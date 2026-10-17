Bên trong pop-up store BIGBANG hot nhất lúc này tại Hà Nội: V.I.P xếp hàng dài cả cây số, lightstick 20 năm lung linh cỡ này

Bên cạnh hai đêm concert được mong chờ tại sân vận động Mỹ Đình, pop-up store merchandise của BIGBANG cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo V.I.P tại Hà Nội. Chính thức mở bán từ sáng 17/10, cửa hàng nhanh chóng đón lượng lớn người hâm mộ đến xếp hàng, lựa chọn các món đồ lưu niệm chính hãng trước ngày gặp thần tượng. Ghi nhận tại VPBank Flagship, số 89 Láng Hạ, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp ngay trong ngày đầu, với nhiều V.I.P có mặt từ sớm để chờ đến lượt vào cửa hàng.

Review toàn cảnh pop up store của BIGBANG tại Hà Nội

Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực phố Thái Hà và trụ sở VPBank Flagship trên đường Láng Hạ. Dòng người xếp hàng kéo dài cả kilomet, nhiều V.I.P kiên nhẫn chờ đến lượt vào mua hàng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước cửa pop-up store. Không chỉ có fan Việt Nam, sự kiện còn thu hút người hâm mộ từ nước ngoài tìm đến, tranh thủ săn merchandise của BIGBANG trước ngày concert.

Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực phố Thái Hà và trụ sở VPBank Flagship trên đường Láng Hạ

Hơn 10h, những khách hàng có lượt vào sớm bắt đầu được bước vào bên trong cửa hàng. Không gian pop-up store được bố trí với nhiều khu vực trưng bày merchandise thuộc bộ sưu tập BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] OFFICIAL POP-UP, từ áo, mũ, bình nước đến các món phụ kiện và vật phẩm lưu niệm. Các sản phẩm được sắp xếp để người hâm mộ dễ dàng quan sát, lựa chọn, trong đó nổi bật là lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm cùng loạt merchandise mang dấu ấn riêng của BIGBANG.

Người hâm mộ được hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự, nhận phiếu và vào cửa hàng theo từng lượt

Để kiểm soát lượng khách và duy trì trật tự trong suốt thời gian mở bán, người hâm mộ được hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự, nhận phiếu và vào cửa hàng theo từng lượt. Quy trình này được áp dụng nhằm giúp việc mua sắm diễn ra thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng lần lượt lựa chọn các sản phẩm yêu thích. Dù phải chờ đợi, nhiều V.I.P vẫn hào hứng khi có cơ hội trực tiếp ngắm nhìn và sở hữu những món merchandise chính hãng của BIGBANG.

Vật phẩm được nhiều V.I.P săn đón nhất tại pop-up store lần này chắc chắn là lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Nếu phiên bản quen thuộc gây ấn tượng với sắc vàng nổi bật thì thiết kế mới lại mang đến cảm giác thanh lịch hơn với phần đầu màu trắng, tạo hình những cánh hoa đang bung nở, kết hợp cùng viền ánh vàng.

Vật phẩm được nhiều V.I.P săn đón nhất tại pop-up store lần này chắc chắn là lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG.

Phần thân màu đen vẫn được giữ lại, tạo nên tổng thể vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Đặc biệt, khi bật sáng, lightstick vẫn giữ sắc vàng đặc trưng, giúp phiên bản kỷ niệm vừa có diện mạo mới vừa gợi nhắc hình ảnh quen thuộc đã gắn bó với BIGBANG và V.I.P suốt nhiều năm.

Thiết kế mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình dáng gợi liên tưởng đến một bông sen đang nở. Nhiều V.I.P Việt Nam cũng tinh ý nhận ra những nét tương đồng với hình ảnh hoa sen, biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông.

Với mức giá 1,7 triệu đồng, lightstick phiên bản 20 năm được dự đoán sẽ tiếp tục là một trong những món merchandise được săn đón nhất tại pop-up store, thậm chí có nguy cơ nhanh chóng cháy hàng trước sức mua của người hâm mộ. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lightstick. Vì vậy, V.I.P muốn sở hữu vật phẩm đặc biệt này cần tranh thủ đến sớm và theo dõi tình trạng hàng hóa để không bỏ lỡ cơ hội.

Bên cạnh lightstick, keyring phiên bản kỷ niệm 20 năm cũng là món đồ được nhiều V.I.P để mắt

Bên cạnh lightstick, keyring phiên bản kỷ niệm 20 năm cũng là món đồ được nhiều V.I.P để mắt. Nhỏ gọn, dễ mang theo, sản phẩm vừa có thể dùng làm phụ kiện hằng ngày, vừa là món đồ lưu niệm để đánh dấu cột mốc đặc biệt của BIGBANG. Các lựa chọn khác cũng khá đa dạng, từ plush keyring đáng yêu, sticker pack, keycap đến bandana, phù hợp với nhiều sở thích và túi tiền của người hâm mộ.

Đáng chú ý, T-shirt Hanoi Edition là món đồ mang dấu ấn riêng của chặng dừng chân tại Việt Nam. Với những V.I.P đến Hà Nội xem concert, chiếc áo không chỉ là merchandise mà còn có thể trở thành món quà kỷ niệm cho chuyến đi đặc biệt này. Giữa nhiều lựa chọn tại pop-up store, các sản phẩm gắn với Hà Nội càng có sức hút riêng, nhất là với những fan muốn mang về một món đồ ghi dấu hai đêm diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình.

T-shirt Hanoi Edition là món đồ mang dấu ấn riêng của chặng dừng chân tại Việt Nam

Không khí tại pop-up store cũng cho thấy V.I.P sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của BIGBANG. Một người hâm mộ chia sẻ đã chi khoảng 4 triệu đồng để mua một lightstick, hai keyring, một chiếc túi và một keycap keyring. Tổng ngân sách dự kiến dành cho dịp concert của người này lên tới khoảng 10 triệu đồng.

Bên cạnh vé concert, merchandise cũng là khoản được nhiều fan dành riêng ngân sách. Với những V.I.P đã đồng hành cùng BIGBANG suốt nhiều năm, sở hữu lightstick kỷ niệm 20 năm hay chiếc áo Hanoi Edition không chỉ đơn thuần là mua sắm, mà còn là cách lưu giữ dấu mốc đặc biệt của nhóm tại Việt Nam.

Nhiều V.I.P sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của BIGBANG tại Hà Nội

Pop-up store tại VPBank Flagship, số 89 Láng Hạ, mở cửa từ ngày 17 đến 25/10. Trong khi đó, địa điểm tại tầng trệt The Garden Shopping Mall hoạt động từ ngày 17 đến 23/10. Người hâm mộ vẫn có thể tìm mua merchandise tại sân vận động Mỹ Đình trong khung giờ check-in của hai đêm concert ngày 24 và 25/10.

Từ những hàng người chờ mua đồ từ sáng sớm đến loạt merchandise được fan săn đón, sức nóng của BIGBANG đã phần nào được cảm nhận trước giờ G. Khi hai đêm diễn tại Mỹ Đình chỉ còn cách vài ngày, V.I.P đang rục rịch chuẩn bị từ lightstick, phụ kiện cổ vũ đến những món đồ lưu niệm, sẵn sàng cùng BIGBANG đánh dấu cột mốc 20 năm ngay tại Việt Nam.