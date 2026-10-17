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Nam NSƯT nổi danh miền Nam ra miền Bắc: "Có khán giả không biết tôi là ai"

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"Khán giả miền Nam biết đến tôi nhiều hơn và biết từ lâu lắm rồi nhưng khi tôi ra miền Bắc làm việc, tôi lại là nghệ sĩ mới" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từ Mỹ về nước đã tổ chức lễ ra mắt show kỷ niệm 35 năm sự nghiệp ca hát của mình.

Về lý do chọn hai đạo diễn miền Bắc để thực hiện liveshow ở TP.HCM, Kim Tiểu Long nói: "Đúng là trong miền Nam có rất nhiều đạo diễn giỏi nhưng văn phòng công ty tôi đặt ngoài Hà Nội nên thời gian này tôi làm việc ngoài Hà Nội rất nhiều.

Nam NSƯT nổi danh miền Nam ra miền Bắc: "Có khán giả không biết tôi là ai" - Ảnh 1.

Tôi ra ngoài Hà Nội có được mảnh đất mới để làm việc. Tôi được nhiều anh chị lớn thương yêu, tận tình chỉ dạy, coi như người em trong gia đình. Khán giả miền Bắc cũng yêu quý tôi.

Khán giả miền Nam biết đến tôi nhiều hơn và biết từ lâu lắm rồi nhưng khi tôi ra miền Bắc làm việc, tôi lại là nghệ sĩ mới. Có khán giả không biết tôi là ai nhưng nhìn chung mọi người vẫn chào đón tôi.

Và tôi ra miền Bắc rất cần sự chỉ bảo từ các anh chị ngoài đó về văn hóa, nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật ở miền Nam thì tôi đã học hỏi từ bé tới lớn, biết nhiều rồi còn văn hóa nghệ thuật ngoài miền Bắc thì tôi chưa biết nhiều và cần phải học hỏi.

Nam NSƯT nổi danh miền Nam ra miền Bắc: "Có khán giả không biết tôi là ai" - Ảnh 2.

Tôi được các anh chị em đồng nghiệp ngoài miền Bắc hướng dẫn, chỉ dạy tận tình nên lần này làm liveshow, tôi muốn chọn các em ngoài Bắc làm đạo diễn. Tôi muốn tạo ra một không khí mới, một nguồn năng lượng mới để tạo nên dòng chảy cho sân khấu liveshow kỷ niệm 35 năm sự nghiệp của tôi.

Thời gian tới tôi còn làm nhiều liveshow nữa nên biết đâu có duyên tôi vẫn sẽ làm việc với các đạo diễn miền Nam và kết hợp cả miền Bắc lẫn miền Nam.

Điều tôi muốn nói là ở thời điểm hiện tại tôi đang cần học hỏi văn hóa nghệ thuật ngoài miền Bắc nên mong các anh các chị đón nhận".

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiểu Long là một ngôi sao cải lương có tiếng thuộc thế hệ vàng tiếp nối của sân khấu Nam Bộ. Anh từng đạt giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003 và ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vở cải lương như Làm dâu vợ lớn, Vết thương kỷ niệm, Gió đưa cành liễu, Rồng Phượng.

Kim Tiểu Long sở hữu gương giọng hát ngọt ngào truyền cảm cùng lối diễn xuất đa dạng. Ngoài nghệ thuật cải lương, Kim Tiểu Long còn gặt hái nhiều thành công khi thử sức ở lĩnh vực ca hát tân nhạc và đóng phim truyền hình (như phim Hướng nghiệp, Tiếng dương cầm trong mưa). Hiện tại, anh vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật giữa Việt Nam và hải ngoại.

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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