“Giải oan” cho ca sĩ chuyên Văn lọt đề cử đẹp nhất thế giới

Một đoạn clip trình diễn của Lamoon đang nhận được nhiều sự quan tâm khi năng lực hát live của nữ ca sĩ trở thành chủ đề bàn luận. Đáng chú ý, những màn thể hiện trực tiếp các ca khúc trong thời gian gần đây giúp Lamoon nhận về nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt với Chiếu - sản phẩm từng gây ra những ý kiến trái chiều khi mới phát hành.

Đoạn clip hát live ca khúc Chiếu đang nhận được nhiều lời khen của Lamoon

Cụ thể, trong đoạn clip đang được chia sẻ, Lamoon hát chay ca khúc Chiếu cùng người hâm mộ. Không có phần nhạc đệm cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn thể hiện ca khúc với giọng hát trong trẻo, rõ lời và tương đối tự nhiên. Sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng hát live của Lamoon.

Lamoon nhận được nhiều lời khen ngợi vì màn trình diễn live ca khúc Chiếu

Một số ý kiến cho rằng khi trình diễn trực tiếp, ca khúc trở nên gần gũi và dễ cảm nhận hơn so với bản phối chính thức được phát hành vào tháng 8. Thậm chí, không ít người nhận xét phiên bản hát live mang lại cảm giác cuốn hút hơn hẳn bản thu âm.

Phiên bản song ca Chiếu cùng Juky San của Lamoon cũng nhận về đánh giá tích cực

Không chỉ có màn hát chay cùng người hâm mộ, phiên bản song ca Chiếu giữa Lamoon và Juky San cũng nhận được nhiều sự yêu thích. Trong màn trình diễn này, cả hai mang đến nguồn năng lượng tươi vui, kết hợp giọng hát tạo nên màu sắc nhẹ nhàng, bắt tai.

Phiên bản song ca cùng Juky San cũng nhận được phản hồi tích cực

Phần thể hiện của hai nữ ca sĩ nhận về nhiều phản hồi tích cực, trong đó một bộ phận khán giả cho rằng phiên bản song ca dễ nghe và có sức hút hơn so với bản phối gốc. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn này phần nào giúp nữ ca sĩ “được giải oan” sau khi Chiếu phát hành vào cuối tháng 8 và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Khi vừa ra mắt, MV Chiếu của Lamoon từng trở thành chủ đề gây tranh luận khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán gi

Trước đó, khi vừa ra mắt, MV Chiếu của Lamoon từng trở thành chủ đề gây tranh luận khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Sản phẩm được đầu tư về hình ảnh, lấy cảm hứng từ những rung động đầu đời và mang màu sắc văn hóa Việt Nam, nhưng phần âm nhạc lại chưa tạo được sức hút tương xứng. Đáng chú ý, cách xử lý ca khúc của nữ ca sĩ là điểm khiến nhiều người bàn luận.

MV Chiếu gây chú ý với những khung hình nên thơ tại Huế, lấy cảm hứng từ bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Tuy nhiên, sản phẩm có phần hụt hơi khi phát hành cùng thời điểm với Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi và MV mới của Bảo Anh.

Trên mạng xã hội, một bộ phận người nghe cho rằng cách nhả chữ và xử lý giai điệu của Lamoon trong bài hát chưa thực sự phù hợp, thiếu tự nhiên

Trên mạng xã hội, một bộ phận người nghe cho rằng cách nhả chữ và xử lý giai điệu của Lamoon chưa thực sự phù hợp với thị hiếu hiện tại. Có ý kiến nhận xét phần thể hiện của nữ ca sĩ mang cảm giác sến, đặc biệt ở những đoạn kéo dài câu hát, khiến tổng thể ca khúc trở nên thiếu tự nhiên. Theo những khán giả này, Chiếu có chất liệu để trở thành một sản phẩm đáng chú ý hơn nếu phần thể hiện được tiết chế và hiện đại hóa.

Những tranh luận này càng thu hút sự chú ý khi Lamoon vốn có thế mạnh về ngôn ngữ và tư duy nghệ thuật. Từng theo học chuyên Văn, nữ ca sĩ thường gây ấn tượng với những ca khúc có phần lời giàu hình ảnh, sử dụng câu từ trau chuốt và mang màu sắc thơ ca.

ừng theo học chuyên Văn, Lamoon thường gây ấn tượng với những ca khúc có phần lời giàu hình ảnh, sử dụng câu từ trau chuốt và mang màu sắc thơ ca

Đây cũng là một trong những nét riêng giúp Lamoon tạo dấu ấn tại Em Xinh Say Hi. Tuy nhiên, khi bước vào con đường hoạt động solo, cách sử dụng ngôn từ giàu tính nghệ thuật đôi lúc lại trở thành chủ đề gây tranh luận, đặc biệt khi khán giả cho rằng lời ca và cách xử lý giai điệu chưa thực sự hòa hợp.

Lamoon hiện là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng nhạc Việt sau khi tham gia Vietnam Idol và Em Xinh Say Hi. Năm 2026, nữ ca sĩ còn được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn cùng màu sắc cá nhân riêng, Lamoon nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Lamoon hiện là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng nhạc Việt và được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh chất lượng âm nhạc của Chiếu cũng phần nào ảnh hưởng đến cách khán giả đón nhận sản phẩm. Qua những màn trình diễn live gần đây, Lamoon nhận được nhiều lời khen về giọng hát và khả năng thể hiện ca khúc. Dẫu vậy, việc lựa chọn hướng đi phù hợp cho các sản phẩm tiếp theo vẫn là điều Lamoon cần cân nhắc để hạn chế những tranh luận tương tự như trường hợp của Chiếu.