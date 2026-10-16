Một trường ĐH ở TP.HCM mỗi năm chỉ tuyển 40 sinh viên cho chương trình học này: Quy tụ toàn tinh hoa, được những chuyên gia giỏi nhất giảng dạy!

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM là trường đại học đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học công nghệ và ứng dụng ở miền Nam Việt Nam. Trường là thành viên của ĐHQG TP.HCM và được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

Khoa Toán - Tin học của nhà trường là đơn vị tiên phong và duy nhất trong đào tạo chuyên sâu về Toán học tại ĐHQG TP.HCM. Năm 1997, khoa đã thành lập chương trình Cử nhân Tài năng Toán học và tiếp tục duy trì, phát triển đến ngày nay.

Chương trình dành cho những sinh viên có năng lực học tập xuất sắc, đam mê Toán học và có định hướng nghiên cứu khoa học. Sinh viên được đào tạo chuyên sâu theo các hướng Đại số, Giải tích, Giải tích số và Xác suất - Thống kê, được học tập với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành, tham gia seminar học thuật, nhóm nghiên cứu và tiếp cận sớm với hoạt động nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu đại học.

Nhiều cựu sinh viên của chương trình hiện đã trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia trong các lĩnh vực Toán học, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, tài chính định lượng và các lĩnh vực liên ngành.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Chỉ tuyển tối đa 40 sinh viên/năm, có sự thay đổi lớn từ năm 2026

Kể từ năm 2026, chương trình Cử nhân tài năng Toán học có sự đồng hành của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam (VIEF). Sinh viên có cơ hội tham gia các chuỗi bài giảng chuyên sâu, phát triển tiếng Anh học thuật, kỹ năng nghiên cứu và nhận hỗ trợ tham dự hoạt động học thuật. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ VIASM.

Mới đây, 5 sinh viên Cử nhân tài năng Toán học của nhà trường đã được nhận học bổng Sigma Gold từ VIASM do chính GS Ngô Bảo Châu trực tiếp phỏng vấn. Các em được miễn học phí và 15 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng trong học kỳ I, duy trì nếu đạt kết quả tốt.

Được biết, chương trình Cử nhân Tài năng Toán học tuyển chọn tối đa khoảng 40 sinh viên mỗi năm từ nhóm ngành Toán, bao gồm sinh viên thuộc diện tuyển thẳng và sinh viên được lựa chọn thông qua xét tuyển bằng bài "Đánh giá năng lực môn Toán".

Sinh viên được tuyển chọn cần có năng khiếu, năng lực Toán học tốt và mong muốn theo đuổi, phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực Toán học.

Về phương thức tuyển thẳng, sinh viên phải trong các trường hợp sau: Là thành viên đội tuyển quốc tế môn Toán, Vật lý hoặc Tin học; Thuộc Top 10 Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO); Đạt giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học; Thuộc nhóm 05 thí sinh có kết quả xét tuyển cao nhất theo phương thức tổng hợp (không tính điểm cộng, điểm thưởng) của Trường.

Các sinh viên không thuộc diện tuyển thẳng sẽ thực hiện bài “Đánh giá năng lực môn Toán” theo hình thức tự luận. Nội dung bài đánh giá thuộc kiến thức Toán phổ thông trung học, tập trung đánh giá: Tư duy logic; Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề; Năng lực suy luận toán học.

Khoa xét tuyển theo điểm bài Đánh giá năng lực môn Toán từ cao xuống thấp, bảo đảm tổng số sinh viên được tuyển thẳng và xét tuyển tối đa 40 sinh viên.

Theo thông tin từ website trường ĐH KHoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, học phí tùy thuộc số tín chỉ đăng ký thực tế theo học kỳ. Học phí năm học 2026-2027 là 40.5 triệu đồng. Mức tăng: 10% - 15% mỗi năm.

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