NSƯT Vũ Linh từng tuyên bố thẳng 1 nguyên tắc, không thể bỏ tiền

Vừa qua, tại kênh Cúc Phương – Chuyện sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã chia sẻ về một nguyên tắc của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh

Cô nói: "Anh Vũ Linh tuyên bố thẳng, chỉ coi Vũ Linh hát trên sân khấu thôi, không có kiểu đi hát tiệc, hát sự kiện, hát đám nọ đám kia. Anh ấy không quen như vậy và đó là cách để anh Vũ Linh kính nghề.

Nhiều bạn ở nước ngoài về, thích hát quá và sẵn sàng bỏ một số tiền lớn ra để hi vọng được hát với Vũ Linh, mong được hát với kép này kép kia nổi tiếng. Nhưng anh Vũ Linh không bao giờ đồng ý. Không thể bỏ tiền để hát cùng anh Vũ Linh".

Về những tin đồn tình cảm với nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm khẳng định: "Không có chuyện đó. Nếu diễn chung mà có tình cảm thì tôi phải có tình cảm với nhiều người nữa.

Hồi xưa tôi còn hát chung với nhiều anh chị, cô chú nghệ sĩ khác. Ví dụ, tôi đóng cặp với chú Út Hiền nữa".

Về giai thoại được nghệ sĩ Vũ Linh dắt về gặp nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền để hỏi cưới, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm nói: "Cái này tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ lúc đó anh Vũ Linh về đoàn có dẫn tôi về giới thiệu với má anh ấy. Tại lúc đó hai đứa tôi hát chung với nhau hợp quá, được khán giả vô cùng yêu mến.

Tự nhiên, hai đứa tôi có tình cảm với nhau. Tôi ở thành phố, cái gì cũng rành nên cố làm cho người bạn diễn của mình được ăn ý. Anh Vũ Linh cũng rất dễ thương, nên cô đào nào hát với anh ấy cũng thương chứ không riêng gì tôi".

NSƯT Vũ Linh và NSƯT Thanh Thanh Tâm là một trong những "cặp đôi vàng" tiêu biểu nhất của sân khấu cải lương Việt Nam cuối thập niên 1980 và 1990. Sự ăn ý vượt trội từ giọng hát, ánh mắt đến phong cách diễn xuất giúp cả hai tạo nên cơn sốt qua hàng loạt tác phẩm tuồng cổ và cải lương xã hội vang bóng một thời. Năm 1991, cặp đôi cùng ghi dấu ấn lớn khi đồng nhận Huy chương Vàng giải thưởng Trần Hữu Trang.

Lối diễn chân thật, chan chứa cảm xúc khiến họ được khán giả yêu mến gọi là "sóng đôi tình nhân" trên sàn diễn. Dù sau này mỗi người chọn một ngã rẽ cuộc đời riêng, sự kết hợp giữa Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm vẫn là ký ức nghệ thuật sống mãi trong lòng người hâm mộ.