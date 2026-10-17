Lái VinFast VF 7 30.000km qua 3 châu lục, chuyên gia Hải Kar viết tiếp câu chuyện xuyên thế giới lần thứ hai
|
Theo Đức Khôi 17-10-2026 - 18:02 PM |
Lifestyle
Hai lần khởi hành, chiếc VinFast VF 7 của anh Nguyễn Thanh Hải đã vượt hơn 30.000 km qua ba châu lục Á, Âu và Phi, trong hành trình thử thách sức bền của chiếc xe và khả năng thích nghi của người cầm lái.
Theo Đức Khôi
Đời sống & Pháp luật
Theo
Đời sống & Pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lai-vinfast-vf-7-30-000km-qua-3-chau-luc-chuyen-gia-hai-kar-viet-tiep-cau-chuyen-xuyen-the-gioi-lan-thu-hai-a671964.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM