Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trong tháng 11/2026 chú ý thông báo mới nhất

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 11 trên cả nước

Báo Lao động dẫn thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho hay, lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 được chi trả theo 2 hình thức chính là trả qua tài khoản và trả tiền mặt.

Chi trả qua tài khoản cá nhân: Người hưởng sẽ nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tiên của tháng 11/2026.

Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả: Thời gian chi trả tại các điểm chi trả cố định là từ ngày 2 đến ngày 10/11/2026. Trong thời gian này, các điểm chi trả phải đảm bảo hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Chi trả tiền mặt tại các điểm giao dịch của bưu điện: Thời gian chi trả tiếp tục diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 25/11/2026 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Theo đó, tháng 11/2026 bắt đầu vào Chủ nhật, nên 2 mốc chuyển khoản lần lượt là thứ Hai, ngày 2/11 và thứ Ba, ngày 3/11.

Tờ Kinh tế Chứng khoán đăng chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tại các tỉnh, thành như sau:

21 tỉnh, thành phố chuyển tiền vào ngày 2/11 gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

Ngày 3/11, việc chuyển khoản được thực hiện tại 13 địa phương: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Gần 96% người hưởng chế độ BHXH nhận tiền qua tài khoản

Theo BHXH Việt Nam, cả nước hiện có 22,64 triệu người tham gia BHXH, trong đó BHXH bắt buộc là 20,05 triệu người, tăng 183 nghìn người so với tháng 8 và tăng 1,14 triệu người so với năm 2025; BHXH tự nguyện là 2,59 triệu người, tăng 46 nghìn người so với tháng trước.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 18,06 triệu người, tăng 1,07 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025.

Số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến hết tháng 9 đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng tương đương 2,83% số phải thu.

Công tác giải quyết và chi trả chế độ tiếp tục được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng, toàn hệ thống giải quyết cho hơn 7,11 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2025.

Có 600.739 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 2,31%, và 13.868 người được hỗ trợ học nghề, tăng 38,03%.

Ước chi BHXH đạt 272.124 tỷ đồng, tăng 6,35%; ước chi BHTN đạt 15.108 tỷ đồng, tăng 7,47%.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, đề nghị thanh toán 133.306 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số người hưởng BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ BHXH lâu dài.

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Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Từ khi triển khai Đề án 06, hệ thống đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân và ứng dụng VNeID.