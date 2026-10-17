Nam MC SN 1991 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là bí thư đoàn trường, từ Gia Lai ra Hà Nội học lớp 12, tốt nghiệp trường Báo

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên cả nước và mỗi mùa thi đều khép lại bằng trận Chung kết năm. Ở trận đấu này, bên cạnh trường quay còn có các điểm cầu truyền hình đặt tại trường của từng thí sinh, mỗi nơi có một MC dẫn dắt không khí.

Công Tố là một trong những MC từng đảm nhận vai trò đó, ở hai mùa Chung kết liên tiếp năm 2024 và 2025. Nhưng nhiều năm trước khi đứng giữa sân trường của thí sinh, anh cũng từng là một học sinh cấp ba vừa đi học vừa dẫn chương trình truyền hình.

MC Công Tố (Ảnh: FBNV)

MC Công Tố tên đầy đủ là Phạm Công Tố, sinh ngày 7/3/1991 tại Gia Lai. Bố mẹ anh là người gốc Bắc, có thời gian 30 năm sinh sống và làm việc ở Pleiku, nên anh có 17 năm gắn bó với mảnh đất này.

Hồi học THPT Pleiku, anh là MC chuyên mục Teen Cao Nguyên của Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, đồng thời làm liên đội trưởng rồi bí thư đoàn trường. Dù vậy, anh cho biết khi ấy mình chưa có định hướng, thậm chí không biết nên thi khối nào và vào trường đại học nào.

Cuối năm lớp 11, bố mẹ anh chuyển ra Hà Nội, còn anh ở lại hoàn thành chương trình học một mình trước khi cũng ra Hà Nội. Anh học lớp 12 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nơi cô giáo chủ nhiệm tên Mai Anh đã thay đổi cách nghĩ của anh, đến mức anh cảm thấy mình như lớn lên khoảng 5 tuổi.

Khi chọn trường đại học, vì mọi người cho rằng thi vào trường báo có thể trở thành MC, bố anh chọn trường, còn anh chọn khoa. Anh tuyên bố sẽ thi đỗ khoa cao điểm nhất của trường dù chưa biết đó là khoa gì và sau này đó là khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuối cùng, anh thừa điểm đỗ, với 8,5 điểm môn Toán.

Khi còn là sinh viên, anh tham gia cuộc thi Cầu Vồng 2012, đoạt cú đúp giải MC được yêu thích nhất và MC xử lý tình huống tốt nhất, đồng thời trở thành Á quân của mùa thứ hai. Sau đó, tên tuổi anh gắn liền với nhiều chương trình của VTV như Bữa Trưa Vui Vẻ, Ghế Không Tựa, Khách Sạn 5 Sao, Chung cư 22+...

Năm 2014 anh được vinh danh MC Ấn tượng tại VTV Awards. Bên cạnh đó, anh là biên tập viên của VTV6 và nhiều năm dẫn Cầu Vồng, cuộc thi từng đưa anh đến với nghề. Từ năm 2017, anh sáng lập Shine Academy, cơ sở dạy kỹ năng làm MC cho cả trẻ em và người lớn.

Anh là Á quân cuộc thi Cầu Vồng năm thứ 2 (Ảnh: FBNV)

Tên tuổi anh sau này gắn với hàng loạt chương trình quen thuộc trên sóng VTV (Ảnh: FBNV)

Với Olympia, Chung kết năm thứ 24 là lần đầu MC Công Tố dẫn điểm cầu, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, nơi cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Nguyên Phú. Anh cho biết khi ấy mình có cảm giác như quay lại cuộc thi Cầu Vồng cách đó 12 năm, vì Cầu Vồng cũng có phần thi dẫn cầu truyền hình. Sang năm thứ 25, anh trở lại với điểm cầu Quảng trường 2/4, Khánh Hòa, nơi cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

MC Công Tố tại điểm cầu Hà Nội, Chung kết Olympia năm thứ 24 (Ảnh: FBNV)

Năm ngoái, anh phụ trách điểm cầu Khánh Hòa (Ảnh: FBNV)

Đường Lên Đỉnh Olympia trong nam MC là ký ức tuổi thơ. Chương trình ra đời năm 1999, khi anh vừa lên lớp 3. Những sáng Chủ nhật xem Chung kết là dịp cả xóm anh tụ họp, mỗi nhà mang một món ăn sang nhà nào có tivi và loa to nhất để cùng xem, cùng cổ vũ. Anh nhớ nhiều năm mình đặt niềm tin vào một thí sinh nào đó mà người ấy không đoạt vòng nguyệt quế, anh đã khóc rất nhiều. Hồi nhỏ, anh cũng hay bị đem ra so sánh với "con nhà Olympia", dù bố mẹ hiểu những người xuất sắc như vậy không nhiều.

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