Cuộc sống hiện tại của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia duy nhất không đi du học

Trần Thế Trung (sinh năm 2002, quê Nghệ An) được đông đảo khán giả biết đến khi trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, diễn ra vào năm 2019. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích 245 điểm trong trận chung kết, nam sinh còn thu hút sự chú ý khi quyết định không sang Úc du học mà lựa chọn học đại học tại Việt Nam.

Anh cũng được nhắc đến là trường hợp quán quân Olympia duy nhất không lựa chọn du học như phần lớn các nhà vô địch trước đó. Sau 7 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống của anh đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là cột mốc tốt nghiệp đại học vào năm 2026.

Trần Thế Trung, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 (2019) (Ảnh NSX)

Cuộc sống hiện tại của nam Quán quân Olympia sau 7 năm đăng quang

Trần Thế Trung đã chính thức tốt nghiệp Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở Hà Nội, ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo. Lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 9/4, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của nam quán quân sau khi quyết định không sang Úc.

Đáng chú ý, trong bộ ảnh kỷ yếu được chia sẻ, Thế Trung không lựa chọn vest hay trang phục hiện đại quen thuộc mà xuất hiện với áo ngũ thân màu đỏ, trên tay cầm chiếc quạt có dòng chữ thư pháp. Hình ảnh này phần nào thể hiện niềm yêu thích văn hóa truyền thống của anh, đồng thời tạo nên sự kết hợp thú vị với ngành thiết kế sáng tạo đã theo học.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2025, Thế Trung cho biết đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp và đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị thực tập. Bên cạnh việc học, anh còn dành nhiều thời gian cho những lĩnh vực khác nhau.

Thế Trung vừa tốt nghiệp trường Đại học RMIT Việt Nam (Ảnh RMIT University)

Theo đó, Thế Trung đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Shogi Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động phát triển bộ môn cờ Nhật Bản tại Việt Nam. Với anh, Shogi không đơn thuần là sở thích mà còn là một công việc bên cạnh lĩnh vực thiết kế.

Ngoài ra, nam quán quân còn tham gia công việc trọng tài bóng rổ. Sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, anh từng dịch bộ luật thi đấu bóng rổ 3x3 của Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA), đồng thời tham gia điều hành nhiều giải đấu tại Hà Nội.

Một niềm đam mê khác của Thế Trung là thư pháp và Hán Nôm. Anh đã dành nhiều năm tự học, luyện viết thư pháp và tìm hiểu văn hóa truyền thống, với mong muốn đưa những chất liệu này vào các sản phẩm thiết kế hiện đại.

Dù từng được công chúng biết đến rộng rãi sau Olympia, Thế Trung cho biết không muốn bản thân mãi bị đóng khung trong danh hiệu quán quân. Thay vào đó, anh mong muốn được phát triển theo sở thích, năng lực và những mục tiêu riêng của mình.

Thế Trung có nhiều niềm đam mê khác nhau ở nhiều lĩnh vực (Ảnh FBNV)

Không du học Úc, lựa chọn ngành học đặc biệt tại Việt Nam

Sau khi giành chức vô địch Olympia năm 2019, Thế Trung từng có kế hoạch sang Úc theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Swinburne. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến kế hoạch này không thể thực hiện như dự kiến.

Anh chia sẻ bản thân phải học trực tuyến trong khoảng 6 tháng. Nhận thấy việc học từ xa thiếu sự kết nối và không mang lại hiệu quả như mong muốn, tháng 6/2021, Thế Trung quyết định rút hồ sơ tại Swinburne, chuyển sang Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở Hà Nội.

A sử dụng khoản tiền thưởng 35.000 USD từ Olympia để trang trải học phí và sinh hoạt. Thời điểm năm 2023, Thế Trung cho biết học phí ngành học của mình vào khoảng 350 triệu đồng/năm.

Việc một học sinh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý lựa chọn theo đuổi ngành thiết kế cũng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, đây không phải quyết định nhất thời.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên chuyên trang hướng nghiệp của RMIT Việt Nam, Thế Trung chia sẻ bản thân đã yêu thích thiết kế từ thời THPT, khi tham gia đội thiết kế của câu lạc bộ trong trường. Anh nhận thấy những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tương tác xã hội phù hợp với mình hơn con đường nghiên cứu khoa học tự nhiên.

Ảnh RMIT University

Ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại RMIT có thời gian đào tạo chuẩn 3 năm, kết hợp kiến thức mỹ thuật, công nghệ và thực hành. Sinh viên có thể tìm hiểu những lĩnh vực như thiết kế đồ họa, minh họa, thiết kế không gian hay trải nghiệm người dùng (UX).

Với Thế Trung, tư duy logic được rèn luyện từ những năm học chuyên Vật lý vẫn có thể ứng dụng vào thiết kế, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến giao diện và trải nghiệm người dùng.

Dù từng nhận được những ý kiến tiếc nuối vì không sang Úc, anh nhiều lần khẳng định hài lòng với lựa chọn học tập tại Việt Nam và cho rằng cơ hội phát triển phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của mỗi người.