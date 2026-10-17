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Lái VinFast VF 7 30.000km qua 3 châu lục, chuyên gia Hải Kar viết tiếp câu chuyện xuyên thế giới lần thứ hai

| | Lifestyle

Lái VinFast VF 7 30.000km qua 3 châu lục, chuyên gia Hải Kar viết tiếp câu chuyện xuyên thế giới lần thứ hai

Hai lần khởi hành, chiếc VinFast VF 7 của anh Nguyễn Thanh Hải đã vượt hơn 30.000 km qua ba châu lục Á, Âu và Phi, trong hành trình thử thách sức bền của chiếc xe và khả năng thích nghi của người cầm lái.

Theo Đức Khôi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
ô tô

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