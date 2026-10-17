Doãn Quốc Đam lên tiếng: "Tôi sai, sai khi đã làm vậy"

Mới đây, Doãn Quốc Đam thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình Căn nhà không mái che. Dù phim mới lên sóng 3 tập, cảnh nhân vật do nam diễn viên thủ vai bạo hành vợ, do Phan Minh Huyền đảm nhận đã khiến nhiều khán giả sởn gai ốc vì quá chân thực.



Theo chia sẻ của Phan Minh Huyền, những chi tiết bạo lực trong cảnh quay được Doãn Quốc Đam sáng tạo thêm ngay trong quá trình diễn xuất khiến cô và các thành viên trong ê-kíp bất ngờ.

Nữ diễn viên kể: "Hậu trường lúc tập cho cảnh này không quá kinh khủng nhưng khi diễn, anh Doãn Quốc Đam đã có những sáng tạo khiến tất cả diễn viên cùng tham gia đều bị bất ngờ và nhanh chóng có sự phối hợp ăn ý.

Khi tập hoàn toàn không có chi tiết anh Đam nhét cơm vào miệng tôi, đập mâm vào lưng hay đạp vào bụng… Nhưng đến khi diễn, anh Đam đã 'sáng tác' thêm những cảnh đó khiến cảm xúc mạnh hơn rất nhiều, giúp tôi diễn cảnh sợ hãi và hoảng loạn một cách chân thật nhất. Thậm chí, tôi còn không biết anh sẽ có những hành động nào tiếp theo để làm tổn thương Hạnh nữa".

Cảnh diễn của Doãn Quốc Đam và Phan Minh Huyền.

Mặc dù, Phan Minh Huyền dành lời khen cho cách diễn chân thực của Doãn Quốc Đam nhưng sau khi cảnh phim lên sóng, Doãn Quốc Đam lại phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho khả năng nhập vai, một số khán giả bày tỏ lo ngại trước việc nam diễn viên tự ý thêm các hành động bạo lực khi chưa trao đổi trước với bạn diễn.



Trước những tranh luận này, Doãn Quốc Đam đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, giải thích về quá trình thực hiện cảnh quay và thừa nhận bản thân có thiếu sót.

Nam diễn viên mở đầu bằng lời tự nhận: "Khó nhỉ. Ừa tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách, trách là tại sao không bàn trước, không tập trước. Tôi nhận là như vậy có sai! Cũng bởi cái cơ chế tự xù lông của mình".

Doãn Quốc Đam cho biết, trong quá trình làm nghề, anh từng gặp những trường hợp bạn diễn biết trước toàn bộ hành động nên phản ứng không còn tự nhiên. Theo nam diễn viên, nếu tập trước toàn bộ những gì mình dự định thể hiện, bạn diễn có thể chủ động diễn trước phản ứng hoặc đưa ra lời thoại tương ứng khiến cảnh quay mất đi sự bất ngờ.

Vì vậy, anh thường chỉ tập trước khoảng 60% ý tưởng thay vì tiết lộ toàn bộ cách xử lý cảnh diễn. Nam diễn viên thừa nhận đây là cách làm xuất phát từ mong muốn ghi lại phản ứng tự nhiên nhất của bạn diễn nhưng cũng khiến anh rơi vào tình huống gây tranh cãi lần này.

Giải thích về cảnh đập mâm vào lưng nhân vật Hạnh, Doãn Quốc Đam cho biết anh đã tính toán vị trí của bạn diễn và góc máy để hạn chế lực tác động trực tiếp. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh nhắc Phan Minh Huyền ngồi lùi lại, đồng thời lựa vị trí tay vịn ghế nhô ra để cản lực khi chiếc mâm được đập xuống.

Anh cho biết cảnh quay được thực hiện ở nhiều góc máy, phải quay đi quay lại nhiều lần. Nam diễn viên lý giải nếu lần nào cũng thực hiện động tác với lực mạnh trực tiếp vào người bạn diễn thì việc quay phim sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Về chi tiết nhét cơm vào miệng bạn diễn, Doãn Quốc Đam cho hay khi tập, tổ thiết kế chưa bày đủ đạo cụ vào khuôn hình. Đến lúc quay chính thức, cơm mới được đưa vào cảnh. Anh cũng tiết lộ đạo diễn nhận xét cảnh diễn trước đó chưa đủ mạnh để khán giả cảm nhận được sự đáng ghét của nhân vật vì vậy đề nghị anh đẩy mức độ thể hiện lên cao hơn.

Doãn Quốc Đam nhận sai.

Nam diễn viên cho biết bản thân đã tăng mức độ hành động khi thực hiện cảnh quay, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng khi có bình luận từ người trong ê-kíp cho rằng anh "đập thật vào lưng bạn diễn". Theo anh, cách diễn đạt này khiến nhiều người hiểu lầm rằng anh cố tình làm tổn thương Phan Minh Huyền.

Cuối bài viết, Doãn Quốc Đam một lần nữa nhận trách nhiệm về cách làm việc của mình và gửi lời xin lỗi tới các bạn diễn.

"Tôi sai, sai khi đã làm vậy. Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung cùng với tôi", nam diễn viên viết.

Bài đăng của Doãn Quốc Đam nhận được hơn 700 bình luận. Phần lớn ý kiến động viên nam diễn viên, đồng thời dành lời khen cho khả năng diễn xuất nhập tâm của anh.

Đáng chú ý, Phan Minh Huyền cũng trực tiếp để lại bình luận bên dưới bài viết của bạn diễn: "Ai bảo anh sai để em mắng nào?". Doãn Quốc Đam đáp lại: "Anh cảm xúc tí thôi, không sao đâu em".

Nữ diễn viên tiếp tục bày tỏ sự trân trọng dành cho đồng nghiệp: "Thui thương mà. Em còn cảm ơn anh không hết. Không có anh làm sao em đẩy được cảm xúc cao trào như thế. Còn về việc bị đau thì có đập vào người tí nào đâu mà đau. Ai xem tinh thì đều thấy đập vào ghế mà. Cái quan trọng là anh diễn rất đỉnh như thật, anh quá tuyệt vời".

Chia sẻ của Phan Minh Huyền phần nào cho thấy sự đồng cảm giữa hai diễn viên sau cảnh quay gây tranh luận. Trong khi Doãn Quốc Đam thừa nhận thiếu sót vì không trao đổi trước toàn bộ cách xử lý cảnh diễn, nữ diễn viên khẳng định cô đánh giá cao sự nhập tâm của bạn diễn và cho rằng cảnh đập mâm chủ yếu tác động vào ghế, không phải trực tiếp vào người cô.