Topic 1,1 triệu người xem: Quy tắc ngầm nào khi đi ăn chung, ước gì ai cũng tự hiểu?

Điều kỳ cục nhất của thế giới này là nhiều câu chuyện lớn lao, cuối cùng lại có thể sụp đổ chỉ vì một đĩa đậu phộng nhỏ. Tình bạn tưởng chừng bền chặt, màn hợp tác cứ ngỡ sẽ thay đổi cả thế giới, thậm chí mối tình đang mặn nồng, đều có thể rơi vào khủng hoảng chỉ sau một bữa ăn.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Đi ăn chung vốn là chuyện vui. Đó là lúc mọi người ngồi lại, chia sẻ những món ăn ngon, kể vài câu chuyện và tận hưởng cảm giác được ở cạnh nhau. Nhưng khói lửa có thể sưởi ấm con người, cũng có thể khiến người ta ngạt thở. Bởi đôi khi, điều làm một bữa ăn mất vui chẳng nằm ở món ăn dở hay nhà hàng phục vụ kém, mà đến từ chính những người ngồi cùng bàn.

Bạn tưởng mình chỉ đang đi ăn, nhưng thực ra còn đang tham gia một buổi phỏng vấn với vị trí ứng tuyển mang tên: “Người này còn đáng để chơi cùng không?”.

Nhiều người nghĩ rằng đã thân thiết đến mức ấy rồi thì đi ăn một bữa còn phải khách sáo làm gì. Nhưng càng thân, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt đôi khi càng dễ khiến người khác phật lòng. Người xa lạ có thể không kỳ vọng nhiều ở bạn, nhưng bạn bè lại có những hình dung nhất định về cách bạn cư xử.

Đây cũng là lý do mà mới đây, trên Threads xuất hiện chủ đề thu hút 1,1 triệu lượt xem và 38.500 lượt yêu thích chỉ với một câu hỏi duy nhất: “Quy tắc ngầm nào khi đi ăn chung mà bạn ước ai cũng tự hiểu?”.

Topic nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần bình luận, cư dân mạng bàn tán rôm rả khi nhận ra những chuyện tưởng nhỏ nhặt trên bàn ăn lại là nỗi ấm ức chung của không ít người. Khăng khăng gọi món đắt tiền khi được người khác mời, chậm chạp chuyển khoản sau khi chia hóa đơn, tự ý dẫn thêm khách đến mà không báo trước,... đều có thể khiến thiện cảm của cả bàn ăn tụt dốc.

Một số bình luận từ cư dân mạng, đọc đến đầu gật gù đến đó:

- Tự giác chia tiền sau khi có 1 người đứng ra trả, đừng có lề mề.

- Ai đã đứng ra quẹt thẻ trả trước cái bill 2 triệu cho cả bàn thì những người còn lại lúc thấy tin nhắn báo số tiền cần chia trong group làm ơn chuyển khoản trong vòng 24 giờ. Đừng để chủ nợ phải gửi nhãn dán con mèo khóc lóc nhắc khéo lần thứ 3 vào tuần sau.

- Vẫn là câu chuyện chia bill, khi chia xong mà số bị lẻ, làm ơn 1 là chuyển đúng số, 2 là làm tròn lên chứ đừng có làm tròn xuống.

- Làm ơn đừng nói ‘Tôi không ăn được miếng nào’, ‘Tôi chưa ăn được gì luôn’ khi đi ăn nhóm. Nói vậy mấy người còn lại như kiểu ăn hết của bạn vậy, mà tiền sau đó sẽ chia như nhau nên mọi người cũng thấy kì.

- Không chê đồ ăn ngay trên bàn ăn, không chọc ngoáy xáo xào xới tung đồ ăn lên để tìm phần ngon.

- Lấy muỗng dĩa thì tiện lấy cả phần người còn lại.

- Khi trên bàn còn dư đồ ăn khá nhiều và có một người hỏi ‘Có ai mang về không để gói?’, nếu bạn không định lấy thì đừng buông câu: ‘Thôi có mấy miếng gói làm gì nhìn kỳ lắm’, làm người đang muốn mang về đỡ phí đồ ăn tự nhiên ngại không dám xin hộp.

- Khi kèo ban đầu là hội bạn thân 4 đứa đi ăn nói xấu thế giới, nếu muốn dẫn thêm người yêu hoặc một người bạn lạ hoắc đi cùng thì phải hỏi trước cả nhóm từ ở nhà, chứ đừng đợi tới quán mới bảo: ‘À nay có thêm bạn này đi chung cho vui nha’. Tự nhiên cả bàn phải chuyển sang chế độ giao tiếp ngoại giao suốt 2 tiếng.

- Ba người đi ăn với nhau thì đừng nói chuyện chỉ hai người mới hiểu.

- Đi ăn cần gửi xe mất phí thì người được đón được đưa tự giác trả tiền gửi xe.

- Chụp ảnh đồ ăn trước khi ăn là quyền tự do cá nhân, nhưng thời gian tác nghiệp tối đa nên dừng ở 30 giây lúc khói còn bốc lên. Đừng bắt 6 cái bụng đang đói ngồi nhìn đĩa thịt nướng nguội dần chỉ vì chưa chọn được filter hợp màu khăn trải bàn.

Còn bạn, quy tắc ngầm mà bạn nghĩ người khác cần có khi đi ăn chung là gì?