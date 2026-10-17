Em gái ruột nghệ sĩ Vũ Linh U70 đi bán bún bò mưu sinh ở TP.HCM

Mới đây, em ruột nghệ sĩ Vũ Linh - Hồng Nhung và con gái ca sĩ Hồng Phượng đã trở lại với công việc bán bún mưu sinh. Lần này, hai mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung chuyển từ bán hủ tiếu bò viên sang bún bò, chủ yếu nhận đơn trực tuyến.



Ca sĩ Hồng Phượng chia sẻ trên sóng livestream: "Em chỉ bán online thôi cả nhà, cho nên cả nhà thương em. Có thể là em sẽ lên live để lấy đơn trước, ngày mai là em đã có đơn rồi. Rồi ngày mai em live, em sẽ lấy đơn cho ngày mốt. Em cứ làm vậy đó, em cứ gối đầu vậy đó. Mọi người mua ăn sáng, ăn trưa ủng hộ cho em", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Nhung bên anh trai - cố nghệ sĩ Vũ Linh và con gái Hồng Phượng.

Theo Hồng Phượng, công việc buôn bán hiện do ba người trong gia đình đảm nhận, gồm cô, mẹ ruột và một người thân. Hai mẹ con không mở bán liên tục mà tùy tình hình thực tế để sắp xếp. Những ngày nhận đơn, cả nhà cùng nhau chuẩn bị và đóng gói đồ ăn để giao cho khách.

"Sáng chỉ có Hồng Phượng, Thắng với lại mẹ là nghệ sĩ Hồng Nhung là gói gọn làm với nhau xong. Hôm nào bận không bán thì thôi, hôm nào bán là cứ lên live để mà mọi người ủng hộ em", Hồng Phượng cho biết.

Nữ ca sĩ tiết lộ mỗi phần bún bò được bán đồng giá 50.000 đồng. Bài chia sẻ của cô nhận được sự quan tâm, động viên từ một số đồng nghiệp. Đáng chú ý, có nghệ sĩ đặt ủng hộ 100 suất bún bò và dành tặng những phần ăn này cho khán giả của hai mẹ con Hồng Nhung.

Hồng Phượng cũng đăng clip chia sẻ về khu nấu ăn và chuẩn bị các phần bún cho khách. Có thể thấy, khu bếp nấu ăn được đặt ở tầng trệt căn nhà gia đình cô và mẹ đang thuê ở. Chỗ chế bến trông khá sạch sẽ, đồ ăn được để cao trước khi đóng gói mang đi giao cho khách.

Chỗ chuẩn bị hàng để bán online của mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung - Hồng Phượng.

Trước đó vào năm 2023, sau ồn ào tranh chấp tài sản với con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Nhung và con gái Hồng Phượng phải đối diện với làn sóng chỉ trích khủng khiếp trên mạng xã hội. Hai mẹ con cô mất show nên phải tìm cách mưu sinh khác.

Để có nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt và thuê chỗ ở, hai mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung từng mở một quán hủ tiếu bò viên nhỏ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tuy nhiên, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhân lực phụ giúp việc buôn bán cũng hạn chế khiến quán không thể duy trì hoạt động lâu dài và phải tạm đóng cửa.

Sau một thời gian nghỉ bán, vào ngày 12/10 vừa qua mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung mới quay lại với công việc kinh doanh đồ ăn và chuyển sang món bún bò online.