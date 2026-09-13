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Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam

| | Lifestyle

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam

Trải nghiệm thú vị của Anna Ánh Dương - Anna Bright tại Việt Nam.

Trong chuyến ghé thăm Việt Nam mới đây, Anna Bright - ngôi sao pickleball top 2 thế giới người Mỹ đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng thể thao. Không chỉ gây chú ý trên sân đấu, tay vợt 25 tuổi này còn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bởi sự hòa nhập, thân thiện và niềm yêu thích đặc biệt dành cho văn hóa Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên của cô nàng có biệt danh Anna Ánh Dương là Thủ đô Hà Nội. Nữ vận động viên nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống địa phương khi chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc giản dị như thưởng thức món bún chả hay dạo bước dưới những con phố rợp cờ đỏ sao vàng.

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam- Ảnh 1.

Anna Bright đến Việt Nam

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam- Ảnh 2.

Nữ VĐV pickleball có trải nghiệm thú vị ở Hà Nội

Đặc biệt, cô đã có buổi giao lưu và thi đấu trực tiếp cùng người hâm mộ tại Long Biên. Cô nhận định Việt Nam đang sở hữu tinh thần đam mê tuyệt vời và đang vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu phong trào pickleball hiện nay.

Hành trình phượt Hà Giang

Rời Hà Nội, Anna Bright tiếp tục chuyến phiêu lưu trải nghiệm vùng núi phía Bắc - Hà Giang. Tay vợt nữ khiến người xem thích thú khi đăng tải video nhật ký hành trình ghi lại trọn vẹn một ngày khám phá mảnh đất địa đầu Tổ quốc Việt Nam.

Anna bắt đầu ngày mới từ sớm, trong chặng đường gần 120 km vượt qua những cung đường đèo hiểm trở, cô hào hứng tham gia trekking, tương tác với trẻ em nơi đây và trải nghiệm ngồi sát gờ đá ngắm nhìn thiên nhiên. Đứng trước cảnh sắc hùng vĩ của Hà Giang, nữ VĐV số 2 thế giới không giấu nổi sự ngỡ ngàng và khẳng định vẻ đẹp nơi đây vượt xa mọi lời miêu tả.

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam- Ảnh 3.

Anna Ánh Dương có trải nghiệm thú vị trong chuyến đi Hà Giang

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam- Ảnh 4.
Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam- Ảnh 5.
Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam- Ảnh 6.

Cô cũng dành nhiều lời khen hóm hỉnh cho người xế đồng hành khi mang lại cảm giác an toàn, giúp cô tận hưởng trọn vẹn cảm giác của một "công chúa ngồi sau" trên suốt chặng đèo. Đêm xuống tại homestay là thời điểm không khí giao lưu trở nên bùng nổ nhất. Dù đã kiệt sức sau chặng đường dài, Anna Bright vẫn nhiệt tình tham gia bữa tối cùng đoàn, thưởng thức rượu ngô bản địa và học thuộc khẩu hiệu nhậu "1, 2, 3... zô!" đặc trưng của người Việt. Chuyến đi khép lại bằng những màn hát karaoke sôi nổi cùng các thành viên trong nhóm.

Chuyến du lịch không chỉ mang đến cho Anna Bright những trải nghiệm đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và sự hiếu khách của con người Việt Nam tới cộng đồng thể thao quốc tế.

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

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