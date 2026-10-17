Chị gái ca sĩ giàu nhất Việt Nam: Ở biệt thự trăm tỷ chỉ mê hái rau, được nhận bằng khen danh giá cấp quốc gia

Trong showbiz Việt, gia đình có cả 3 chị em gái cùng theo đuổi con đường ca hát như Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết là trường hợp khá hiếm. Mỗi người đều xây dựng được dấu ấn riêng trong sự nghiệp, từ nhạc trẻ, dân ca đến thị trường âm nhạc hải ngoại. Đáng chú ý, Hà Phương còn được truyền thông gắn với danh xưng “ca sĩ giàu nhất Việt Nam” nhờ cuộc sống sung túc bên chồng tỷ phú, khiến gia đình ba nữ ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Cẩm Ly là chị cả trong gia đình có 3 chị em đều theo đuổi nghệ thuật

Trong ba chị em, Cẩm Ly là người gắn bó với thị trường âm nhạc trong nước và sở hữu sự nghiệp bền bỉ suốt hơn 30 năm. Từ những màn song ca đình đám cùng Đan Trường đến loạt ca khúc dân ca, trữ tình được khán giả yêu thích, nữ ca sĩ từng bước xây dựng chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt. Không chỉ có gia tài âm nhạc đáng nhớ, Cẩm Ly còn được biết đến với hình ảnh gần gũi, giản dị.

Cẩm Ly tên thật là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30/3/1970, quê gốc Bình Định. Cô là chị cả trong gia đình có ba chị em gái, với hai em là Hà Phương và Minh Tuyết. Cả ba đều theo đuổi con đường ca hát và xây dựng được dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Trong đó, Cẩm Ly gắn bó với thị trường âm nhạc trong nước, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc nhạc trẻ, trữ tình và dân ca được khán giả yêu thích.

Trong ba chị em, Cẩm Ly là người gắn bó với thị trường âm nhạc trong nước và sở hữu sự nghiệp bền bỉ suốt hơn 30 năm

Sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly bắt đầu vào năm 1993, khi cô cùng em gái Minh Tuyết tham gia cuộc thi song ca tại Nhà hát Hòa Bình và giành giải nhất. Sau cuộc thi, hai chị em chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ, còn Cẩm Ly tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

Bước ngoặt đưa tên tuổi Cẩm Ly đến gần hơn với đông đảo khán giả là màn kết hợp cùng Đan Trường vào cuối thập niên 1990. Cả hai ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc song ca như Nếu Phôi Pha Ngày Mai, Mưa Buồn, Tuyết Hồng và Chim Trắng Mồ Côi.

Cẩm Ly và Đan Trường là cặp song ca ăn ý và nổi tiếng

Năm 2000, Cẩm Ly phát hành album solo đầu tay Mãi Không Phai, đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp cá nhân. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, ghi dấu ấn qua các ca khúc như Người Về Cuối Phố, Mây Chiều, Thương Nhớ Người Dưng, Em Gái Quê và Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Nếu nhạc trẻ và những bản tình ca giúp Cẩm Ly đến gần hơn với khán giả đại chúng, dòng nhạc dân ca, trữ tình lại trở thành màu sắc nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, chuỗi liveshow Tự Tình Quê Hương được xem là một dấu mốc đáng chú ý, với nhiều chương trình được tổ chức từ năm 2009 đến năm 2015. Qua các đêm diễn, Cẩm Ly kết hợp nhạc trẻ, dân ca và trữ tình, tiếp tục phát huy thế mạnh trong những dòng nhạc đã làm nên tên tuổi.

Dù không thường xuyên ra mắt ca khúc mới, những bài hát gắn liền với tên tuổi Cẩm Ly vẫn được nhiều khán giả yêu thích, cho thấy sức sống của gia tài âm nhạc mà cô xây dựng suốt hơn ba thập kỷ

Những năm gần đây, Cẩm Ly không phát hành sản phẩm mới với tần suất dày đặc như giai đoạn trước mà chủ yếu duy trì hoạt động biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc và gặp gỡ khán giả. Dù không thường xuyên ra mắt ca khúc mới, những bài hát gắn liền với tên tuổi Cẩm Ly vẫn được nhiều khán giả yêu thích, cho thấy sức sống của gia tài âm nhạc mà cô xây dựng suốt hơn ba thập kỷ.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Cẩm Ly còn tham gia các hoạt động thiện nguyện và được ghi nhận bằng những bằng khen. Năm 2015, nữ ca sĩ nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đến tháng 2/2026, cô tiếp tục được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM trao bằng khen nhờ những đóng góp cho cộng đồng.

Cẩm Ly nhận bằng khen khen nhờ những đóng góp cho cộng đồng vào tháng 2 năm 2026

Về đời sống riêng, Cẩm Ly kết hôn với nhạc sĩ Minh Vy, người gắn bó với cô cả trong công việc lẫn cuộc sống. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, vợ chồng nữ ca sĩ hiện sống tại một căn biệt thự ở TP.HCM. Căn biệt thự của Cẩm Ly từng được ước tính trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Sau nhiều năm, cùng với đà tăng giá bất động sản tại quận 7, cơ ngơi này được cho là có giá trị cao hơn đáng kể, thậm chí có thể chạm ngưỡng trăm tỷ đồng nếu xét đến vị trí và diện tích đất. Dù vậy, điều khiến nhiều người chú ý khi nhắc đến nhà của Cẩm Ly không chỉ là giá trị căn biệt thự mà còn là khu vườn xanh mát do chính nữ ca sĩ chăm chút.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, vợ chồng nữ ca sĩ hiện sống tại một căn biệt thự ở TP.HCM

Không gian sống của Cẩm Ly gây chú ý bởi khu vườn xanh do chính nữ ca sĩ chăm sóc. Trên sân thượng và khoảng sân sau, cô trồng nhiều loại rau củ, cây ăn trái để phục vụ bữa ăn gia đình. Bên trong, căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, với các gam màu trung tính và hoa tươi được sử dụng làm điểm nhấn.

Dù vậy, điều khiến nhiều người chú ý khi nhắc đến nhà của Cẩm Ly không chỉ là giá trị căn biệt thự mà còn là khu vườn xanh mát do chính nữ ca sĩ chăm chút

Hình ảnh Cẩm Ly chăm vườn, thu hoạch rau củ hay mặc trang phục giản dị ở nhà cũng phần nào cho thấy nhịp sống đời thường khác với vẻ lộng lẫy trên sân khấu. Ở tuổi 56, cô vẫn yêu thích những công việc đời thường như trồng rau, chăm cây, tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình.

Ảnh: FBNV