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Người dân ghi lại cảnh tượng "nổi da gà" trên mặt hồ tĩnh lặng

| | Sống

Đoạn video đã ghi lại được cảnh tượng gây sốc trên một hồ nước tĩnh lặng.

Vào ngày 12/10, tại hồ Yixin ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc một chú vịt con đang bơi trên mặt nước tĩnh lặng thì bị một con cá lớn bất ngờ tóm lấy và kéo xuống nước chỉ trong tích tắc.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chú vịt gần như biến mất ngay lập tức. Trên mặt hồ chỉ còn những gợn sóng lan rộng, trong khi chú vịt còn lại hoảng loạn bơi trên mặt nước.

Nguồn:yahoo!news

Người quay được khoảnh khắc gây sốc này đã thốt lên rằng đó là cảnh tượng "quá tàn nhẫn và bất ngờ".

Những người chứng kiến sự việc cho rằng con cá lớn đó có thể là cá chép má vàng. Là loài săn mồi đầu bảng trong môi trường nước ngọt, cá chép má vàng nổi tiếng với bản tính cực kỳ hung dữ và sức ăn khủng khiếp. Chúng thường được gọi là "hổ nước" và được biết đến với tập tính tấn công, ăn thịt các loài thủy cầm khi nguồn thức ăn trở nên khan hiếm.

Dỡ sàn bếp, chủ nhà nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà bên dưới

Theo Minh Hoa

Người đưa tin

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