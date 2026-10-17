Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Madam Pang có quyết định gây tranh cãi

| | Lifestyle

Madam Pang lên tiếng giải thích về quyết định bất ngờ của LĐBĐ Thái Lan.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã đưa ra quyết định gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi chính thức xác nhận đội tuyển Brunei – đại diện đang xếp hạng 196 thế giới sẽ là khách mời tham dự giải giao hữu King's Cup 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 17/11 tại tỉnh Si Sa Ket.

Sự xuất hiện của Brunei diễn ra sau khi đối thủ ban đầu là đội tuyển Bahrain đột ngột xin rút lui vào phút chót do những điều chỉnh về ban huấn luyện và kế hoạch tập luyện. Việc lựa chọn một đội bóng nằm trong nhóm có thứ hạng thấp nhất thế giới để thay thế đã gây ra làn sóng hoài nghi lớn. So với hai khách mời còn lại là Oman (hạng 81 FIFA) và Tajikistan (hạng 100 FIFA), khoảng cách trình độ của Brunei là quá vượt trội. Dư luận cho rằng sự chênh lệch này sẽ làm giảm đáng kể chất lượng chuyên môn cũng như tính cạnh tranh của một giải đấu danh giá vốn được Thái Lan dùng để rèn quân và tích lũy điểm số FIFA.

Trực tiếp phản hồi về làn sóng chỉ trích, Chủ tịch FAT – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã lên tiếng giải thích về quyết định này. Madam Pang khẳng định Brunei chỉ là phương án phù hợp trong bối cảnh thời gian quá gấp rút:

"Sau khi Bahrain rút lui, chúng tôi đã liên hệ gửi lời mời tới nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Điều kiện bắt buộc là các đội không vướng lịch thi đấu quốc tế trùng với thời điểm diễn ra King's Cup vào giữa tháng 11. Đội tuyển Brunei là đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và đã nhận lời tham dự".

Madam Pang cho rằng tuyển Brunei đá King's Cup là quyết định phù hợp (Ảnh: FAT)

Dù lời giải thích đưa ra lý do khách quan, sự việc cũng phản ánh thực tế King's Cup đang gặp khó khăn trong việc thu hút các đối thủ tầm cỡ khi lịch thi đấu quốc tế FIFA Days rơi vào giai đoạn dày đặc. Nhiều đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia cũng đã chốt xong kế hoạch giao hữu riêng.

Theo kế hoạch, FAT sẽ tổ chức buổi họp báo chính thức công bố chi tiết về King's Cup 2026 vào ngày 19/10 tới đây.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đằng sau học viện tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo duy trì suốt 14 năm: Trao cơ hội tới Mỹ, Úc, châu Âu cho hàng ngàn người, vừa đón tin vui lớn sau cuộc tái cấu trúc

Đằng sau học viện tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo duy trì suốt 14 năm: Trao cơ hội tới Mỹ, Úc, châu Âu cho hàng ngàn người, vừa đón tin vui lớn sau cuộc tái cấu trúc Nổi bật

Vợ chồng Hà Nội thu nhập 105 triệu/tháng tính mua ô tô hơn 1 tỷ, phân vân vì tiền gửi xe 4 triệu/tháng

Vợ chồng Hà Nội thu nhập 105 triệu/tháng tính mua ô tô hơn 1 tỷ, phân vân vì tiền gửi xe 4 triệu/tháng Nổi bật

Trang phục trong MV mới của Hoàng Thùy Linh bị thương hiệu nước ngoài tố đạo nhái

Trang phục trong MV mới của Hoàng Thùy Linh bị thương hiệu nước ngoài tố đạo nhái

20:22 , 17/10/2026
Nam ca sĩ SN 1981 quê Hà Nội mang biệt thự 7 tầng ở Gò Vấp rao cho thuê trọ: Cận cảnh bên trong

Nam ca sĩ SN 1981 quê Hà Nội mang biệt thự 7 tầng ở Gò Vấp rao cho thuê trọ: Cận cảnh bên trong

20:11 , 17/10/2026
Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý

19:59 , 17/10/2026
Đặt mua iPhone Duo ở đâu rẻ nhất?

Đặt mua iPhone Duo ở đâu rẻ nhất?

19:48 , 17/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên