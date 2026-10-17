Chính thức: Phê La lên tiếng về ồn ào muỗng nhựa ‘thân thiện môi trường’

Chiều 17/10, đại diện Phê La đã có trao đổi với chúng tôi liên quan đến những ồn ào về thành phần vật liệu của muỗng nhựa tại hệ thống những ngày qua.

Doanh nghiệp cho biết, trong quá trình lựa chọn, phê duyệt và thông tin về thành phần sản phẩm, Phê La đã căn cứ vào hồ sơ sản phẩm, mẫu sản phẩm và các tài liệu kiểm nghiệm do nhà sản xuất cung cấp tại thời điểm phê duyệt để công bố thông tin về thành phần sản phẩm.

Phê La cho biết đã thực hiện kiểm nghiệm và đạt các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với sản phẩm muỗng nhựa trong, nhưng chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần sản phẩm.

Trước những thông tin phản ánh về sự khác biệt trong thành phần vật liệu của sản phẩm, doanh nghiệp đã ngay lập tức thu hồi và ngừng sử dụng sản phẩm muỗng nhựa trong tại tất cả cửa hàng.

Doanh nghiệp cũng đang tiến hành kiểm nghiệm độc lập về vật liệu, làm việc với nhà cung cấp rà soát lại toàn bộ quy trình đánh giá, lựa chọn và kiểm soát thành phần của sản phẩm.

Đồng thời, hệ thống cũng thông báo tới các khách hàng dừng tái sử dụng muỗng nhựa trong.

“Phê La hiểu rằng, với tư cách là thương hiệu trực tiếp phục vụ khách hàng, Phê La có trách nhiệm xác minh đầy đủ thông tin, thực hiện những biện pháp khắc phục cần thiết và bảo đảm tính chính xác, minh bạch của mọi thông tin gửi đến khách hàng”, doanh nghiệp nhấn mạnh.

Sản phẩm muỗng nhựa gây tranh cãi tại Phê La những ngày qua

Tranh cãi bắt nguồn từ bao bì chiếc muỗng Phê La có ghi “Biodegradable plastic, Eco-friendly” (nhựa có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường) và kêu gọi khách hàng tái sử dụng.

Tuy nhiên, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mẫu muỗng được người tiêu dùng gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm nghiệm ngày 21/9 có thành phần chính là Polystyrene (PS), loại nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Sự khác biệt giữa thông điệp trên bao bì và kết quả kiểm nghiệm được chia sẻ đã làm dấy lên nghi vấn “tẩy xanh” (greenwashing) – sử dụng thông điệp tiếp thị tạo hình ảnh thân thiện với môi trường nhưng không phản ánh đúng thực tế.

Phê La bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2021 và hiện có hơn 66 cửa hàng. Thương hiệu này hoạt động trong phân khúc đồ uống đặc sản tại Việt Nam.

Phê La thuộc hệ sinh thái kinh doanh do CTCP Hadasa Holdings quản trị. Thành lập vào tháng 10/2024 với vốn điều lệ ban đầu gần 620 tỷ đồng, Hadasa Holdings đảm nhiệm các hoạt động định hướng chiến lược, quản trị tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng cho D1 Concepts, Katinat, Phê La và Si Mer.