Nhìn ra sông, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên mặt nước

Hàng trăm đầu lợn bị vứt xuống một hồ chứa nước công cộng ở Thái Lan, trong đó nhiều chiếc đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, khiến người dân lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm. Sự việc được phát hiện vào sáng sớm bởi ông Wichian Pairam, một người dân địa phương. Như thường lệ, ông đến khu vực hồ để kiểm tra mực nước và các bẫy cá đã đặt trước đó.

Khác lạ với mọi khi, khi nhìn từ xa, ông Wichian thấy nhiều vật thể bất thường nổi trên mặt hồ. Nghĩ đó có thể là rác hoặc các mảnh vụn trôi dạt, ông tiến lại gần để kiểm tra. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh hãi khi nhận ra những vật thể này là đầu lợn.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều đầu lợn nổi kín một khu vực mặt nước, ước tính có hơn 100 cái. Một số đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối và xuất hiện bọt khí trên mặt hồ", ông Wichian kể.

Nhận thấy đây không phải vụ việc thông thường, ông lập tức báo cho bà La-or Kodangklang, thành viên Hội đồng thành phố Buayai, đồng thời thông tin đến cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trường.

Sau khi có mặt tại hồ, bà La-or cho biết khu vực này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân mà còn có vai trò là nguồn nước thô phục vụ hoạt động sản xuất nước máy của địa phương.

Trước nguy cơ chất lượng nguồn nước bị ảnh hưởng, bà La-or yêu cầu Văn phòng Thành phố Buayai nhanh chóng huy động nhân lực thu gom toàn bộ số đầu lợn khỏi mặt hồ.

"Bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc vứt xác động vật hoặc chất thải xuống nguồn nước công cộng đều là hành động không thể chấp nhận được, đặc biệt khi đây là nguồn nước phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt của người dân", bà La-or nói.

Theo cảnh báo của các chuyên gia môi trường địa phương, xác động vật khi phân hủy trong nước có thể làm gia tăng lượng vi khuẩn, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và gây thêm áp lực cho quá trình xử lý nước trước khi đưa vào sử dụng.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao tại huyện Buayai. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đề nghị chính quyền sớm xác định cá nhân hoặc tổ chức đã đưa số lượng lớn đầu lợn xuống hồ.

Người dân cũng kêu gọi tăng cường giám sát tại các khu vực hồ chứa nước công cộng nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự, đặc biệt khi nguồn nước có liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng, theo Khaosod.

Chính quyền Buayai đã thu gom và xử lý số đầu lợn được phát hiện, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với chất lượng nguồn nước. Cơ quan chức năng cũng đang truy tìm nguồn gốc số đầu lợn và làm rõ người đứng sau vụ việc để xử lý theo quy định.