Việt Nam có một tỷ phú sang Lào, Campuchia trồng chuối quy mô lớn: Ký hợp đồng 10 năm với 'ông lớn' nông nghiệp Mỹ, phạt 1 USD/thùng nếu không đủ 90% cam kết

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Từ lĩnh vực sản xuất ô tô, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, đang mở rộng hoạt động sang nông nghiệp thông qua THACO AGRI. Chuối là một trong những cây trồng chủ lực của doanh nghiệp, với các vùng sản xuất quy mô lớn tại Campuchia, Lào và Việt Nam.

Theo thông điệp số 21 năm 2026 của ông Trần Bá Dương, đến cuối năm 2025, THACO AGRI cơ bản hình thành 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 10.700 ha chuối, nâng tổng diện tích lên 15.800 ha. Sản lượng chuối tươi xuất khẩu được đặt mục tiêu vượt 400.000 tấn trong năm.

Trước đó, ngày 26/11/2025, THACO và Fresh Del Monte đã ký kết hợp tác chiến lược, trong đó có thỏa thuận cung cấp chuối trong thời hạn 10 năm. Theo chia sẻ của ông Trần Bá Dương, sản lượng chuối cung cấp cho đối tác trong năm 2026 dự kiến đạt 71.500 tấn và tăng dần trong những năm tiếp theo.

Fresh Del Monte là tập đoàn nông nghiệp có hoạt động trồng trọt, kinh doanh và phân phối nông sản trên thị trường quốc tế. Theo thông tin được công bố tại lễ ký kết, doanh nghiệp có hơn 130 năm kinh nghiệm và doanh thu khoảng 4,6 tỷ USD.

Hợp đồng 10 năm với cơ chế phạt nếu không đủ sản lượng

Một điểm đáng chú ý trong thỏa thuận giữa THACO và Fresh Del Monte là yêu cầu nghiêm ngặt về sản lượng và chất lượng. Ông Trần Bá Dương cho biết hai bên thống nhất cơ chế phạt nếu không thực hiện đủ 90% sản lượng đã cam kết.

Cụ thể, nếu THACO cung cấp dưới 90% sản lượng theo hợp đồng, doanh nghiệp phải chịu khoản phạt 1 USD cho mỗi thùng chuối 13 kg. Ngược lại, nếu Fresh Del Monte không mua đủ sản lượng theo cam kết ở ngưỡng 90%, đối tác cũng phải chịu phạt.

Theo ông Dương, thách thức của sản xuất nông nghiệp nằm ở việc phải đối mặt với thời tiết, thiên tai và dịch bệnh, trong khi vẫn bảo đảm sản lượng ổn định và chất lượng đồng đều. Với trái cây tươi, các yếu tố như độ ngọt, kích cỡ, màu sắc và hình thức sản phẩm đều cần được kiểm soát.

Ông cho biết Fresh Del Monte đã tìm hiểu hoạt động trồng chuối của THACO từ năm 2023. Sau quá trình đánh giá và trao đổi, đối tác bắt đầu mua chuối của doanh nghiệp từ tháng 8/2025, với tần suất ban đầu khoảng 5 container mỗi tuần. Sản phẩm phải được xử lý, ủ chín và đáp ứng tiêu chuẩn về màu sắc trước khi giao hàng.

Theo kế hoạch được THACO công bố cuối năm 2025, sản lượng cung cấp cho Fresh Del Monte trong năm 2026 tương đương khoảng 3.575 container. Nếu THACO duy trì được chất lượng và sản lượng ổn định, lượng chuối đối tác thu mua có thể tăng lên 240.000 tấn mỗi năm, khi đó doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 4.000 ha vùng trồng riêng để phục vụ hợp đồng.

Đưa tư duy công nghiệp vào sản xuất chuối

Để đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế, THACO AGRI định hướng tổ chức sản xuất theo mô hình công nghiệp, thay vì phát triển các vườn trồng phân tán. Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông nội bộ, hệ thống thủy lợi, vận chuyển nông sản và cơ sở đóng gói, qua đó kiểm soát các công đoạn từ chăm sóc đến thu hoạch và xuất khẩu.

Tại các khu liên hợp Koun Mom và Snuol ở Campuchia, hệ thống ròng rọc phục vụ vận chuyển chuối, thân và lá cây về khu vực xử lý, đồng thời đưa vật tư trở lại vườn, có tổng chiều dài hơn 1.000 km. Hệ thống này hỗ trợ giảm khối lượng vận chuyển thủ công và hạn chế nguy cơ làm dập quả.

Trong khuôn khổ hợp tác với Fresh Del Monte, THACO cũng dự kiến bàn giao nhà máy đóng gói chuối tươi tự động trong năm 2026, đồng thời cung cấp máy móc phục vụ cơ giới hóa trồng trọt cho đối tác. Hai bên còn hợp tác phát triển vùng trồng dứa khoảng 2.000 ha, với giống, kỹ thuật và thương hiệu do Fresh Del Monte hỗ trợ.

Theo định hướng của ông Trần Bá Dương, THACO tập trung vào năng lực sản xuất, còn đối tác đảm nhiệm thương hiệu và phân phối. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tận dụng kinh nghiệm thị trường của đối tác, đồng thời tập trung đầu tư vào vùng nguyên liệu, quy trình canh tác và chất lượng sản phẩm.

Với kế hoạch đưa diện tích chuối lên 15.800 ha và xuất khẩu hơn 400.000 tấn trong năm 2026, THACO AGRI đang đặt trọng tâm vào việc mở rộng quy mô đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng. Hợp đồng 10 năm với Fresh Del Monte là một bước đi quan trọng trong chiến lược tìm kiếm đầu ra dài hạn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn về năng lực duy trì sản lượng và chất lượng đồng đều trong suốt quá trình thực hiện.