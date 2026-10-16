Không phải sầu riêng, Campuchia đang làm giàu với loại quả Việt Nam trồng rất nhiều: Thu về hơn 180 triệu USD, nhiều ông lớn nước ta đổ xô sang đầu tư

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Trong 9 tháng đầu năm 2026, Campuchia thu về 312,17 triệu USD từ xuất khẩu chuối, xoài và nhãn, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chuối là mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất, với thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia công bố ngày 14/10, doanh thu xuất khẩu ba loại trái cây chủ lực đạt 312,17 triệu USD trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, tăng so với mức 268 triệu USD cùng kỳ năm 2025.

Xét theo từng mặt hàng, xuất khẩu chuối mang về 180,33 triệu USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Xoài đạt 108,25 triệu USD, tăng nhẹ 0,12%, trong khi doanh thu từ nhãn giảm 12,6%, xuống còn 3,59 triệu USD.

Kết quả này cho thấy chuối đang trở thành động lực tăng trưởng đáng chú ý trong nhóm trái cây xuất khẩu của Campuchia. Nhu cầu từ Trung Quốc cùng các thỏa thuận thuế quan ưu đãi được xem là những yếu tố hỗ trợ hoạt động thương mại nông sản của quốc gia Đông Nam Á này.

Một ví dụ về sự phát triển của ngành chuối Campuchia là Công ty TNHH Khu Nông nghiệp Anlong Veng Oddar Meanchey, đơn vị đang trồng chuối Cavendish vàng trên diện tích khoảng 530 ha tại huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, khu vực tây bắc Campuchia, gần biên giới Thái Lan.

Theo ông Oeun Samkeary, quản lý sản xuất của công ty, doanh nghiệp đã xuất khẩu 24.000 tấn chuối sang Trung Quốc trong năm 2024. Con số này tăng lên hơn 34.000 tấn vào năm 2025. Tính đến thời điểm được đề cập trong báo cáo năm 2026, lượng chuối xuất khẩu sang thị trường này đạt 22.000 tấn.

Ông Samkeary cho biết doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, nhờ nhu cầu thị trường và việc mở rộng diện tích canh tác.

Campuchia bắt đầu được phép xuất khẩu chuối tươi trực tiếp sang Trung Quốc từ năm 2019. Theo ông Thong Mengdavid, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, Trung Quốc chiếm khoảng 95% tổng lượng chuối vàng tươi xuất khẩu của Campuchia.

Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc, các tập đoàn của Việt Nam cũng đang có mặt tại quốc gia này. Hoàng Anh Gia Lai là một trong những công ty tiên phong đầu tư tại Campuchia trên lĩnh vực nông nghiệp. Tại tỉnh Stung Treng, công ty đang đầu tư dự án nông nghiệp quy mô lớn với diện tích 3.000ha để trồng chuối tươi, sầu riêng, dâu tằm tơ.

Bên cạnh đó, THACO AGRI thuộc Tập đoàn THACO đầu tư 2 Khu liên hợp Snuol và Koun Mom thuộc 2 tỉnh Kratie và Ratanakiri - Campuchia, với tổng diện tích gần 40.000ha. Trong đó dành hơn một nửa để trồng trọt, chủ yếu là chuối.

Hiện chuối vàng nằm trong nhóm trái cây tươi của Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, bên cạnh xoài, nhãn Pailin, dừa và sầu riêng. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ, kết hợp với đầu tư vào chế biến và nâng cao năng lực sản xuất, được xem là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu trái cây của nước này trong thời gian tới.