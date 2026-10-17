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Tuyên bố gây xôn xao về Ronaldo

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Ví Ronaldo như "bức tượng", danh ca Bồ Đào Nha hứng trọn "gạch đá" từ gia đình CR7.

Mới đây, nam ca sĩ Salvador Sobral – người từng mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha tại cuộc thi âm nhạc Eurovision 2017 đã đưa ra những nhận xét gay gắt nhắm vào siêu sao Cristiano Ronaldo. Xuất hiện trong chương trình La Revuelta của đài truyền hình RTVE (Tây Ban Nha), Sobral thẳng thắn cho rằng tiền đạo 41 tuổi không còn phù hợp với môi trường bóng đá đỉnh cao và chính là rào cản khiến đội tuyển quốc gia bỏ lỡ những danh hiệu lớn.

Đánh giá về màn trình diễn của Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup vừa qua, Sobral ví von: "Tại World Cup, chúng tôi đã thi đấu với mười người và một bức tượng. Không có Ronaldo, chúng tôi đã vô địch". Nam ca sĩ cũng nhận định phong độ cũng như cách ứng xử của CR7 thể hiện dấu hiệu của "hội chứng á thần", đồng thời tỏ ra vui mừng khi Bồ Đào Nha thi đấu khởi sắc và giành tới 4 chiến thắng liên tiếp trong thời gian tiền đạo đội trưởng vắng mặt.

Ronaldo bị ca sĩ Bồ Đào Nha phản ứng (Ảnh: FBNV)

Những phát biểu của Sobral nhanh chóng vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía gia đình siêu sao Bồ Đào Nha. Ivana Rodriguez, chị gái của Georgina Rodriguez đã lên tiếng chỉ trích nam ca sĩ thiếu tôn trọng khi xoáy sâu vào giai đoạn khó khăn của Ronaldo chỉ nhằm thu hút sự chú ý từ dư luận.

Làn sóng ồn ào hướng về Ronaldo xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và Bồ Đào Nha đang rơi vào nốt trầm. Trong trận đấu với Na Uy vào cuối tháng 9, sau khi được HLV Jorge Jesus yêu cầu khởi động nhưng không đưa vào sân, Ronaldo đã bỏ tập và tự ý rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển. Ngay sau đó, chân sút 41 tuổi đã đăng tải một bức tâm thư dài gần 2.000 chữ cáo buộc nhà cầm quân 72 tuổi không giữ lời hứa và thiếu sự tôn trọng dành cho một cầu thủ.

Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang xem xét các án phạt dành cho hành vi rời đội tự ý của Ronaldo. Tuy nhiên, Chủ tịch FPF Pedro Proenca cùng HLV Jorge Jesus đều lên tiếng khẳng định cánh cửa đội tuyển quốc gia vẫn luôn rộng mở đối với ngôi sao mang áo số 7.

Tiên

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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