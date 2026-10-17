Nam ca sĩ SN 1981 quê Hà Nội mang biệt thự 7 tầng ở Gò Vấp rao cho thuê trọ: Cận cảnh bên trong

Mới đây, ca sĩ Quang Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin cho thuê phòng với lời giới thiệu: “Quang Hà cho thuê phòng siêu đẹp”. Đính kèm bài đăng là đoạn video giới thiệu một tòa nhà 7 tầng có kiến trúc nổi bật.

Theo thông tin trong video Quang Hà chia sẻ, tòa nhà nằm tại khu vực trung tâm quận Gò Vấp, TP.HCM. Nhìn từ bên ngoài, công trình gây chú ý với mặt tiền màu kem, hệ thống ban công được trang trí bằng lan can hoa văn cầu kỳ, các cột trụ lớn và những ô cửa vòm mang phong cách tân cổ điển.

Khu vực để xe.

Khu vực hành lang.

Bên trong, không gian được thiết kế theo hướng hiện đại, ưu tiên sự gọn gàng và tiện dụng. Khu vực để xe ở tầng hầm khá rộng, có thể để nhiều xe máy. Theo lời giới thiệu tòa nhà được trang bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ, hiện đại. Hành lang các tầng được thiết kế kéo dài, hai bên là các phòng riêng biệt, tường sơn sáng màu và hệ thống đèn chiếu sáng cảm ứng.

Một trong những điểm đáng chú ý là hệ thống thang máy sử dụng thẻ từ để phân tầng. Cửa phòng được trang bị khóa thông minh, hỗ trợ mở bằng vân tay hoặc mã số, giúp việc ra vào thuận tiện hơn.

Các phòng cho thuê được bố trí nội thất cơ bản, có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên. Qua hình ảnh được chia sẻ, một căn phòng có tường sơn màu be nền lát gạch vân đá tông nâu xám bóng, tạo cảm giác sạch sẽ và rộng rãi.

Điểm nhấn của căn phòng là hệ cầu thang gỗ màu tối được thiết kế dạng bậc hở, kết hợp hệ tủ lưu trữ bên dưới. Cách bố trí này tạo nét riêng cho không gian, đồng thời tận dụng diện tích để sắp xếp đồ đạc. Đặc biệt, ban công thoáng thoáng mát, có thể ra ngoài ngắm nhìn không gian và thư giãn.

Theo thông tin được chia sẻ thì giá thuê phòng tại đây dao động từ 4,5 triệu đồng. Mức giá cụ thể tùy thuộc vào từng phòng và các điều kiện thuê.

Bên trong phòng trọ.

View nhỉn từ ban công.

Ca sĩ Quang Hà sinh năm 1981 tại Hà Nội. Anh bắt đầu hoạt động ca hát chuyên nghiệp từ năm 2000, sau đó vào TP.HCM lập nghiệp năm 2003. Với chất giọng nam cao giàu cảm xúc, nam ca sĩ được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Ngỡ, Định mệnh và Trăm năm không quên.

Chính sự nghiệp rực rỡ và tần suất chạy show dày đặc đã giúp Quang Hà tích lũy khối tài sản bất động sản đáng nể khiến đồng nghiệp gọi vui là "đại gia sổ đỏ". Với tư duy "nhà đất chỉ có lên giá", anh dồn toàn bộ cát-xê để sở hữu hơn 13 căn nhà rải rác từ Nam ra Bắc.