Căn bếp triệu view của Phương Oanh

Phương Oanh (SN 1989) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ VTV, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, nữ diễn viên chuyển về sinh sống tại căn biệt thự ở Hà Nội từ năm 2023. Kể từ khi lập gia đình và đón các con chào đời, cô dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh online và tham gia một số dự án nghệ thuật phù hợp.

Không gian sống của vợ chồng Phương Oanh gây ấn tượng bởi thiết kế sang trọng, tiện nghi, trong đó căn bếp là một trong những khu vực nổi bật nhất. Vốn yêu thích nấu nướng, nữ diễn viên thường xuyên vào bếp trổ tài chiêu đãi gia đình, đồng thời xây dựng series ẩm thực mang tên "Bếp Nàng Ỉn". Bởi vậy, căn bếp cũng trở thành bối cảnh quen thuộc trong các video được cô chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều clip nấu ăn thu hút hàng triệu lượt xem, không chỉ cho thấy sự khéo léo của Phương Oanh mà còn giúp người hâm mộ có dịp khám phá không gian bếp sang xịn cùng cách bài trí đầy dụng ý trong tổ ấm của nữ diễn viên.

Toàn cảnh căn bếp trong nhà Phương Oanh

Căn bếp của vợ chồng Phương Oanh sở hữu diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại với cách bố trí vừa đẹp mắt, vừa thuận tiện cho việc nấu nướng. Vợ chồng nữ diễn viên lựa chọn hệ bếp chữ L, kết hợp nhiều thiết bị gia dụng phục vụ công việc nội trợ. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong không gian này là bàn đảo tích hợp bể cá độc đáo. Phần mặt bàn được ốp đá sang trọng, trong khi khu vực bên dưới là bể cá sinh động, tạo cảm giác mới lạ cho căn bếp. Phía trên, mặt đảo vẫn được tận dụng làm nơi sơ chế thực phẩm, kết hợp công năng sử dụng với yếu tố trang trí một cách khéo léo.

Trong các series nấu nướng được chia sẻ, căn bếp là một trong những góc xuất hiện nhiều nhất trong nhà Phương Oanh. Vợ chồng nữ diễn viên thiết kế hệ tủ bếp trên kín, tận dụng tối đa không gian để lưu trữ đồ dùng gọn gàng. Bố cục bếp chữ L kết hợp bàn đảo ở trung tâm cũng giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn. Sau khi sơ chế thực phẩm trên bàn đảo, Phương Oanh chỉ cần xoay người là có thể tiếp cận khu vực bồn rửa ngay đằng sau. Trong khi đó, khu vực bếp nấu được bố trí ở phía đối diện bàn đảo, trang bị máy hút mùi để hạn chế mùi thức ăn lan ra các không gian xung quanh. Cách sắp xếp các khu vực chức năng liền mạch giúp nữ diễn viên dễ dàng thao tác trong quá trình chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình.

Trong căn bếp, Phương Oanh đầu tư nhiều thiết bị gia dụng hiện đại để hỗ trợ việc nấu nướng và chăm sóc gia đình. Đáng chú ý là chiếc máy rửa bát của thương hiệu Bosch, nổi tiếng với các dòng thiết bị gia dụng cao cấp của Đức, có mức giá dao động khoảng 12,9–42,9 triệu đồng tùy model. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sử dụng nồi chiên hấp đa năng đến từ một thương hiệu gia dụng Mỹ, có giá gần 5 triệu đồng. Những thiết bị này không chỉ giúp việc bếp núc thuận tiện hơn mà còn cho thấy sự đầu tư của Phương Oanh cho không gian nấu nướng thường xuyên xuất hiện trong các video triệu view.

Không gian bàn ăn đối diện góc bếp

Không chỉ có căn bếp gây ấn tượng với bàn đảo tích hợp bể cá độc đáo, khu vực bàn ăn trong nhà Phương Oanh cũng được đầu tư chỉn chu chẳng kém. Vợ chồng nữ diễn viên bố trí bộ bàn ăn dài với mặt đá xanh nổi bật, vừa tạo điểm nhấn sang trọng, vừa đủ rộng rãi để tiếp đón nhiều người. Phía sau là hệ tủ rượu được bài trí bắt mắt, càng tăng thêm vẻ sang xịn cho không gian. Đặc biệt, Phương Oanh không chỉ chăm chút khâu nấu nướng mà còn tỉ mỉ decor bàn ăn, từ cách sắp xếp ly, đĩa đến từng chiếc nĩa, mang đến cảm giác chỉn chu như nhà hàng cao cấp. Trong các series nấu nướng Fine Dining, góc bàn ăn này cũng góp phần tạo nên sức hút cho những thước phim vào bếp của nữ diễn viên.