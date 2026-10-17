Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý

Mới đây, Hương Baby – vợ ca sĩ Tuấn Hưng – thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái hướng đến sự tử tế, bao dung và vị tha.

Trong bài đăng gần nhất, cô chia sẻ một bài giảng về kinh nghiệm trên bước đường tu hành, đề cập đến cách đối diện với nghịch cảnh, sự bất công và lòng đố kỵ trong cuộc sống. Đáng chú ý, Hương Baby còn đăng kèm hình ảnh những bình luận tiêu cực nhắm đến vợ chồng cô.

Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ để lại lời động viên, an ủi Hương Baby. Hoa hậu Dương Thùy Linh khuyên cô: "Biết là khó nhưng mà tốt nhất không đọc comment em ạ". Ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên cũng bày tỏ sự đồng cảm: "Thương Thỏ của tôi nhưng mà kệ nhé. Ôm cái nà".

Đáng chú ý, ca sĩ Tuấn Hưng cũng để lại lời nhắn dành cho vợ. Sau gần 2 tháng không hoạt động trên trang cá nhân, bình luận của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Vợ chồng Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng viết: "Mẹ bỏ qua những sự chọc ghẹo này và nhẹ tâm sống với cuộc sống thực tại..."

Trước đó vào khoảng tháng 8/2026, Tuấn Hưng công khai đưa vợ và các con sang Mỹ sinh sống. Quyết định này từng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình nam ca sĩ tại Mỹ vẫn nhận được sự chú ý từ công chúng.