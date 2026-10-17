Người dân tự hào, xúc động khi vẻ đẹp Xoè Thái được tôn vinh trên sân khấu: “Xoè Thái - Trọn một vòng yêu” mãn nhãn, đẹp như tranh từng centimet

Tối 16/10, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” đã diễn ra, chính thức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Chương trình do Newday Media thực hiện, với kịch bản và tổng đạo diễn Lê Hải Yến.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng công phu, đêm nghệ thuật còn đưa khán giả bước vào không gian văn hóa Thái qua những màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất và công nghệ sân khấu hiện đại. Những đại cảnh núi rừng hùng vĩ, sắc màu thổ cẩm rực rỡ cùng các vòng xòe nối dài đã tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về vùng đất Mường Lò.

Câu chuyện tình yêu đưa khán giả khám phá vẻ đẹp văn hóa Thái

Điểm đặc biệt của “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” nằm ở cách kể chuyện di sản. Thay vì giới thiệu các phong tục, tập quán qua những tiết mục riêng lẻ, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến lựa chọn câu chuyện tình yêu lấy cảm hứng từ truyện thơ dân gian Thái “Xống chụ xon xao” làm mạch dẫn xuyên suốt.

Chương trình được chia thành ba chương gồm “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, tái hiện hành trình từ những rung động đầu đời, xa cách, đợi chờ đến ngày đoàn tụ của đôi trai gái người Thái.

Trong chương đầu “Mầm thương”, khán giả được trở về không gian Mường Lò từ thuở khai hoang, dựng bản. Hình ảnh người dân cày bừa, gieo mạ, trồng lúa hòa cùng khung cảnh núi rừng tạo nên bức tranh sinh hoạt bình dị mà thơ mộng.

Giữa không gian ấy, đôi trẻ lớn lên bên nhau, rồi nảy nở tình yêu bên dòng Nậm Thia. Sàn hoa Hạn Khuống trở thành nơi gặp gỡ, giao duyên. Tiếng sáo, tiếng khèn cùng làn điệu Khắp Thái đưa khán giả đến với lời hẹn ước, được gửi gắm qua tín vật “xai peng” - sợi dây tình tượng trưng cho sự gắn bó thủy chung.

2 diễn viên nhí rạng rỡ

Sang chương “Sợi nhớ”, chuyện tình bước vào thử thách. Chàng trai phải đi xa chuẩn bị sính lễ theo phong tục truyền thống, trong khi cô gái ở lại bên khung cửi, gửi nỗi nhớ vào từng tấm thổ cẩm. Những vòng tuần hoàn Xuân - Hạ - Thu - Đông được tái hiện trên sân khấu, làm nổi bật sự chờ đợi và niềm tin vào tình yêu.

Đặc biệt, chương trình khéo léo lồng ghép các phong tục cưới hỏi của người Thái, từ lễ dạm ngõ, đón dâu đến nghi thức Tằng cẩu của phụ nữ Thái đen. Những giá trị văn hóa vì thế hiện lên gần gũi, tự nhiên trong câu chuyện tình yêu đôi lứa.

Hơn 2.000 người cùng tạo nên đại cảnh xòe rực rỡ

Cảm xúc của đêm diễn được đẩy lên cao trào trong chương cuối “Vòng yêu”, khi hạnh phúc của đôi trai gái trở thành niềm vui chung của cả bản Mường.

Điểm nhấn đặc biệt là đại cảnh xòe cộng đồng với sự tham gia của 2.026 người dân tộc Thái, cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên. Từ không gian đám cưới, những vòng xòe dần mở rộng, kết nối các nhân vật và cộng đồng trong không khí hân hoan.

Các đội hình vòng xoáy, Cút Piêu, Tà Liêu, Mak Cưởm, hoa ban và vòng tròn đồng tâm được dàn dựng công phu, tạo nên những hình ảnh giàu tính biểu tượng.

Đại cảnh được ví như một “siêu đám cưới” của bản Mường, nơi hàng nghìn người cùng nắm tay, hòa vào vòng xòe để chúc phúc cho đôi trẻ. Từ tình yêu của hai con người, vòng xòe mở rộng thành biểu tượng của sự đoàn kết, sẻ chia và gắn bó cộng đồng.

Đáng chú ý, nhiều nghệ nhân dân gian và người dân địa phương trực tiếp tham gia biểu diễn. Họ không chỉ tái hiện những nét đẹp truyền thống mà còn kể câu chuyện văn hóa của chính cộng đồng mình, góp phần tạo nên sức sống chân thực cho chương trình.

Sân khấu 3D mapping đẹp như tranh và dấu ấn của Tổng đạo diễn Lê Hải Yến

Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” còn gây ấn tượng bởi việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại trên không gian sân khấu thực cảnh rộng lớn.

Theo ê-kíp thực hiện, 24 máy chiếu 3D mapping công suất lớn được sử dụng để bao phủ bề mặt hơn 3.000 m² tại sân vận động. Công nghệ này giúp tái hiện những dãy núi trùng điệp, bản làng, dòng suối và không gian sinh hoạt của đồng bào Thái.

Hình ảnh mặt trăng, mặt trời chuyển động cùng sự chuyển giao của các mùa không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn gắn với diễn biến câu chuyện. Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và diễn xuất mang đến những lớp cảnh giàu tính điện ảnh, khiến từng màn trình diễn hiện lên như những bức tranh sống động.

Một điểm mới khác là việc sử dụng Khắp Thái để chuyển tải lời thoại nhân vật, kết hợp phụ đề tiếng Việt, giúp khán giả dễ dàng theo dõi câu chuyện mà vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ bản địa.

Tổng Đạo diễn Lê Hải Yến

Nhận xét về chương trình, nhà nghiên cứu văn hóa Thái Lê Thanh Tùng, một trong những cố vấn văn hóa, đánh giá cao cách Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đưa chuyện tình trong văn học dân gian lên sân khấu, đồng thời lồng ghép các yếu tố văn hóa dân tộc một cách khéo léo. Theo ông, điểm kết thúc với vòng xòe cộng đồng và đám cưới lớn đã tạo nên cao trào ấn tượng.

Chia sẻ sau đêm diễn, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết tình yêu dành cho văn hóa Thái chính là động lực để chị cùng ê-kíp vượt qua những áp lực trong quá trình thực hiện chương trình. Có những ngày, cả ê-kíp làm việc từ 8 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau để hoàn thiện các hạng mục.

Với nữ đạo diễn, điều ý nghĩa nhất không chỉ là tạo nên một chương trình mãn nhãn, mà còn khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về di sản trong lòng khán giả.

Khép lại sau một đêm trình diễn, “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” để lại dấu ấn về cách đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ở đó, vòng xòe không chỉ là một điệu múa, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự gắn kết và sức sống bền bỉ của văn hóa Thái qua nhiều thế hệ.