên, vị trí đẹp và khả năng thu hút ánh nhìn mới chỉ giải thích một phần câu chuyện. Để duy trì hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn cần nguồn khách hàng và doanh thu đủ để trang trải chi phí vận hành.

Song song với kênh bán lẻ truyền thống, Nón Sơn còn kinh doanh online thông qua các sàn thương mại điện tử và TikTok, nhằm tiếp cận thêm khách hàng ngoài hệ thống cửa hàng vật lý. Các sản phẩm của thương hiệu cũng có nhiều phân khúc giá, từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng, thậm chí có những mẫu lên tới hàng chục triệu đồng. Với mức giá này, mỗi sản phẩm bán ra đều có thể đóng góp đáng kể vào doanh thu, bên cạnh các nguồn thu khác của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khách hàng của Nón Sơn không chỉ là người tiêu dùng cá nhân. Doanh nghiệp còn cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, điện, dầu khí và hàng tiêu dùng. Theo chia sẻ từ phía công ty, có những đơn hàng quy mô lớn cần tới cả năm để hoàn tất việc sản xuất và giao hàng.

Như vậy, việc Nón Sơn ưu tiên mặt bằng tại các góc ngã ba, ngã tư và trục đường lớn không đơn thuần là lựa chọn địa điểm bán hàng. Theo những chia sẻ từ phía doanh nghiệp, các cửa hàng còn đóng vai trò quảng bá thương hiệu, trong khi hoạt động kinh doanh được duy trì thông qua nhiều kênh, từ bán lẻ trực tiếp, bán hàng trực tuyến đến cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Đây cũng là những yếu tố giúp lý giải cách Nón Sơn tổ chức hệ thống cửa hàng của mình trong suốt nhiều năm qua.