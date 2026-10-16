iPhone Duo vừa mở đặt trước đã cháy hàng, khách Việt phải chờ đến tháng 12

Sức nóng của iPhone Duo thể hiện ngay trong tối đầu tiên mở đặt trước tại Việt Nam.

Từ 19h ngày 16/10, người dùng có thể đăng ký mua mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple thông qua Apple Store trực tuyến và các hệ thống bán lẻ ủy quyền. Tuy nhiên, cơ hội sở hữu máy trong đợt đầu nhanh chóng thu hẹp khi nhiều đơn vị thông báo hết hàng hoặc kéo dài thời gian giao dự kiến.

(Ảnh chụp màn hình)

Trên Apple Store Online, cửa hàng trực tuyến của Apple thông báo lịch giao hàng bị lùi đến ngày 27/10. Điều này đồng nghĩa khách hàng không còn cơ hội nhận máy ngay trong ngày đầu tiên mở bán theo lịch ban đầu.

Tình hình tại các hệ thống bán lẻ trong nước cũng diễn biến nhanh chóng. Đến 19h10, Thế Giới Di Động thông báo ngừng nhận đặt hàng khi toàn bộ phiên bản iPhone Duo chuyển sang trạng thái hết suất. CellphoneS cho biết nhiều phiên bản không còn máy để giao trong đợt đầu.

Trong khi đó, FPT Shop thông báo khách hàng có thể phải chờ đến tháng 12 và chưa được cam kết thời gian giao cụ thể. Tại Viettel Store, tính năng đặt cọc sản phẩm cũng không khả dụng chỉ sau vài phút kể từ khi chương trình bắt đầu.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung ban đầu của iPhone Duo tại Việt Nam khá hạn chế, trong bối cảnh mẫu máy có giá bán cao và thu hút sự chú ý nhờ thiết kế gập hoàn toàn mới trong danh mục iPhone.

Cọc 30 triệu đồng vẫn khó mua máy

Không chỉ gây chú ý bởi tình trạng hết hàng, iPhone Duo còn tạo ra rào cản đáng kể về chi phí ban đầu. Tại các hệ thống như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và Minh Tuấn Mobile, khách hàng cần đặt cọc 30 triệu đồng để đăng ký mua sản phẩm.

(Ảnh: Tom's Guide)

Khoản cọc này tương đương khoảng 46% giá bán phiên bản thấp nhất, cao hơn nhiều so với mức một triệu đồng từng được áp dụng khi nhận đặt trước iPhone 18 Pro.

Chính sách đặt cọc và ưu đãi có sự khác biệt giữa các hệ thống bán lẻ. CellphoneS cho phép khách hàng nhận lại toàn bộ tiền cọc nếu thay đổi quyết định mua hàng, trong khi TopZone dự kiến nhận cọc đến ngày 22/10.

Tại Di Động Việt, chương trình đặt trước iPhone Duo cũng bắt đầu từ 19h ngày 16/10 trên website và hệ thống cửa hàng toàn quốc. Nhà bán lẻ này triển khai các ưu đãi với tổng giá trị công bố lên đến 10 triệu đồng, bao gồm trợ giá tối đa 6 triệu đồng khi thu cũ đổi mới và giảm thêm đến 4 triệu đồng tùy phương thức thanh toán.

Khách hàng còn được hưởng chương trình trả góp 0% lãi suất, miễn phí chuyển đổi, ưu đãi thành viên D.Member và giảm giá khi mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple.

Trong khi đó, theo lịch công bố, iPhone Duo sẽ bắt đầu có hàng tại Việt Nam từ ngày 23/10. Tuy nhiên, tình trạng khan hàng tại nhiều hệ thống ngay trong tối mở đặt trước khiến thời gian nhận máy thực tế có thể kéo dài hơn dự kiến.

Giá cao nhất hơn 100 triệu đồng

iPhone Duo có bốn phiên bản dung lượng, với giá bán khởi điểm 64,999 triệu đồng cho bản 256 GB. Phiên bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB giá 84,499 triệu đồng, trong khi tùy chọn 2 TB được niêm yết ở mức 103,999 triệu đồng.

Máy có hai màu Starlight (Trắng Ánh Sao) và Midnight (Trời Đêm). Với mức giá từ gần 65 triệu đồng, iPhone Duo nằm ở phân khúc cao cấp nhất trong danh mục điện thoại Apple được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm nằm ở thiết kế gập dạng quyển sách. Máy trang bị màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch, cho phép mở rộng không gian hiển thị khi đọc tài liệu, xem video hoặc sử dụng hai ứng dụng cùng lúc.

Thiết bị hỗ trợ Apple Pencil, sử dụng chip A20 Pro và tích hợp Touch ID trên nút nguồn cạnh bên. Một thay đổi đáng chú ý khác là iPhone Duo chỉ hỗ trợ eSIM, không có khay SIM vật lý.

Ngoài hình thức đặt cọc, các nhà bán lẻ còn triển khai chương trình thu cũ đổi mới, trả góp và ưu đãi thanh toán. Tuy nhiên, những chương trình này không giải quyết được bài toán nguồn cung trong giai đoạn đầu nếu lượng máy phân bổ tiếp tục ở mức hạn chế.