Phát hiện chàng trai đầu tư chứng khoán từ năm 14 tuổi, 12 năm sau sở hữu gần 50.000 tỷ đồng, Forbes được đưa vào danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới

Đầu tư chứng khoán từ năm 14 tuổi, từng kinh doanh thất bại

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới Arab năm 2026 do Forbes Middle East công bố ngày 8/4, Abbas Sajwani, 26 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 1,9 tỷ USD, tương đương khoảng 49.400 tỷ đồng. Anh đứng thứ 24 trong danh sách những người giàu nhất thế giới Arab, đồng thời trở thành tỷ phú trẻ nhất trong bảng xếp hạng này.

Abbas Sajwani sinh ra và lớn lên tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Khác với nhiều doanh nhân chỉ bắt đầu quan tâm đến đầu tư khi trưởng thành, chàng trai này đã tiếp cận thị trường chứng khoán từ năm 14 tuổi. Trong bài chia sẻ trên website cá nhân ngày 25/5/2026, Sajwani cho biết hoạt động giao dịch chứng khoán từ sớm giúp anh nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc, tính kỷ luật và khả năng đưa ra quyết định đúng thời điểm.

Abbas Sajwani bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán từ năm 14 tuổi, trước khi trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. (Ảnh: Abbas Sajwani)

Theo Forbes Middle East, số vốn ban đầu để Sajwani tham gia thị trường chứng khoán là khoảng 100.000 USD, tương đương 2,6 tỷ đồng. Đây là khoản tiền đáng kể đối với một thiếu niên và cho thấy anh có lợi thế tài chính từ rất sớm.

Đến khoảng 16 tuổi, Sajwani bắt đầu tìm kiếm những mô hình kinh doanh có thể triển khai với số vốn không quá lớn nhưng mang lại lợi nhuận tốt. Anh thử sức với một tiệm rửa xe, quán internet và một số hoạt động kinh doanh dịch vụ khác.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thành công. Sajwani kể rằng quán internet của mình đã thất bại. Sau một thời gian vận hành, anh phải bán lại cơ sở kinh doanh với mức giá thấp hơn số tiền đầu tư ban đầu.

Đối với tiệm rửa xe, tình hình cũng không thuận lợi ngay từ đầu. Sáu tháng đầu tiên, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, từ quản lý nhân sự, vận hành cho đến kiểm soát chi phí. Có những thời điểm kết quả tài chính không đạt như dự kiến, buộc Sajwani phải điều chỉnh cách quản lý.

Ở tuổi 26, Abbas Sajwani sở hữu khối tài sản ước tính 1,9 tỷ USD (gần 50.000 tỷ đồng), theo Forbes Middle East năm 2026. (Ảnh: The Times)

Theo chia sẻ của doanh nhân trẻ, những lần kinh doanh không thành công đã giúp anh hiểu rõ hơn về việc đánh giá cơ hội đầu tư, tuyển dụng nhân sự và xây dựng quy trình vận hành. Đây cũng là những kinh nghiệm được anh vận dụng khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản sau này.

Một bước ngoặt khác đến trong giai đoạn 2020–2021, khi Sajwani đầu tư vào cổ phiếu của Simon Property Group, một doanh nghiệp bất động sản thương mại lớn tại Mỹ. Theo Forbes Middle East, hoạt động giao dịch cổ phiếu này đã giúp anh kiếm được khoản tiền đáng kể trước khi bước vào lĩnh vực phát triển bất động sản cao cấp.

Tuy nhiên, hành trình đầu tư của Abbas Sajwani không bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Anh là con trai của Hussain Sajwani, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản DAMAC Properties và cũng là một trong những tỷ phú giàu nhất khu vực Trung Đông.

Theo Forbes Middle East, năm 2026, Hussain Sajwani sở hữu khối tài sản ước tính 15,3 tỷ USD, tương đương gần 398.000 tỷ đồng. Nền tảng gia đình mang lại cho Abbas Sajwani lợi thế về tài chính, kinh nghiệm và khả năng tiếp cận lĩnh vực bất động sản từ khi còn trẻ.

Gây dựng doanh nghiệp bất động sản siêu sang, sở hữu gần 50.000 tỷ đồng ở tuổi 26

Năm 2021, khi mới khoảng 21 tuổi, Abbas Sajwani thành lập AHS Properties, công ty phát triển bất động sản cao cấp có trụ sở tại Dubai. Thay vì tập trung vào những dự án nhà ở đại chúng, doanh nghiệp lựa chọn phân khúc biệt thự và căn hộ siêu sang, phục vụ nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn.

Theo chia sẻ của Sajwani, thời điểm đó Dubai bắt đầu thu hút ngày càng nhiều người giàu quốc tế đến sinh sống lâu dài. Nhu cầu đối với những biệt thự cao cấp tăng lên, trong khi nguồn cung những sản phẩm phù hợp còn hạn chế. Nhận thấy cơ hội này, anh quyết định mua lại những căn biệt thự có vị trí đẹp, cải tạo rồi bán lại.

Năm 2021, Abbas Sajwani thành lập AHS Properties, doanh nghiệp chuyên phát triển các dự án bất động sản siêu sang tại Dubai. (Ảnh: LIM)

Chỉ trong vòng 6 tháng, doanh nghiệp mua 5 căn biệt thự, tiến hành nâng cấp và đưa ra thị trường. Những thương vụ ban đầu mang lại kết quả tích cực, tạo tiền đề để AHS Properties mở rộng hoạt động.

Theo Forbes Middle East, các dự án đầu tiên của công ty tập trung tại Emirates Hills và Palm Jumeirah, hai khu vực bất động sản đắt đỏ của Dubai. Đến năm 2022, doanh nghiệp chuyển hướng từ cải tạo biệt thự sang phát triển các tòa nhà căn hộ cao cấp.

AHS Properties bán những căn biệt thự đã đầu tư, sử dụng nguồn vốn để mua đất dọc Dubai Water Canal, khu vực có vị trí đắc địa và khả năng phát triển các dự án nhà ở cao tầng. Đây trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Một trong những thương vụ đáng chú ý diễn ra vào năm 2025, khi AHS Properties mua lại tòa nhà được gọi là Big Ben Tower tại Dubai với giá 120 triệu USD, tương đương khoảng 3.120 tỷ đồng. Công trình từng bị bỏ trống trong thời gian dài và được doanh nghiệp lên kế hoạch cải tạo thành tòa tháp văn phòng hạng sang.

Theo danh sách những nhà lãnh đạo bất động sản có ảnh hưởng nhất Trung Đông năm 2026 của Forbes Middle East, tính đến tháng 3/2026, AHS Properties sở hữu danh mục hơn 12 dự án siêu sang, với tổng diện tích xây dựng trên 929.000 m².

Tổng giá trị phát triển dự kiến của các dự án vượt 10 tỷ USD, tương đương khoảng 260.000 tỷ đồng. Đây là giá trị phát triển của danh mục dự án, không phải doanh thu đã thu về hay tài sản cá nhân của Abbas Sajwani.

Hussain Sajwani, cha của Abbas Sajwani, là nhà sáng lập tập đoàn DAMAC Properties và sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD. (Ảnh: Linkedin)

Sự mở rộng nhanh chóng của AHS Properties góp phần đưa Abbas Sajwani vào danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Năm 2024, anh từng được Forbes Middle East vinh danh trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật tại khu vực.

Đến tháng 4/2026, Forbes Middle East ghi nhận tài sản cá nhân của Sajwani đạt 1,9 tỷ USD, giúp anh trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới tại Arab. Anh cũng là một trong những tỷ phú bất động sản trẻ nhất toàn cầu.

Trong bài viết đăng trên website cá nhân vào tháng 5/2026, Sajwani chia sẻ rằng khi biết mình được Forbes ghi nhận là một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới, điều anh nghĩ đến đầu tiên không phải là ăn mừng mà là những lần kinh doanh thất bại trước đó.

Ở tuổi 26, Abbas Sajwani đã đi từ những hoạt động giao dịch chứng khoán và kinh doanh dịch vụ nhỏ đến điều hành doanh nghiệp phát triển các dự án bất động sản trị giá hàng tỷ USD. Dù có xuất phát điểm thuận lợi nhờ gia đình giàu có, những trải nghiệm đầu tư từ sớm cùng các thương vụ kinh doanh sau này vẫn là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của tỷ phú trẻ này.

Nguồn: Forbes Middle East