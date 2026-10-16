Tập đoàn có nhà máy công suất 30.000 xe/năm tại Hưng Yên công bố chiến lược khủng, đối đầu cả Green SM và V-GREEN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Group) vừa công bố chương trình Mạng lưới vận tải tiêu chuẩn, kết hợp bán xe điện cho doanh nghiệp vận tải, hãng taxi với việc phát triển hạ tầng sạc mở TMT-EGREEN. Doanh nghiệp đặt mục tiêu có ít nhất 1.000 trụ sạc vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, TMT Group giới thiệu chương trình hợp tác dành cho các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã và hãng taxi trên toàn quốc. Bên cạnh cung cấp phương tiện, doanh nghiệp hướng đến xây dựng hệ sinh thái gồm hạ tầng sạc, giải pháp vận hành và các chính sách hỗ trợ đối tác chuyển đổi sang xe điện.

Kết hợp bán xe với phát triển hạ tầng sạc

Ở mảng phương tiện, TMT Motors giới thiệu các dòng xe điện Wuling gồm Macaron, Bingo, Grango và Darion, hướng đến nhiều mô hình vận tải như taxi truyền thống, taxi công nghệ, xe ghép liên tỉnh và dịch vụ chuyên chở khách VIP, chuyên gia.

Đối với doanh nghiệp vận tải và hãng taxi, TMT đưa ra chính sách chiết khấu lũy tiến khi mua xe theo lô từ 5 chiếc trở lên, hỗ trợ chi phí sạc và kết nối các gói tín dụng xanh từ ngân hàng liên kết. Doanh nghiệp cũng công bố chương trình đặt cọc từ ngày 16/10 đến 16/11/2026, đi kèm chính sách bảo hành pin lên đến 8 năm hoặc 500.000 km, cùng các hỗ trợ về truyền thông, nhận diện đội xe và cung ứng phụ tùng.

Song song với hoạt động bán xe, TMT Group phát triển hạ tầng sạc mở mang tên TMT-EGREEN. Theo mô hình doanh nghiệp giới thiệu, hệ thống này kết nối xe điện Wuling và xe điện của các thương hiệu khác, đồng thời hướng đến năm nhóm người dùng và đối tác gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vận tải, nhà phân phối, chủ điểm đặt trạm và nhà đầu tư.

TMT Group đặt mục tiêu có ít nhất 1.000 trụ sạc vào cuối năm 2026. Để phát triển mạng lưới, doanh nghiệp đang kêu gọi hợp tác với các đối tác tham gia mở điểm sạc. Trong đó, các doanh nghiệp vận tải mua xe điện có thể đồng thời hợp tác phát triển trạm sạc tại bến bãi hoặc địa điểm phù hợp, phục vụ nhu cầu vận hành đội xe của mình.

Kế hoạch được triển khai theo hai hướng: mở rộng số lượng phương tiện điện thông qua hợp tác với doanh nghiệp vận tải, hãng taxi; đồng thời phát triển mạng lưới sạc bằng cách huy động sự tham gia của các đối tác, bao gồm đơn vị sử dụng xe, chủ điểm đặt trạm và nhà đầu tư.

Với mục tiêu có ít nhất 1.000 trụ sạc vào cuối năm 2026, TMT sẽ phải cạnh tranh với nhiều ông lớn hiện tại để thu hút đối tác, điểm đặt trạm và người dùng trong thị trường hạ tầng sạc đang phát triển.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình TMT-EGREEN là định hướng kết nối nhiều thương hiệu xe điện, thay vì chỉ phục vụ phương tiện Wuling. Nếu được triển khai trên thực tế, khả năng tiếp nhận xe từ các thương hiệu khác có thể mở rộng nhóm khách hàng và tăng cơ hội khai thác các điểm sạc.

TMT Group cũng cho biết cam kết không cạnh tranh trực tiếp nguồn khách với các đối tác vận tải, mà tập trung cung cấp phương tiện, hạ tầng và giải pháp hỗ trợ. Đây là định hướng hợp tác được doanh nghiệp đưa ra nhằm khuyến khích các đơn vị vận tải tham gia mạng lưới.

Trong bối cảnh chuyển đổi sang phương tiện điện đòi hỏi cả nguồn cung xe và hạ tầng sạc, việc TMT Group kết hợp hai hướng phát triển cho thấy doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng hoạt động từ phân phối phương tiện sang xây dựng mạng lưới phục vụ vận tải điện.