Ngắm hai màu sắc của iPhone Duo trước ngày lên kệ

iPhone Duo sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 23/10, sau khi mở đặt trước từ ngày 16/10. Bên cạnh thiết kế gập mới, màu sắc cũng là yếu tố được người dùng quan tâm khi lựa chọn mẫu iPhone có giá khởi điểm gần 65 triệu đồng này.

iPhone Duo có những màu nào?

Theo thông tin được đề cập trong các tài liệu giới thiệu sản phẩm, iPhone Duo có hai tùy chọn màu sắc gồm Trắng Ánh Sao (Star White) và Trời Đêm (Night Sky). Một phiên bản hướng đến vẻ ngoài sáng, thanh lịch, trong khi màu còn lại mang phong cách tối giản và trầm hơn.

2 màu sắc đẹp mắt của iPhone Duo. (Ảnh: Reddit)

Trắng Ánh Sao phù hợp với người dùng yêu thích những thiết bị có diện mạo nhẹ nhàng, hiện đại. Tông màu sáng tạo cảm giác thanh thoát, đồng thời làm nổi bật thiết kế của chiếc iPhone gập khi mở ra hoặc gấp lại. Đây cũng là lựa chọn dễ kết hợp với nhiều kiểu phụ kiện, từ ốp lưng trong suốt đến các thiết kế có màu sắc nổi bật.

Trong khi đó, Trời Đêm mang sắc thái tối, tạo cảm giác mạnh mẽ và kín đáo hơn. Tùy chọn này phù hợp với người thích phong cách trưởng thành, ít phô trương. Khi kết hợp cùng thiết kế gập, màu tối cũng tạo nên diện mạo liền mạch cho thiết bị.

Nên chọn iPhone Duo màu trắng hay màu tối?

Việc lựa chọn màu sắc phụ thuộc phần lớn vào sở thích cá nhân và cách sử dụng điện thoại. Trắng Ánh Sao phù hợp với người muốn thiết bị có vẻ ngoài nổi bật theo hướng tinh tế, trong khi Trời Đêm dành cho những ai ưu tiên sự đơn giản và vẻ ngoài trầm hơn.

(Ảnh: Instagram)

Với một mẫu điện thoại gập thuộc phân khúc cao cấp, người mua cũng nên cân nhắc việc sử dụng ốp lưng. Nếu thường xuyên bảo vệ thiết bị bằng phụ kiện, màu sắc ban đầu có thể không phải yếu tố quyết định. Ngược lại, với người thích sử dụng máy trần, màu sắc và cách hoàn thiện bề mặt sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến trải nghiệm thẩm mỹ.

iPhone Duo dự kiến tạo thêm lựa chọn cho người dùng muốn trải nghiệm thiết kế gập trong hệ sinh thái Apple. Khi máy bắt đầu lên kệ tại Việt Nam vào ngày 23/10, bên cạnh mức giá và khả năng sử dụng thực tế, hai phiên bản màu sắc sẽ là một trong những yếu tố đáng cân nhắc trước khi xuống tiền.