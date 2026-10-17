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Chuyện hy hữu ở Ai Là Triệu Phú: Người chơi gọi điện thoại cho người thân nhờ trợ giúp nhưng... lộn số!

| | Sống

Thay vì nhận được lời giải đáp, người chơi lại nghe được câu "Lộn số rồi anh ơi!" từ đầu dây bên kia.

Yếu tố khiến Ai Là Triệu Phú duy trì sức hút qua nhiều năm bên cạnh các câu hỏi kiến thức chính là những tình huống bất ngờ. Không phải lúc nào quyền trợ giúp cũng phát huy tác dụng như mong đợi và chính những sự cố ngoài kịch bản lại tạo nên nhiều khoảnh khắc khó đỡ trên sóng truyền hình.

Một tình huống như vậy đã từng xảy ra trong số phát sóng ngày 7/5/2019, khi người chơi Phạm Quỳnh Như, một thư ký tòa án, gặp khó trước câu hỏi về nguồn gốc của sầu riêng Cái Mơn. Sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50:50 nhưng vẫn chưa thể xác định đáp án, cô quyết định gọi điện cho người thân. Tuy nhiên, cuộc gọi đầu tiên lại kết thúc bằng một câu trả lời không ai ngờ tới.

Câu hỏi được chương trình đưa ra là: “Sầu riêng Cái Mơn là đặc sản của tỉnh nào?”, với bốn phương án gồm Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre và Đồng Tháp (Lưu ý nhẹ, đây là tên các địa phương trước cột mốc sáp nhập địa giới năm 2025). Ban đầu, Quỳnh Như phân vân giữa đáp án A và D nên quyết định dùng quyền trợ giúp 50:50. Hai phương án này bị loại, buộc cô phải lựa chọn giữa Cà Mau và Bến Tre.

Chuyện hy hữu ở Ai Là Triệu Phú: Người chơi gọi điện thoại cho người thân nhờ trợ giúp nhưng... lộn số!- Ảnh 1.

Người chơi phải lựa chọn giữa Cà Mau và Bến Tre

Không chắc chắn với kiến thức của mình, người chơi đành nhờ đến quyền gọi điện thoại cho người thân. Người cô lựa chọn là Vũ Văn Khanh, một đồng nghiệp cũng là người bác tại cơ quan. Khi ê-kíp kết nối cuộc gọi, MC Phan Đăng chủ động hỏi người ở đầu dây bên kia có phải Vũ Văn Khanh hay không.

Câu trả lời nhận được lại khiến cả trường quay ngỡ ngàng: “Lộn số rồi anh ơi!”.

Chuyện hy hữu ở Ai Là Triệu Phú: Người chơi gọi điện thoại cho người thân nhờ trợ giúp nhưng... lộn số!- Ảnh 2.

Người chơi ngỡ ngàng vì màn gọi nhầm số

Thay vì có thêm manh mối để tìm đáp án, Quỳnh Như rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi quyền trợ giúp bất ngờ gặp trục trặc ngay từ bước kết nối. MC Phan Đăng cũng hài hước nhận xét đây là tình huống chưa từng gặp trong 15 năm phát sóng của chương trình tại thời điểm đó.

Sau màn nhầm lẫn, ê-kíp tiếp tục kết nối với người được Quỳnh Như nhờ trợ giúp là Vũ Văn Khanh. Nhờ đó, nữ người chơi có thêm thông tin để đưa ra lựa chọn cuối cùng: Bến Tre. Đây cũng là đáp án đúng cho câu hỏi về đặc sản sầu riêng Cái Mơn.

Vượt qua câu hỏi số 6 đầy căng thẳng, người chơi Quỳnh Như tiếp tục chinh phục các câu hỏi của chương trình. Tuy nhiên, may mắn không kéo dài lâu khi cô dừng cuộc chơi ở câu hỏi tiếp theo và ra về với phần thưởng 2 triệu đồng.

Chuyện hy hữu ở Ai Là Triệu Phú: Người chơi gọi điện thoại cho người thân nhờ trợ giúp nhưng... lộn số!- Ảnh 3.

MC Phan Đăng khi đó còn hài hước cho biết trong lịch sử 15 năm của Ai Là Triệu Phú, lần đầu tiên có một cuộc gọi nhầm lẫn thế này

Tổng hợp 

Theo Nhật Linh

Sức khoẻ 24h

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