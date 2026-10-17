“Con gái” Duy Hưng trên phim giờ vàng VTV: Cô bé răng khểnh cực duyên, mới 10 tuổi đã là Á quân siêu mẫu nhí

Nếu theo dõi những bộ phim truyền hình Việt thời gian gần đây, người xem có lẽ không còn quá xa lạ với gương mặt của bé Camy Khánh An. Cô bé từng gây chú ý với vai Ghến trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" và nay tiếp tục xuất hiện trong "Căn nhà không mái che" với vai Mai – con gái của nhân vật Toản do diễn viên Duy Hưng đảm nhận.

Dù mới 10 tuổi, bé Camy Khánh An đã có một "gia tài" phim ảnh và các chương trin khá đáng nể, đồng thời còn hoạt động năng nổ ở lĩnh vực thời trang và các sân chơi dành cho mẫu nhí.

"Con gái" nhỏ nhưng không hề lép vế khi đóng cùng "bố" Duy Hưng

Trong Căn nhà không mái che, Camy Khánh An vào vai Mai - con gái út của Toản, nhân vật do diễn viên Duy Hưng đảm nhận. Dù mới 10 tuổi, cô bé khá tự tin trước ống kính và phối hợp ăn ý với các diễn viên lớn.

Cô bé từng chia sẻ: "Với diễn viên, khóc là một cung bậc cảm xúc khá khó. Ở nhà, con đọc thêm nhiều sách để tìm cách lấy cảm xúc nhanh, nhập tâm vào nhân vật và hoàn thành tốt phân cảnh, không làm đoàn phim mất nhiều thời gian".

Với những cảnh cần cảm xúc, cô bé thường dựa vào cảm nhận tự nhiên của mình để thể hiện nhân vật. Duy Hưng cũng dành lời khen cho các diễn viên nhí vì sự nhanh nhạy và khả năng tiếp thu tốt.

Từng là cô bé Ghến được yêu thích trong phim "Đi giữa trời rực rỡ"

Bé Khánh An sinh năm 2016, thường được gọi bằng tên thân mật Camy. Trước khi trở thành "con gái" của Duy Hưng, cô bé đã được nhiều khán giả biết đến với vai Ghến - em gái Pu trong bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Dù không có nhiều đất diễn, vai Ghến vẫn giúp Khánh An ghi dấu nhờ vẻ lanh lợi, đáng yêu và tạo hình mộc mạc của một cô bé vùng cao. Sau khi phim lên sóng, Khánh An cũng trở thành gương mặt quen thuộc hơn với khán giả.

Thú vị hơn, sang đến bộ phim "Căn nhà không mái che", bé Khánh An lại tái ngộ Thu Hà Ceri. Từ hai chị em Pu - Ghến trong Đi giữa trời rực rỡ, cả hai tiếp tục có mối quan hệ chị em khi hai gia đình trong phim mới dần trở thành một mái nhà chung.

Không chỉ diễn xuất, cô bé 10 tuổi còn là mẫu nhí có nhiều thành tích

Ngoài phim ảnh, Camy Khánh An còn có thế mạnh về trình diễn thời trang. Dù mới 10 tuổi và chỉ với 4 năm hoạt động nghệ thuật nhưng con đã có một số thành tích như:

- Á Quân 1 "Tài Sắc Nhí Việt Nam 2023"

- Á Quân the Face Hachio 2023

- Á quân 2 Siêu mẫu nhí Việt Nam Toàn cầu 2024

- Đại sứ nhí Best Catwalk Kangen Water 2023

- Giải thí sinh trình diễn ấn tượng nhất trong cuộc thi "The Face Kids 2023"

- Kids Khả ái trong cuộc thi IKids Việt Nam 2022

- Giải khuyến khích chương trình "Tìm kiếm gương mặt trang bìa 2022 do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức

- Top 35 Model xuất sắc chương trình truyền hình thực tế So you think you can model do VTV9 tổ chức.

Diễn viên kiêm mẫu nhí Camy Khánh An hiện đang theo học trường công tại Hà Nội

Dù sớm tham gia đóng phim, trình diễn thời trang và nhiều hoạt động nghệ thuật, Khánh An vẫn duy trì việc học khá tốt, và vừa trúng cử vào Ban chỉ huy liên Đội của trường. Hiện cô bé theo học tại một trường công lập ở Hà Đông, Hà Nội. Mẹ của bé Khánh An từng chia sẻ con liên tiếp hai năm đạt thành tích học tập tốt, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, aerobic và thi vẽ tranh ở trường.

Gia đình cũng luôn xác định việc học văn hóa là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, lịch quay và biểu diễn của Khánh An thường được sắp xếp vào cuối tuần hoặc thời gian nghỉ, hạn chế ảnh hưởng đến việc học. Với những dự án phải đi xa, gia đình cũng cố gắng cân đối để cô bé vẫn theo kịp chương trình trên lớp.

Là chị lớn trong nhà nên tự lập từ nhỏ

Không chỉ tự lập trong học tập và công việc, bé Khánh An còn là chị cả trong gia đình có ba chị em, (cô bé có hai em trai). Theo chia sẻ của mẹ bé Khánh An, từ nhỏ cô bé đã biết yêu thương, nhường nhịn các em, những lúc bố mẹ bận, cô bé còn có thể phụ trông em và cho em ăn.

Đặc biệt, vì có năng khiếu và niềm yêu thích với nhảy múa, người mẫu, Khánh An cũng thường chia sẻ những "kinh nghiệm" của mình với em trai. Hình ảnh một cô bé năng động trước ống kính nhưng ở nhà lại ra dáng chị cả phần nào cho thấy sự trưởng thành, tự lập của Khánh An dù mới 10 tuổi.

Ở tuổi 10, Camy Khánh An không chỉ gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng diễn xuất tự nhiên và năng khiếu nghệ thuật, mà còn bởi hình ảnh một cô bé chăm chỉ học tập, sống tình cảm và ra dáng chị cả trong gia đình. Với nền tảng ấy, Khánh An hứa hẹn sẽ còn là gương mặt nhí được khán giả nhớ đến trong nhiều dự án sắp tới.