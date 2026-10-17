Vợ chồng Hà Nội thu nhập 105 triệu/tháng tính mua ô tô hơn 1 tỷ, phân vân vì tiền gửi xe 4 triệu/tháng

Với những gia đình có con nhỏ, sở hữu ô tô chắc chắn sẽ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn nhiều. Đó là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm không chỉ là tiền mua xe, mà còn là chi phí nuôi xe hàng tháng. Ngay cả khi không cần vay mượn, thu nhập tốt, nhiều người vẫn lấn cấn vì khoản phí này.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Với mức thu nhập 105 triệu/tháng, được bố mẹ hỗ trợ 800 triệu mua xe, song cả 2 vẫn lấn cấn vì riêng tiền gửi xe ở khu vực Vành đai 2 Hà Nội đã lên tới 4 triệu/tháng.

Chia sẻ trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết: “Vợ chồng em đã có nhà nhỏ trong ngõ ở Hà Nội. Thu nhập 2 vợ chồng 65 triệu/tháng, thêm 40 triệu lãi đầu tư hàng tháng là tổng 105 triệu nhưng mới được khoảng 2 năm gần đây. Bọn em có 1 bé lớp 6, 1 bé mới sinh và dự định có thêm 1 bé sau 4 năm nữa.

Ban đầu 2 vợ chồng định mua ô tô 400 triệu, nhưng bố mẹ mới hỗ trợ 800 triệu nên bọn em tính mua chiếc xe yêu thích khoảng hơn 1 tỷ. Tuy nhiên em rất lo lắng về chi phí nuôi xe, khu nhà em ở, riêng tiền gửi xe đã 4 triệu/tháng.

Em cứ phân vân mãi không biết nên mua ô tô hay không. Các bác có kinh nghiệm chỉ em với ạ”.

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Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình cho rằng với tình hình tài chính hiện tại, quyết định mua ô tô là hợp lý. Tuy nhiên, thay vì mua chiếc xe hơn 1 tỷ, 2 vợ chồng có thể cân nhắc mua trong xe trong tầm giá 800 triệu đổ lại.

“Không phải vay mượn để mua xe đã là 1 yếu tố tích cực rồi mom ạ. Gia đình định có 3 con thì càng nên mua. Chi phí nuôi xe thì còn tùy vào mức độ đi lại nữa, nhưng tiền gửi 4 triệu/tháng thì hơi đắt. Bạn có thể cân nhắc mua xe trong tầm giá 800 triệu đổ lại, tầm đó là có nhiều lựa chọn rồi” - Một người khuyên.

“Mình thấy nhiều người lo vấn đề chi phí nuôi xe nhỉ? Cái cần lo nhất là mua trả góp không biết lãi suất ra sao thì nhà bạn không lo rồi. Xe xăng như nhà mình thì tháng hết 2-3 triệu tiền xăng, 1 năm bảo dưỡng 2 lần tầm 3-5 triệu. Mua xe điện thì không tốn tiền xăng, 1 năm tốn đôi triệu tiền bảo dưỡng. Mua bảo hiểm xe hết cỡ 10 triệu, phí cầu đường - đường bộ thêm vài triệu 1 năm. Còn nếu tính cả việc xe mất giá và hao mòn thì cũng khó lắm. Nói chung với tình hình tài chính như nhà bạn thì mua xe là hợp lý và không quá đáng lo. Nhà có con nhỏ, thu nhập như thế là cũng vừa vừa rồi, tiết kiệm tiết kiệm cả đời, xe mua sớm ngày nào nó phục vụ mình sớm ngày đó” - Một người chia sẻ.

“Đi nhiều như mình 50-80km/ngày thì tháng hết 3 triệu tiền xăng. Gửi xe cố định 1,4 triệu/tháng. Bảo dưỡng trung bình 1,5 triệu cho mỗi 5.000 km, các mốc lớn như 10.000 - 40.000 - 80.000 km thì tầm 6 triệu. Phí đường bộ 1,5 triệu/năm. Tiền rửa xe, nước rửa kính, phụ kiện linh tinh tầm 5-10 triệu/năm tùy mức độ chăm chút của chủ xe. Nhìn chung chi phí vậy mình thấy ổn, mom tham khảo” - Một người bình luận.

Những điều cần cân nhắc kỹ trước khi mua ô tô

Có ô tô, việc đi lại đúng là tiện hơn, đỡ phải dầm mưa dãi nắng. Dẫu vậy, bạn vẫn cần cân nhắc những điều dưới đây trước khi đưa ra quyết định mua xe.

1. Tính toán rõ ràng chi phí nuôi xe

Có tiền mua xe là một chuyện, có tiền nuôi xe hay không lại là chuyện khác. Câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời trong trường hợp này: Chi phí nuôi xe (bao gồm tiền thuê chỗ để xe, xăng xe, chi phí đăng kiểm, bảo dưỡng định kỳ, phí bảo hiểm) tính theo tháng sẽ khoảng bao nhiêu tiền?

Đặc biệt, chi phí nuôi xe liệu có ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu cơ bản, khoản tiết kiệm/đầu tư khác của gia đình hay không?

2. Tính toán kỹ nếu phải vay tiền mua ô tô

Nếu phải vay tiền để mua ô tô, bạn cần tính toán cả khoản trả nợ hàng tháng lẫn chi phí sử dụng xe, thay vì chỉ cân đối số tiền trả trước hay mức trả góp hàng tháng.

Ảnh minh họa Pinterest

Bởi sau khi nhận xe, chi phí nuôi xe sẽ được coi là 1 khoản cố định. Những khoản tiền này cộng lại có thể tạo thành áp lực không nhỏ, nhất là khi thu nhập chưa cao hoặc chưa ổn định. Vì vậy, trước khi quyết định vay mua xe, nên lập một bảng dự toán chi phí hàng tháng để xác định tổng số tiền dành cho chiếc xe và đối chiếu với thu nhập thực tế.

Quan trọng nhất là sau khi trả góp và nuôi xe, gia đình vẫn đảm bảo được 1 khoản tiết kiệm hàng tháng. Chẳng hạn, nếu mỗi tháng thu nhập đủ để trang trải sinh hoạt, trả nợ mua xe và tiết kiệm 5 triệu đồng, thì phương án mua xe chỉ thực sự phù hợp khi vẫn có thể duy trì mức tích lũy này trong điều kiện chi phí sử dụng xe tăng nhẹ hoặc thu nhập giảm tạm thời.

Ô tô có thể giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng quyết định mua xe sẽ hợp lý hơn khi nó cải thiện chất lượng cuộc sống mà không làm suy yếu nền tảng tài chính cá nhân. Nếu phải đánh đổi toàn bộ khả năng tích lũy để duy trì chiếc xe, việc chọn một mẫu xe có giá thấp hơn hoặc tiếp tục tiết kiệm thêm trước khi mua sẽ là phương án đáng cân nhắc.