Thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh mất 10 năm để thành sao hạng A: Báo Trung mê mệt nhan sắc, phi công trẻ của Vbiz

Thanh Sơn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt qua những vai diễn có sức hút riêng trên màn ảnh VTV. Sinh năm 1991 tại Hà Nội, nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, có khả năng biến hóa giữa nhiều dạng nhân vật. Năm 2011, anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sau khi theo học ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, nơi anh từng đỗ thủ khoa đầu vào.

Thanh Sơn là cái tên top đầu trên mản ảnh VTV hiện tại

Khi mới học năm nhất, nam diễn viên sớm có cơ hội thử sức trước ống kính trong bộ phim truyền hình Nếp Nhà. Sau đó, anh cũng gây chú ý qua bộ phim điện ảnh nổi tiếng Mùi Cỏ Cháy. Tuy nhiên, xuất phát điểm đáng mơ ước không đồng nghĩa với việc Thanh Sơn lập tức trở thành ngôi sao. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh chủ yếu đảm nhận các vai phụ, vai thứ chính hoặc những nhân vật chưa có nhiều không gian để thể hiện chiều sâu tâm lý. Gương mặt sáng, khả năng diễn xuất ổn định giúp nam diễn viên có cơ hội xuất hiện đều đặn trên màn ảnh, nhưng để khán giả thực sự nhớ tên và dành sự quan tâm đặc biệt cho mình lại là câu chuyện khác.

Mùi Cỏ Cháy.

Thanh Sơn kiên trì tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, đồng thời hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ. Môi trường sân khấu giúp anh tiếp tục rèn luyện đài từ, khả năng xử lý tâm lý nhân vật và bản lĩnh biểu diễn. Với một diễn viên, đây đều là những yếu tố quan trọng để không bị giới hạn trong lợi thế ngoại hình.

Đến khoảng năm 2020-2021, hành trình nhiều năm bền bỉ của Thanh Sơn mới thực sự bước sang trang mới. Vai thầy giáo Duy trong Đừng Bắt Em Phải Quên giúp anh ghi dấu với hình tượng nam chính gần gũi, ấm áp. Tiếp đó, Tình Yêu Và Tham Vọng tiếp tục đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt, vai Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày trở thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất sự nghiệp, giúp anh chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Đăng là chàng trai có vẻ ngoài bất cần, đôi lúc trẻ con, nhưng bên trong lại có những tổn thương và chuyển biến cảm xúc rõ rệt. Thanh Sơn thể hiện khá trọn vẹn sự thay đổi này, tạo nên một nhân vật vừa có nét hài hước, lãng tử, vừa đủ chân thành để khiến khán giả rung động. Màn kết hợp ăn ý với Khả Ngân càng góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim.

11 Tháng 5 Ngày

Năm 2021, anh giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình với vai Đăng. Trước đó, Thanh Sơn đã được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều 2020 nhờ vai diễn trong Tình yêu và tham vọng. Hai giải thưởng liên tiếp là sự ghi nhận đáng kể cho quá trình làm nghề của nam diễn viên, đồng thời cho thấy anh đã vượt qua giai đoạn chỉ được chú ý bởi diện mạo để khẳng định năng lực diễn xuất.

Nếu phải nhắc đến một dấu ấn trong sự nghiệp của Thanh Sơn thì đó là hình tượng “phi công trẻ” từng gắn liền với tên tuổi anh trên màn ảnh Việt. Trong nhiều năm, nam diễn viên liên tục được ghép đôi với những nữ diễn viên lớn tuổi hơn, tạo nên các chuyện tình chị em có sức hút riêng với khán giả truyền hình.

Năm 2016, Thanh Sơn tham gia Lựa Chọn Cuối Cùng, đóng cùng MC Minh Hà. Đến Cả Một Đời Ân Oán (2018), anh hóa thân thành người chồng trẻ của Đan Lê. Một năm sau, trong Nàng Dâu Order, nam diễn viên tiếp tục nên duyên với Lan Phương. Trong năm 2026 này, nam diễn viên cũng khiến khán giả được 1 phen chấn động khi vào vai trai hư "cặp kè" với Vân Dung - đàn chị lớn hơn anh 16 tuổi - trong Án Mạng Karaoke. Dù chưa chính thức khởi chiếu nhưng phim đã thu hút lượng quan tâm lớn nhờ nội dung độc lạ cùng màn khoe body rắn rỏi của nam diễn viên.

Nàng Dâu Order

Án Mạng Karaoke

Khoảng cách tuổi tác ngoài đời không trở thành rào cản trong các màn kết hợp. Trái lại, Thanh Sơn tạo được cảm giác tự nhiên khi diễn những phân đoạn tình cảm, từ sự quan tâm tinh tế đến những khoảnh khắc mặt "búng" ra đểu. Biệt danh “phi công trẻ” vì thế dần trở thành một phần trong dấu ấn của Thanh Sơn. Dẫu vậy, nam diễn viên cũng không để mình bị đóng khung mãi trong một kiểu nhân vật.

Bên cạnh diễn xuất thì ngoại hình là lợi thế dễ nhận thấy của Thanh Sơn ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Nam diễn viên có đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao, nụ cười sáng và vẻ ngoài vừa thư sinh vừa nam tính. Sức hút của Thanh Sơn gần đây còn được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến thông qua bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Khi tác phẩm được giới thiệu tới thị trường Đài Loan (Trung Quốc), hình ảnh nam diễn viên trong vai Bình, một cảnh vệ hàng không, thu hút sự quan tâm của một số trang tin khu vực. Những bài viết về bộ phim chú ý đến ngoại hình, thần thái cũng như các phân đoạn hành động của anh, thậm chí ví von Thanh Sơn như “Tom Cruise phiên bản Việt”. Trong phim này, đạo diễn Hàm Trần cũng từng nhận xét Thanh Sơn quá đẹp trai so với hình tượng nhân vật, khiến anh phải thay đổi diện mạo để phù hợp hơn. Nam diễn viên nhuộm da, phơi nắng, để râu và hạn chế trang điểm nhằm tạo vẻ ngoài phong trần. Anh cũng tăng khoảng 4 kg, duy trì tập luyện thể lực để có vóc dáng phù hợp với vai diễn.

Trang Nownews thậm chí đăng tải bài viết ví von Thanh Sơn là "Tom Cruise phiên bản Việt Nam" trong khoảnh khắc treo mình bên ngoài máy bay

Sau hơn một thập kỷ làm nghề, Thanh Sơn đã dần vươn lên thành gương mặt báo chứng của phim VFC và đang dần khẳng định thực lực qua mảng điện ảnh. Đến hiện tại, sức hút của nam diễn viên nằm ở sự kết hợp giữa ngoại hình, kinh nghiệm và quá trình không ngừng làm mới mình. Chỉ trong năm 2026, nam diễn viên góp mặt trong phim trăm tỷ là Hẹn Em Ngày Nhật Thực và sắp tới là Án Mạng Karaoke, hứa hẹn thêm nhiều giới hạn mới anh có thể vượt qua trên màn ảnh Việt.