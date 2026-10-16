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Khởi tố 2 đối tượng mua bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thịt sấy, lạp sườn

| | Thị trường

Hai đối tượng tại Phú Thọ vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do liên quan đến việc thu mua thịt lợn có dấu hiệu ôi hỏng, nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi để chế biến thành thịt sấy, lạp sườn.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai bị can Chu Văn Đoàn (SN 1983) và Bùi Thị Hiền (SN 1976), cùng trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 28/7, từ nguồn tin phản ánh của người dân, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn tại thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng. Cơ sở này chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

Khởi tố 2 đối tượng mua thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi làm thịt sấy khô, lạp xưởng. Ảnh: Minh họa.

Qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa.

Nhiều sản phẩm cũng không có tem, nhãn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Chu Văn Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Bùi Thị Hiền để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho thấy dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Theo Viết Hà

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