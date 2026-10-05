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Bà Nguyễn Thúy Kiều (SN 1985) đánh rơi ví chứa vàng trị giá 300 triệu đồng

| | Sống

Sau khi làm rơi chiếc ví chứa đầy nhẫn, lắc và dây chuyền vàng trị giá 300 triệu đồng trên đoạn đường từ phòng khám về nhà, một người phụ nữ tại Đồng Nai đã được công an tận tụy vào cuộc rà soát, tìm kiếm khẩn cấp và trao trả toàn bộ tài sản chỉ sau vài giờ trình báo.

Ngày 5/10, Công an xã An Phước (TP.Đồng Nai) cho biết, đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thúy Kiều (SN 1985, trú xã An Phước) gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã để bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong quá trình hỗ trợ chị tìm lại số vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng cùng tiền mặt và giấy tờ bị thất lạc.

Trước đó, chiều 3/10, trong quá trình di chuyển từ Phòng khám Tam Phước tại Khu công nghiệp Giang Điền về nơi ở, bà Kiều không may làm rơi chiếc ví đựng nhiều tài sản và giấy tờ tùy thân.

Tài sản người phụ nữ đánh rơi (Ảnh: CACC)

Bà Nguyễn Thúy Kiều nhận lại tài sản (Ảnh: CACC)

Theo trình báo, bên trong ví có 3 chiếc nhẫn vàng 24K tổng trọng lượng 2 lượng; 2 chiếc lắc vàng 18K tổng trọng lượng 8 chỉ; 1 dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2 chỉ; khoảng 1 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ. Số tài sản bị thất lạc có giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Khoảng 17h cùng ngày, chị Kiều đến Công an xã An Phước trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nhận tin, Công an xã đã tận tình hỗ trợ, xác minh, tìm kiếm, giúp bà nhận lại tài sản bị thất lạc.

Trong thư gửi công an bà Kiều bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. “Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhiệt tình của các đồng chí không chỉ giúp tôi tìm lại được tài sản mà còn để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ", bà Kiều viết trong thư.

Đồng thời, bà Kiều gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn an ninh, trật tự và luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân. Những dòng thư mộc mạc thể hiện tình cảm, sự tin tưởng của người dân đối với công an cơ sở.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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