Đang đi dạo biển, hai mẹ con phát hiện cảnh tượng "nổi da gà"

Sự việc xảy ra gần cửa vào K'gari, bang Queensland, Australia. Cô bé Scarlet, 10 tuổi, đang cùng mẹ là Chantelle Smith đi mô tô nước thì phát hiện con cá voi lưng gù nằm giữa vùng nước nông tại Wathumba Creek.



Thoạt nhìn, con vật có kích thước lớn và dường như không thể tự di chuyển ra vùng nước sâu. Nhận thấy cá voi có nguy cơ bị khô dưới ánh nắng, Scarlet tiến lại gần và liên tục lấy nước vẩy lên cơ thể nó.

Trong lúc cùng mẹ đi mô tô nước, bé gái 10 tuổi phát hiện một con cá voi lưng gù mắc kẹt giữa vùng nước nông. Cô bé tiến lại gần, liên tục vẩy nước lên cơ thể con vật trong lúc chờ thủy triều dâng. Ảnh: Theo Sun.

Đoạn video do Smith ghi lại cho thấy cô bé đứng cạnh con cá voi, dùng tay lấy nước từ xung quanh để tưới lên phần thân của con vật. Cá voi nhiều lần há miệng rồi khép lại trong lúc nằm giữa vùng nước nông.

Smith cho biết hai mẹ con lập tức neo mô tô nước gần đó để kiểm tra tình hình. Theo người mẹ, con cá voi phát ra âm thanh khiến họ có cảm giác nó đang "nói chuyện" với mình.

"Thành thật mà nói, lúc đó tôi rất lo lắng. Chúng tôi không biết liệu nó có thể thoát ra hay không", Smith nói.

Trong thời gian chờ lực lượng chức năng, hai mẹ con tiếp tục vẩy nước lên cơ thể cá voi nhằm giúp con vật không bị khô dưới ánh nắng. Sau đó, họ rời khỏi khu vực khi nhân viên bảo vệ động vật hoang dã được thông báo.

Theo cơ quan chức năng địa phương, cuộc gọi thông báo về con cá voi mắc cạn được tiếp nhận ngay sau 9h ngày Chủ nhật. Nhân viên bảo vệ động vật hoang dã nhanh chóng tới Wathumba Creek để kiểm tra.

May mắn, con cá voi đã có một màn "giải cứu" ngoạn mục. Khi mực nước tăng lên, nó tự tìm cách thoát khỏi vùng nước nông và bơi trở lại biển. Thông tin này khiến mẹ con Scarlet thở phào sau khoảng thời gian lo lắng.

Smith cho biết cô đã dành khoảng 20 năm tới khu vực này bằng mô tô nước để quan sát cá voi. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô chứng kiến một con cá voi mắc kẹt trong vùng nước nông ngay trước mắt.

"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi biết con cá voi đã sống sót. Nhưng thực sự, chuyện này đã khiến phần còn lại của ngày hôm đó trở nên buồn bã vì tôi không biết liệu nó có thể thoát ra được hay không", Smith chia sẻ.

Theo Smith, sự việc cũng khiến cô ý thức rõ hơn về nguy cơ cá voi mắc cạn và những trường hợp không có kết thúc may mắn.

"Tôi rất vui khi biết nó đã sống sót. Cho đến khi nhận được tin con cá voi đã thoát được, mọi chuyện thực sự rất buồn vì bạn biết có rất nhiều cá voi chết sau khi mắc cạn", cô nói.

K'gari, trước đây được biết đến với tên gọi đảo Fraser, nằm ở bang Queensland và là một điểm đến nổi tiếng với hệ sinh thái biển đa dạng. Wathumba Creek nằm ở phía tây hòn đảo, cách Hervey Bay khoảng 46 km.

Sự việc đã để lại cho Scarlet một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi cùng mẹ. Hình ảnh cô bé đứng bên con cá voi, liên tục vẩy nước lên cơ thể con vật trong lúc chờ thủy triều dâng cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.