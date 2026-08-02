Lương hưu 6 triệu đồng, tôi vẫn tích lũy được 2 triệu mỗi tháng sau khi ngừng “bao cấp” 4 khoản cho con đã trưởng thành

Sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Hòa, 63 tuổi, từng nghĩ rằng khoản lương hưu 6 triệu đồng mỗi tháng chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt. Thế nhưng khi rà soát lại dòng tiền, bà phát hiện gần một nửa thu nhập của mình không được dùng cho nhu cầu tuổi già mà tiếp tục chảy sang gia đình các con.

Chỉ đến khi quyết định dừng bốn khoản hỗ trợ đã kéo dài nhiều năm, bà mới bắt đầu để dành được đều đặn 2 triệu đồng mỗi tháng.

Lương hưu 6 triệu đồng nhưng tháng nào cũng gần hết sạch

Bà Hòa nghỉ hưu được hơn ba năm. Hai vợ chồng sống trong căn nhà đã trả hết nợ, không phải thuê nhà và cũng không còn gánh nặng học hành của con cái.

Chồng bà có một khoản trợ cấp nhỏ và tự lo được phần lớn chi phí cá nhân. Vì vậy, bà từng cho rằng với 6 triệu đồng lương hưu, mình hoàn toàn có thể sống tương đối thoải mái.

Thực tế lại khác.

Cuối tháng, tài khoản của bà thường chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Có tháng phát sinh tiền thuốc hoặc sửa chữa đồ dùng trong nhà, bà phải rút tiền tiết kiệm cũ ra bù.

Ban đầu, bà nghĩ nguyên nhân nằm ở giá cả tăng cao. Tuy nhiên, sau ba tháng ghi lại từng khoản chi, bà nhận ra tiền ăn uống, điện nước, đi lại và thuốc men của bản thân chỉ khoảng 3,5-4 triệu đồng mỗi tháng.

Phần còn lại chủ yếu là những khoản chi cho hai người con đã lập gia đình.

"Các con không đòi hỏi, nhưng cứ thấy con khó khăn là tôi tự đưa tiền. Khoản nào cũng nhỏ nên tôi không nghĩ mình đang chi quá nhiều", bà kể.

Vấn đề nằm ở chỗ, những khoản tiền nhỏ ấy xuất hiện đều đặn mỗi tháng và dần trở thành một hình thức "bao cấp" kéo dài.

4 khoản chi bà quyết định dừng lại

1. Khoản đầu tiên là tiền điện thoại, internet và một số hóa đơn sinh hoạt của con trai. Trước đây, bà thường thanh toán giúp vì nghĩ chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Tính cả năm, số tiền này lên tới gần 6 triệu đồng.

2. Khoản thứ hai là tiền học thêm và đồ dùng cho cháu. Mỗi khi con gái nói tháng đó có nhiều khoản phải đóng, bà lại gửi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Việc hỗ trợ không có giới hạn khiến bà gần như mặc định mình phải chia sẻ một phần chi phí nuôi cháu.

3. Khoản thứ ba là tiền mua sắm những đồ dùng không thực sự cấp thiết. Có khi con muốn đổi điện thoại, mua máy lọc không khí hoặc thay bộ bàn ghế, bà đều góp một phần vì sợ con phải vay mượn.

4. Khoản cuối cùng là những lần "cho mượn nhưng không tính ngày trả". Mỗi lần chỉ khoảng 1-2 triệu đồng, nhưng hiếm khi các con chủ động hoàn lại. Bà cũng ngại nhắc vì sợ mất tình cảm.

Sau khi cộng lại, bà nhận ra mình chi trung bình từ 1,5 đến hơn 2 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản này.

Đây chính là phần tiền đáng lẽ phải được dành cho thuốc men, quỹ khẩn cấp và cuộc sống sau nghỉ hưu.

Ngừng hỗ trợ không đồng nghĩa với bỏ mặc con

Quyết định thay đổi không dễ dàng. Bà Hòa lo các con cho rằng mẹ tính toán, nhất là khi trước đây bà luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Thay vì đột ngột cắt toàn bộ, bà chủ động nói rõ tình hình tài chính của mình. Bà cho các con biết lương hưu là nguồn thu gần như cố định, trong khi chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ tăng dần theo tuổi tác.

Bà vẫn hỗ trợ khi gia đình con gặp sự cố thực sự như ốm đau, mất việc hoặc có khoản chi khẩn cấp. Tuy nhiên, bà không tiếp tục thanh toán các chi phí sinh hoạt thường xuyên hay mua sắm theo nhu cầu.

Đối với tiền cho vay, bà ghi rõ số tiền và thời hạn hoàn lại. Nếu con chưa có khả năng trả, hai bên thống nhất ngay từ đầu đó là tiền hỗ trợ, thay vì gọi là "mượn" rồi để khoản tiền rơi vào im lặng.

Sau vài tháng, các con dần thích nghi. Con trai tự thanh toán hóa đơn, con gái cân đối lại chi phí học tập của con. Những khoản mua sắm lớn cũng được trì hoãn hoặc chia nhỏ theo khả năng thu nhập.

Bà nhận ra việc ngừng bao cấp không làm tình cảm gia đình xấu đi. Ngược lại, các con có trách nhiệm hơn với ngân sách của chính mình.

Cách bà chia lại khoản lương hưu 6 triệu đồng

Hiện nay, bà Hòa chia lương hưu thành ba phần ngay khi tiền về tài khoản.

Khoảng 3,5 triệu đồng được dành cho ăn uống, điện nước, đi lại và các chi phí sinh hoạt cơ bản. Khoảng 500.000 đồng dành cho hiếu hỉ, quà cho cháu hoặc những khoản phát sinh nhỏ.

Hai triệu đồng còn lại được chuyển ngay sang một tài khoản tiết kiệm riêng.

Trong đó, 1 triệu đồng được đưa vào quỹ y tế và khẩn cấp. Một triệu đồng còn lại dành cho mục tiêu dài hạn, chẳng hạn sửa nhà, mua thiết bị hỗ trợ sức khỏe hoặc đi du lịch ngắn ngày.

Sau một năm, khoản tích lũy của bà đạt khoảng 24 triệu đồng, chưa tính lãi tiết kiệm. Con số không quá lớn, nhưng đủ giúp bà bớt lo lắng khi có một đợt khám bệnh hoặc khoản chi bất ngờ.

Quan trọng hơn, bà không còn cảm giác phải phụ thuộc vào con cái nếu sức khỏe giảm sút.

Người nghỉ hưu cần ưu tiên an toàn tài chính của chính mình

Nhiều cha mẹ tiếp tục hỗ trợ con sau khi con đã trưởng thành vì thương con, muốn giảm bớt áp lực nhà cửa, nuôi con hoặc chi tiêu gia đình. Tuy nhiên, hỗ trợ không có giới hạn dễ khiến cha mẹ sử dụng cả phần tiền dành cho tuổi già.

Khi thu nhập đã chuyển từ tiền lương sang lương hưu, khả năng tăng nguồn thu thường thấp hơn, trong khi chi phí y tế và chăm sóc cá nhân có xu hướng tăng.

Vì vậy, trước khi giúp con, cha mẹ nên giữ lại đủ tiền cho ba nhóm quan trọng: sinh hoạt cơ bản, quỹ y tế và quỹ khẩn cấp. Chỉ phần tiền còn dư sau đó mới nên được dùng để hỗ trợ.

Bà Hòa cho rằng bài học lớn nhất của mình không phải là tiết kiệm được 2 triệu đồng mỗi tháng, mà là hiểu rằng cha mẹ không cần chứng minh tình yêu bằng việc trả thay mọi hóa đơn của con.

"Các con đã trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi giữ tiền không phải vì ích kỷ, mà để sau này không trở thành gánh nặng cho chính các con", bà nói.

Bảng phân bổ mẫu cho mức lương hưu 6 triệu đồng/tháng