Lộ trang bị 2 bản Volkswagen Tiguan 2026 tại Việt Nam: Giá dự kiến tiệm cận CR-V nhưng có ADAS tiêu chuẩn, động cơ mới, thêm treo thích ứng, nhập Đức

Phiên bản và giá của Tiguan 2026 tại Việt Nam

Volkswagen Tiguan thế hệ thứ ba đã được mở nhận đặt hàng chính hãng tại Việt Nam, với hai phiên bản Style và R-Line. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, dự kiến bàn giao từ cuối tháng 11/2026.

Tayron và Tiguan thế hệ mới đều được nhận đặt cọc chính hãng. Ảnh: VW

Phiên bản Giá dự kiến Tiguan Style 1,339 tỷ đồng Tiguan R-Line 1,499 tỷ đồng

Giá bán dự kiến của Tiguan mới từ 1,339 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với Tiguan Allspace trước đây. Mức giá này tiệm cận xe Nhật cùng phân khúc là Honda CR-V (1,25 tỷ đồng).

Hiện tại, phía đại lý đã tiết lộ thông số và trang bị cụ thể của 2 phiên bản Tiguan mới.

Những điểm giống và khác biệt giữa 2 phiên bản

Được phát triển trên nền tảng MQB Evo, kích thước của Tiguan mới phiên bản được phân phối tại Việt Nam nhỏ hơn so với Tiguan Allspace cũ. Mẫu mới cũng chỉ có 5 chỗ ngồi, thay vì 5+2, vì là trục cơ sở tiêu chuẩn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.539 x 1.842 x 1.658 mm, khoảng sáng gầm 169 mm.

Tiguan thế hệ mới được thiết kế lại hoàn toàn ngoại thất. Phiên bản Style và R-Line có một số khác biệt đáng chú ý ngay từ bên ngoài.

Hai phiên bản Tiguan mới có ngoại hình khác nhau. Ảnh: VWHai phiên bản Tiguan mới có ngoại hình khác nhau. Ảnh: VW

Trang bị Tiguan Style Tiguan R-Line Mâm đúc hợp kim Kiểu Napoli, 18 inch Kiểu Coventry, 19 inch Lốp trước/sau 235/55R18 255/45R19 Thanh giá nóc Màu bạc Màu đen

Ngoài các chi tiết trên, 2 phiên bản có nhiều trang bị ngoại thất chung như cụm đèn LED Plus, đèn hậu LED hiệu ứng 3D, logo phát sáng trước và sau, dải đèn LED kéo dài ở đuôi xe, đèn sương mù phía sau và gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp sưởi.

Ngoại hình bản R-Line hầm hố hơn hẳn. Ảnh: VWNgoại hình bản R-Line hầm hố hơn hẳn. Ảnh: VW

Nội thất 2 phiên bản cũng có vài điểm khác biệt.

Trang bị Tiguan Style Tiguan R-Line Vô-lăng Bọc da đa chức năng Bọc da thể thao đa chức năng Bàn đạp và chân phanh Không có ốp thép không gỉ Ốp thép không gỉ Hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon 10 loa, 1 loa siêu trầm, công suất 700W

Các trang bị còn lại dùng chung trên hai phiên bản gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, trợ lý giọng nói IDA, sạc không dây cho hàng ghế trước và đèn viền nội thất 30 màu.

Xe có điều hòa tự động 3 vùng, cửa gió hàng ghế thứ hai, ghế trước thông gió, sưởi và massage. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả lưng và gập theo tỷ lệ 60:40.

Nội thất 2 bản không khác biệt quá lớn. Ảnh: VWNội thất 2 bản không khác biệt quá lớn. Ảnh: VW

Cả 2 phiên bản Tiguan Style và R-Line đều sử dụng động cơ xăng tăng áp TSI dung tích 1.4L (nhỏ hơn loại 2.0L trước đây), công suất 150 mã lực tại 5.000-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 1.500-3.500 vòng/phút. Hộp số là loại ly hợp kép DSG 7 cấp, kết hợp hệ dẫn động cầu trước (không còn 4Motion).

Hệ thống treo thích ứng DCC Pro là một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Tiguan R-Line. Trong khi đó, Progressive Steering trên bản R-Line thay đổi tỷ số truyền lái theo góc đánh lái và tốc độ.

Động cơ mới nhỏ hơn, bù lại có treo thích ứng. Ảnh: VW

Theo bảng thông số kỹ thuật được đại lý chia sẻ, cả 2 phiên bản Tiguan Style và R-Line đều được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS. Hệ thống gồm phanh khẩn cấp tự động phía trước, hỗ trợ phát hiện người đi bộ và xe đạp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ chuyển làn và giữ làn đường.

Ngoài ra, xe có hệ thống giám sát sự tập trung và mệt mỏi của người lái, camera toàn cảnh cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Về an toàn bị động, Tiguan mới có 8 túi khí.

*Lưu ý: Hình ảnh xe đã chỉnh sửa đồ họa bộ mâm để khớp phiên bản phân phối tại Việt Nam