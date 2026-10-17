“Crush quốc dân” của Vbiz sở hữu hit 200 triệu views, mẹ 2 con vóc dáng bốc lửa

Tối 16/10, Emily bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn vỏn vẹn khoảng 10 giây, hé lộ những hình ảnh liên quan đến sản phẩm âm nhạc OSCAR. Động thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi chỉ ít lâu trước đó, nữ ca sĩ còn khiến mạng xã hội xôn xao với bài đăng mang nội dung chia tay đầy tâm trạng. Dù đoạn clip chưa tiết lộ nhiều thông tin về sản phẩm nhưng màn nhá hàng này cũng đủ khiến khán giả tò mò về dự án mà nữ ca sĩ đang ấp ủ.

Đoạn clip được Emily chia sẻ trên trang cá nhân

Sản phẩm âm nhạc OSCAR dự kiến được Emily ra mắt vào ngày 20/10 tới đây

Trước đó, nữ ca sĩ từng khiến dân tình không khỏi hoang mang khi đăng tải hình ảnh trang nhật ký viết tay lên Threads kèm biểu tượng gương mặt buồn. Nội dung đề cập đến những cảm xúc sau chia tay, những tổn thương còn đọng lại và việc hai người vẫn âm thầm quan tâm đến nhau dù không còn ở bên cạnh. Thời điểm đăng tải vào lúc nửa đêm càng khiến câu chuyện trở nên khó đoán, kéo theo hàng loạt bình luận gọi tên BigDaddy.

Trang tâm thư gây xôn xao của Emily

Thế nhưng, khi cộng đồng mạng còn đang thấp thỏm, BigDaddy đã trực tiếp xuất hiện dưới bài đăng của bà xã với bình luận: “Giữ nhật ký mười mấy năm mà trông mới nhỉ”. Một câu nói ngắn gọn đủ để hé lộ những dòng tâm sự gây xôn xao thực chất được lưu giữ từ nhiều năm trước. Màn tương tác của cặp đôi cũng giúp người hâm mộ phần nào yên tâm, thay vì tiếp tục suy đoán về chuyện tình cảm của hai người.

Dòng bình luận “xoa dịu” những nghi vấn của BigDaddy

BigDaddy và Emily là cặp vợ chồng được khán giả yêu thích trong showbiz Việt

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Vpop, Emily - tên thật Nguyễn Hương Ly đã được đông đảo khán giả trẻ biết đến từ cuộc thi Miss Audition năm 2007. Chiến thắng tại sân chơi này trở thành dấu mốc đưa cô đến gần hơn với công chúng, mở đường cho hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Năm 2010, Emily tham gia LadyKillah - tổ đội underground quy tụ nhiều gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng hip-hop và R&B thời điểm đó. Đây cũng là giai đoạn nữ ca sĩ định hình phong cách âm nhạc trẻ trung, cá tính, kết hợp giữa giai điệu bắt tai và màu sắc R&B đặc trưng.

Emily từng được khán giả biết đến là Miss Audition 2007

Năm 2010, việc Emily tham gia tổ đội LadyKillah càng khiến tên tuổi cô được nhiều khán giả biết đến

Nhắc đến Emily của những năm đầu sự nghiệp, khán giả khó lòng bỏ qua Imma Heartbreaker, Tình Cờ, Xin Anh Đừng hay Ngọn Nến Trước Gió. Đặc biệt, Xin Anh Đừng với sự kết hợp cùng Lil' Knight và JustaTee từng tạo được sức lan tỏa đáng kể trong cộng đồng yêu nhạc trẻ. Những ca khúc này góp phần đưa tên tuổi Emily trở thành một trong những giọng ca nữ được chú ý của thế hệ nghệ sĩ bước ra từ underground.

MV Xin Anh Đừng - Emily ft LK, JustaTee

Bản hit Xin Anh Đừng từng gây bão với cộng đồng khán giả trẻ 9x 1 thời

Năm 2011, cô tiếp tục hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily cùng Hạnh Sino và Huyền Baby. Dù nhóm không duy trì được lâu dài, Emily vẫn từng bước xây dựng dấu ấn riêng qua các sản phẩm cá nhân. Hành trình của nữ ca sĩ vì thế gắn liền với một giai đoạn đáng nhớ của nhạc trẻ Việt Nam, khi các nghệ sĩ underground dần tiến gần hơn đến thị trường đại chúng.

Từng có khoảng thời gian Emily kết hợp cùng Hạnh Sino, Huyền Baby thành lập nhóm nhạc B.Sily

Đến năm 2016, Emily gia nhập 1989s Entertainment - công ty giải trí do nhạc sĩ Tiên Cookie thành lập. Đây là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển sự nghiệp, khi cô tiếp tục mở rộng hoạt động âm nhạc và tìm kiếm những màu sắc mới cho các sản phẩm của mình.

Năm 2019 đánh dấu một trong những cột mốc nổi bật nhất của Emily khi cô kết hợp cùng BigDaddy trong Mượn Rượu Tỏ Tình. Ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng trên thị trường, trở thành bản nhạc quen thuộc với khán giả trẻ và đưa tên tuổi cặp đôi phủ sóng rộng rãi hơn. Cho đến hiện tại, MV đã đạt hơn 215 triệu view sau 7 năm phát hành.

MV Mượn Rượu Tỏ Tình - BigDaddy x Emily

Bản hit Mượn Rượu Tỏ Tình gây sốt dịp Valentine năm 2019

Thành công của sản phẩm còn được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc. Mượn Rượu Tỏ Tình giúp Emily và BigDaddy nhận đề cử hạng mục Bài hát hiện tượng tại Làn Sóng Xanh 2019, MV cũng được vinh danh ở hạng mục Video âm nhạc R&B xuất sắc của năm tại WebTVAsia Awards 2019.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Emily và BigDaddy khiến khán giả bất ngờ khi công khai tổ ấm cùng hai con là Bảo Nguyên và Bảo Uyên. Trước đó, cả hai khá kín tiếng về chuyện tình cảm, dù từng trải qua giai đoạn hẹn hò, chia tay rồi tái hợp. Việc công khai gia đình trở thành một trong những thông tin được chú ý của showbiz Việt thời điểm ấy.

Hình ảnh gia đình hạnh phúc của BigDaddy và Emily

Sau khi lập gia đình, Emily vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với những sản phẩm như Ngõ Chạm, Ở Sâu Trong Tim Này và Yêu Nắm. Song song với sự nghiệp, nữ ca sĩ còn khiến dân tình chú ý bởi diện mạo ngày càng thăng hạng. Ở tuổi 33 và là mẹ của hai nhóc tỳ, Emily vẫn tự tin theo đuổi hình ảnh quyến rũ, thường xuyên ghi điểm với những màn lên đồ tôn dáng cùng vóc dáng nóng bỏng. So với hình ảnh nhí nhảnh, cá tính của thời Miss Audition, nữ ca sĩ hiện tại mang đến diện mạo trưởng thành, sắc sảo và cuốn hút hơn.

Vóc dáng quyến rũ của Emily dù đã làm mẹ 2 con

Body bốc lửa khiến nhiều chị em phải ghen tị

Ở thời điểm hiện tại, Emily là một trong những gương mặt có hành trình hoạt động âm nhạc kéo dài qua nhiều giai đoạn của Vpop từ thời kỳ underground, những bản hit gắn với thanh xuân khán giả 8X, 9X cho đến các sản phẩm kết hợp cùng BigDaddy. Chính vì vậy, sản phẩm âm nhạc sắp ra măt tới đây mang tên OSCAR của Emily hứa hẹn sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Ảnh: Tổng hợp