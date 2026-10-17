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Độ sang chảnh của Đình Bắc khi về quê

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Những khoảnh khắc của Đình Bắc của cầu thủ này ở quê nhà - Nghệ An đang được cư dân mạng chia sẻ lại.

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, đến từ Nghệ An) là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm của bóng đá Việt Nam trong vài năm gần đây. Không chỉ những màn trình diễn trên sân cỏ, các hoạt động đời thường của chàng tiền đạo cũng thường xuyên được cư dân mạng chú ý, từ phong cách ăn mặc đến những khoảnh khắc trở về nhà.

Mới đây, Đình Bắc có thời gian nghỉ ngơi và về thăm gia đình ở Nghệ An. Những hình ảnh của nam cầu thủ tại quê nhà được chia sẻ lại trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh nụ cười tươi rói vốn dễ khiến người hâm mộ xiêu lòng, trang phục và phụ kiện mà anh chàng lựa chọn cũng trở thành chủ đề được bàn tán.

Đình Bắc khi về quê (Ảnh cắt từ clip/ @danghungdung5)

Vẫn là công thức quen thuộc với quần short và áo polo gọn gàng, Đình Bắc mang đến hình ảnh trẻ trung, thoải mái khi về quê. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lại nằm ở những món đồ đi kèm, đặc biệt là chiếc túi hàng hiệu có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Thời gian gần đây, nam cầu thủ sử dụng mẫu Maison Goyard Bowling 25 Toiletry Bag, thiết kế thuộc thương hiệu Goyard nổi tiếng của Pháp. Theo thông tin trên trang chủ, chiếc túi được thiết kế để đựng đồ dùng cá nhân hoặc phục vụ những chuyến đi. Phần miệng túi có các khóa bấm xung quanh, giúp điều chỉnh độ mở và thích ứng với những vật dụng bên trong.

Goyard không niêm yết giá bán trực tiếp trên website theo hình thức thương mại điện tử thông thường, mà hướng khách hàng liên hệ đội ngũ tư vấn hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến. Vì vậy, mức giá của mẫu túi này trên thị trường có thể khác nhau tùy nơi bán và tình trạng sản phẩm.

Theo tìm hiểu tại thị trường Việt Nam, chiếc túi được chào bán với mức giá dao động khoảng 35 - 40 triệu đồng, tùy đơn vị kinh doanh và nguồn hàng. Đây cũng là món phụ kiện khiến tổng thể trang phục đời thường của Đình Bắc được chú ý hơn, dù anh chàng vẫn ưu tiên những item cơ bản, dễ mặc.

Chiếc túi được Đình Bắc sử dụng thường xuyên (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Ngoài chiếc túi Goyard, đôi giày mà Đình Bắc lựa chọn cũng có thiết kế trẻ trung. Đó là mẫu Adidas Gazelle Lo Pro phối màu xanh da trời Clear Sky, Cloud White và Gum. Trên website thương hiệu, sản phẩm có giá niêm yết khoảng 2,9 triệu đồng, song hiện đang trong tình trạng hết hàng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên những món phụ kiện của Đình Bắc gây chú ý bởi nam cầu thủ được cho là một tín đồ của Louis Vuitton.

Đình Bắc từng sử dụng mẫu túi du lịch Louis Vuitton Dopp Kit Monogram Eclipse có giá chính hãng khoảng 29 triệu đồng, ví Zippy Horizontal Monogram Eclipse trị giá 23,6 triệu đồng, đi cùng kính mắt dáng vuông LV Escape có giá 13,1 triệu đồng,...

Trong một bức ảnh selfie, Đình Bắc còn để lộ chai nước hoa Louis Vuitton, được cho là mẫu Ombre Nomade có giá khoảng 11 - 17 triệu đồng tùy dung tích.

Đình Bắc được cho là tín đồ của Louis Vuitton

(Tổng hợp)

Theo S.A

Phụ Nữ Mới

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