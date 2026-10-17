Nóng: Phê La lên tiếng khi fanpage bất ngờ ‘biến mất’

Sáng 17/10, fanpage chính thức của chuỗi đồ uống Phê La không thể truy cập. Diễn biến này thu hút sự chú ý khi thương hiệu đang vướng tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến nghi vấn “tẩy xanh” từ sản phẩm muỗng tái sử dụng.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều cùng ngày, đại diện Phê La cho biết fanpage chính thức của thương hiệu trên Facebook đã bị khóa từ ngày 13/10. Sau khi xảy ra sự việc, doanh nghiệp đã đăng tải thông báo trên các kênh chính thức khác, gồm TikTok, Instagram, Threads và Zalo OA, nhằm cập nhật thông tin đến khách hàng.

Đại diện thương hiệu cũng cho biết Phê La đang phối hợp xử lý và tìm kiếm hỗ trợ từ nền tảng Facebook để khắc phục sự cố.

Thông báo Phê La gửi tới khách hàng khi fanpage bất ngờ bị khóa.

Tranh cãi trên mạng xã hội gần đây bắt nguồn từ bao bì chiếc muỗng Phê La có ghi “Biodegradable plastic, Eco-friendly” (nhựa có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường) và kêu gọi khách hàng tái sử dụng.

Tuy nhiên, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mẫu muỗng được người tiêu dùng gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm nghiệm ngày 21/9 có thành phần chính là Polystyrene (PS), loại nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Sự khác biệt giữa thông điệp trên bao bì và kết quả kiểm nghiệm được chia sẻ đã làm dấy lên nghi vấn “tẩy xanh” (greenwashing) – sử dụng thông điệp tiếp thị tạo hình ảnh thân thiện với môi trường nhưng không phản ánh đúng thực tế.

Phê La bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2021 và hiện có hơn 66 cửa hàng. Thương hiệu này hoạt động trong phân khúc đồ uống đặc sản tại Việt Nam.

Phê La thuộc hệ sinh thái kinh doanh do CTCP Hadasa Holdings quản trị. Thành lập vào tháng 10/2024 với vốn điều lệ ban đầu gần 620 tỷ đồng, Hadasa Holdings đảm nhiệm các hoạt động định hướng chiến lược, quản trị tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng cho D1 Concepts, Katinat, Phê La và Si Mer.