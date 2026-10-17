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Trang trại 200 tỷ của HLV Man Utd

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Carrick đầu tư cho cuộc sống bình yên ở trang trại Cheshire.

Đang phải chịu áp lực đè nặng sau khởi đầu mùa giải tệ hại của Manchester United trong vòng 40 năm qua, HLV Michael Carrick hoàn toàn có lý do để muốn đóng chặt cánh cửa biệt thự và tạm quên đi bóng đá. Vị HLV này đang lên kế hoạch cải tạo cho trang trại trị giá 6 triệu bảng (khoảng 200 tỷ đồng) tại Cheshire.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong dự án này là kế hoạch bít kín một lối đi dạng vòm hở để biến thành phòng để đồ. Cựu tuyển thủ Anh dự kiến trang bị đầy đủ móc treo quần áo, dãy ghế dài cùng các ngăn đựng giày phía dưới. Khi hoàn thiện, không gian này sẽ mang diện mạo không khác gì một phòng thay đồ bóng đá thực thụ tại các giải đấu đỉnh cao.

Trang trại của Carrick

Chưa dừng lại ở đó, chiến lược gia của Quỷ đỏ còn xin phép Hội đồng Đông Cheshire cho dựng một căn nhà gỗ phụ trợ rộng khoảng 33 m² (6,7m x 4,9m) ở cuối khuôn viên. Công trình này tích hợp đầy đủ tiện ích phục vụ hồi phục thể lực gồm bể ngâm lạnh, phòng xông hơi sauna, lò đốt củi, không gian tập yoga và "phòng xông nhiệt". Mô hình này mô phỏng lại đúng những tiêu chuẩn tại trung tâm huấn luyện Carrington vừa trải qua gói nâng cấp trị giá 50 triệu bảng của Man Utd - nơi vốn quen thuộc với các công nghệ hồi phục hiện đại như bể ngâm đá, phòng mô phỏng độ cao hay trung tâm khoa học thể thao.

Tuy nhiên, dự án cá nhân của Carrick không dễ dàng triển khai ngay lập tức. Dinh cơ lịch sử – nơi ông sinh sống cùng vợ Lisa và hai con là công trình thuộc danh mục bảo tồn Hạng II (Grade II-listed) và nằm trên vùng đất thuộc đai xanh (Green Belt), bắt buộc phải có sự chấp thuận từ chính quyền địa phương trước khi thi công.

Khu bất động sản rộng lớn này vốn được Carrick hợp nhất từ hai nhà kho cũ mua với giá lần lượt 1,5 triệu và 1,4 triệu bảng, sau đó tu sửa thành một không gian sống sang trọng nhưng riêng tư. Dinh cơ hiện sở hữu một căn nhà chính 5 phòng ngủ cùng hai nhà kho cải tạo, tích hợp đầy đủ phòng tiếp khách, phòng nghe nhạc, văn phòng làm việc, dãy chuồng ngựa 7 ngăn xa xỉ, sân cưỡi ngựa ngoài trời và cả xe chuyên dụng phục vụ trang trại.

Khu căn nhà tại đây

Góc sân vườn

Xe kéo mà Carrick có thể sử dụng

Khu vươn và chuồng ngựa

Giữa cơn bão áp lực và những lùm xùm nội bộ, đỉnh điểm là phản ứng gay gắt của trung vệ Lisandro Martinez xung quanh quyết định nhân sự gần đây, Carrick cùng các học trò đang phải tập trung toàn bộ cho các trận đấu phía trước. Chiến lược gia người Anh cần nhanh chóng tìm lại công thức chiến thắng trong chuyến làm khách đầy sóng gió tới sân của đại kình địch Leeds United cuối tuần này, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua.

Ảnh: Annabelle & Co

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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