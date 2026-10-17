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Di sản của Ronaldo

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Những thống kê thú vị của tuyển Bồ Đào Nha trước khi Ronaldo xuất hiện và sau đó là một di sản.

Những tranh cãi và biến động ở giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo đã đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu CR7 có thực sự làm thay đổi bản chất và vị thế của đội tuyển Bồ Đào Nha, hay anh chỉ là ngôi sao sáng nhất của một chu kỳ lịch sử?

Trước kỷ nguyên Ronaldo, Bồ Đào Nha thường được xem là một tập thể sở hữu những cá nhân kiệt xuất nhưng thiếu bản lĩnh ở các khoảnh khắc quyết định. Dù sở hữu Eusébio hay "Thế hệ vàng" với Luís Figo và Rui Costa... nhưng Bồ Đào Nha chỉ dừng lại ở vai trò một đội bóng có khả năng gây bất ngờ. Trận thua Hy Lạp ở chung kết Euro 2004 ngay trên sân nhà là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu hụt danh hiệu để hoàn thiện vị thế.

Sự xuất hiện và trưởng thành của Ronaldo đã tạo ra bước ngoặt mà các thế hệ trước chưa làm được. Ronaldo biết cách biến tiềm năng thành danh hiệu chính thức. Chức vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019 không chỉ giải cơn khát cúp kéo dài gần một thế kỷ, mà còn định hình lại tâm thế của bóng đá Bồ Đào Nha chuyển từ một đội bóng tham dự giải đấu sang một ứng viên bắt buộc phải cạnh tranh ngôi vô địch. Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất qua tính ổn định ở các vòng loại. Cụ thể, nếu như trong suốt 69 năm trước năm 2003, Bồ Đào Nha chỉ có vỏn vẹn 3 lần góp mặt tại VCK World Cup, thì bước sang kỷ nguyên Ronaldo, họ đạt tỷ lệ tham dự 100% tại tất cả các kỳ World Cup và Euro biến việc góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành một tiêu chuẩn tối thiểu.

Tuyển Bồ Đào Nha 100% dự VCK World Cup khi Ronaldo xuất hiện (Ảnh: Getty)

Vị thế của Ronaldo ở Bồ Đào Nha

Để nhìn rõ tầm ảnh hưởng của Ronaldo hãy thử nhìn lại những thống kê trước đó khi Eusébio đã từng 41 bàn thắng và 2 hat-trick, còn kỷ lục ghi bàn lịch sử trước kỷ nguyên Ronaldo vốn thuộc về Pauleta với 47 bàn, Figo cũng chỉ có khoảng 35–36 kiến tạo cho đội tuyển quốc gia. Đến kỷ nguyên của Ronaldo, anh sở hữu sự nghiệp quốc tế lẫy lừng khi nắm giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (146 bàn) trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển.

Kể từ trận ra mắt ĐTQG Bồ Đào Nha vào tháng 8 năm 2003, anh đã thiết lập vô số cột mốc vô tiền khoáng hậu, bao gồm kỷ lục 10 cú hat-trick quốc tế cùng việc trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp. Hầu hết các bàn thắng của anh đến từ các trận đấu chính thức với 41 bàn ở Vòng loại EURO, 41 bàn ở Vòng loại World Cup, 14 bàn tại các VCK EURO (kỷ lục giải đấu) và 8 bàn tại VCK World Cup. Sự cống hiến bền bỉ của siêu sao mang áo số 7 không chỉ mang lại danh tiếng cá nhân mà còn giúp Bồ Đào Nha bước lên đỉnh vinh quang với hai danh hiệu lớn là chức vô địch UEFA EURO 2016 và UEFA Nations League 2019.

Ronaldo lập kỷ lục ở tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Dù mang lại vị thế mới cho bóng đá quốc gia, đoạn cuối sự nghiệp của Ronaldo tại đội tuyển lại đối mặt với nhiều xáo trộn về mặt truyền thông và phòng thay đồ. Tầm ảnh hưởng quá lớn của CR7 khiến sự chuyển giao thế hệ tại Bồ Đào Nha trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất không phải là những tranh cãi ngắn hạn, mà là khi kỷ nguyên Ronaldo thực sự khép lại, liệu Bồ Đào Nha có giữ vững được nền tảng và vị thế của một thế lực hàng đầu thế giới mà anh đã góp công xây dựng hay không?

Ronaldo ghi bàn thứ 980 sau ồn ào ở tuyển Bồ Đào Nha

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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