Mẹ Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026 có khu vườn gần 1.000m² ở Lâm Đồng, trồng đủ rau trái, sống chill

Diễn viên Lê Hóa từng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Cánh đồng bất tận... Những năm gần đây, bên cạnh công việc kinh doanh thời trang, cô còn dành thời gian cho một sở thích khá đặc biệt: Làm nông dân trong khu vườn rộng gần 1.000m² tại Lâm Đồng.

Lê Hóa cũng được biết đến là mẹ của Emma Lê - người đẹp vừa giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026. Trong khi con gái gây chú ý với hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc, cuộc sống của nữ diễn viên lại có thêm niềm vui từ việc chăm sóc cây cối, trồng rau và tận hưởng không khí trong lành ở nhà vườn.

Diễn viên Lê Hóa cũng được biết đến là mẹ của Emma Lê - người đẹp vừa trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026

Được biết, Lê Hóa sở hữu một mảnh đất tại Di Linh, Lâm Đồng để làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Trên khu đất rộng gần 1.000m², cô dành khoảng 100m² để xây nhà, phần diện tích còn lại được sử dụng để trồng trọt.

Vốn là “tay ngang”, chưa có kinh nghiệm làm vườn nên thời gian đầu, Lê Hóa phải tìm tòi, học hỏi thêm kinh nghiệm để chăm sóc cho khu vườn của mình. Từ mảnh đất ban đầu, qua thời gian đã trở nên xanh tốt, cây cối mọc um tùm, khỏe mạnh.

Hiện khu vườn có nhiều loại rau quen thuộc như cải bẹ xanh, mướp, su hào, rau dền. Cô còn trồng thêm các luống bắp để xen canh. Những loại rau củ thu hoạch được không chỉ phục vụ nhu cầu của gia đình mà còn trở thành quà tặng dành cho hàng xóm, bạn bè mỗi lần chị mang nông sản từ Lâm Đồng về TP.HCM.

Khu vườn ở Di Linh, Lâm Đồng của diễn viên Lê Hóa

Cô trồng nhiều loại rau, trái trong vườn

Trên trang cá nhân của mình, Lê Hóa cũng thường xuyên khoe những hình ảnh rau trái xum xuê, hoa mọc rực rỡ. Dù cần nhiều thời gian để duy trì khu vườn nhưng đổi lại cô có nguồn thực phẩm sạch và được thỏa mãn sở thích làm nông. Với Lê Hóa, đây cũng là cách thư giãn sau những bộn bề công việc.

Vài năm trở lại đây, Lê Hóa ít đóng phim hơn để tập trung kinh doanh thời trang. Khu vườn ở Di Linh vì thế trở thành một phần trong nhịp sống riêng của chị, nơi có thể dành thời gian cho cây cối, tận hưởng khí hậu mát mẻ và tạm rời xa sự náo nhiệt của thành phố.

Trong vườn cũng được trồng nhiều loại hoa, đặc trưng phù hợp với thời tiết

Nếu Lê Hóa được khán giả nhớ đến qua những vai diễn trên màn ảnh, con gái Emma Lê lại đang thu hút sự chú ý với hành trình hoạt động nghệ thuật và thi sắc đẹp.

Emma Lê có tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000 tại TP.HCM. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Tây Ban Nha, sở hữu gương mặt sắc sảo và thường được gọi là “bông hồng lai”. Tối 2/10/2026, người đẹp giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026, đánh dấu bước tiến mới sau lần tham gia cuộc thi năm 2023 và dừng chân ở Top 5.

Trước khi được chú ý tại đấu trường nhan sắc, Emma Lê đã hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng góp mặt trong các phim Tuyết nhiệt đới, Mẹ ác ma - cha thiên sứ, Chị chị em em 2 và xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc. Dù có mẹ là diễn viên, Emma cũng chủ động tìm kiếm công việc, làm việc với đối tác và xây dựng con đường riêng trong lĩnh vực giải trí.

Ở tuổi 26, Emma Lê tiếp tục phát triển công việc người mẫu, diễn xuất và có thêm danh hiệu Á hậu 2 làm dấu mốc mới. Trong khi đó, mẹ cô vẫn duy trì công việc kinh doanh, thỉnh thoảng trở lại với phim ảnh và dành thời gian chăm sóc khu vườn ở Lâm Đồng.

Emma Lê nhận được sự ủng hộ của mẹ trên con đường nghệ thuật

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV