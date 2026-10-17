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Xin bánh kẹo, influencer Ấn Độ ‘khóc thét’ vì 15 đơn COD trong nửa giờ, mạng xã hội đồn có cả xe tăng

| | Sống

Công khai số điện thoại và địa chỉ nhà để mong nhận bánh kẹo nhân dịp Diwali, một influencer ở Ấn Độ bất ngờ nhận hàng loạt đơn COD không mong muốn.

Có thời điểm, anh cho biết 15 đơn hàng được gửi tới chỉ trong nửa giờ, trong khi mạng xã hội còn lan truyền thông tin giả về một chiếc xe tăng được đặt giao đến nhà.

Veeramani, một nhà sáng tạo nội dung trên Instagram ở Madurai, bang Tamil Nadu, đã chia sẻ số điện thoại và địa chỉ nhà trên mạng xã hội với hy vọng được người theo dõi gửi bánh kẹo nhân dịp Diwali.

Thay vì những hộp bánh như mong đợi, anh lại trở thành mục tiêu của một trò đùa khi hàng loạt đơn thanh toán khi nhận hàng (COD) được đặt dưới tên mình.

Veeramani đã đăng tải trên Instagram để giải thích sự việc và kêu gọi những người đứng sau trò đùa dừng lại. Ảnh: NDTV

Các kiện hàng được gửi đến gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại thông minh và nhiều đồ gia dụng khác. Một trong những đơn hàng là chiếc tivi có giá 169.000 rupee (khoảng 46 triệu đồng).

Vì các đơn hàng đều yêu cầu thanh toán khi nhận, Veeramani phải đối mặt với những món đồ anh chưa từng đặt. Influencer này cho biết mình không có tiền để thanh toán và cũng không cung cấp mã OTP để hoàn tất giao dịch.

Số lượng đơn hàng nhanh chóng tăng lên. Trong một video đăng trên Instagram, Veeramani cầu xin những người đứng sau trò đùa dừng lại, đồng thời bày tỏ lo lắng cho các nhân viên giao hàng phải di chuyển quãng đường dài để mang những món đồ không được yêu cầu tới nhà anh. “Có 15 đơn hàng đến trong nửa giờ và tôi không có tiền cho tất cả những thứ đó”.

Các nhân viên giao hàng cũng trở thành những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Họ nhiều lần phải đến địa chỉ của Veeramani dù những món hàng không phải do anh đặt.

Một số hàng xóm cho biết nhân viên giao đồ ăn của Swiggy và Zomato cũng xuất hiện tại nhà influencer này với những đơn hàng không được yêu cầu.

“Có 15 đơn hàng đến trong nửa giờ và tôi không có tiền cho tất cả những thứ đó”, Veeramani nói trong một đoạn clip được anh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Veeramani tiếp tục đăng video lên Instagram, yêu cầu những người đặt đơn giả dừng lại. “Tại sao tôi phải bị họ mắng? Họ đang làm việc và bị kéo vào chuyện này một cách không cần thiết. Tôi không có tiền, tôi chỉ đang cầu xin. Hãy dừng lại”.

Khi câu chuyện lan truyền trên mạng, một số bài đăng còn tuyên bố rằng những người chơi khăm đã đặt xe tăng quân sự T-90 trị giá 700 triệu rupee, xe cứu thương và thậm chí tên lửa đến địa chỉ của Veeramani.

Tuy nhiên, India Today lưu ý những thông tin này là nội dung giả lan truyền trên mạng, không phải các đơn hàng đã được xác nhận.

Trong khi đó, NDTV cho biết Veeramani còn nhận được các cuộc gọi hỏi về hiến thận, sau khi số điện thoại của anh bị cho là tiếp tục bị lợi dụng cho những mục đích khác.

Tình trạng quấy rối khiến cuộc sống của Veeramani bị đảo lộn. Anh cho biết nhiều người tìm đến và trách móc mình vì những đơn hàng giá trị lớn được đặt dưới tên anh.

Cuối cùng, influencer này nói anh quyết định rời khỏi thành phố để tránh những phiền toái tiếp diễn.

Từ một lời kêu gọi nhận bánh kẹo dịp Diwali, sự việc trở thành lời cảnh báo về rủi ro khi công khai số điện thoại và địa chỉ cá nhân trên mạng. Những thông tin tưởng như vô hại có thể bị lợi dụng để đặt hàng giả, gây phiền toái không chỉ cho người nhận mà còn cho cả những nhân viên giao hàng không liên quan.

Nguồn: NDTV, India Today

Theo Minh Ngọc

Phụ Nữ Mới

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